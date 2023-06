Hill+Knowlton Strategies Berlin

Das Maximum aus jedem Sonnenstrahl herausholen

Huawei führt neue, intelligente PV-Produkte und -Lösungen ein und bleibt Branchenführer

Auf der Intersolar Europe 2023 in München stellte Guoguang Chen, President of Smart PV & ESS Business bei Huawei Digital Power die Smart-PV-Strategie und die neue Smart-PV-Marke "FusionSolar" vor. Darüber hinaus wurden neue Smart-PV- & ESS-Produkte und -Lösungen präsentiert.

Drei wichtige strategische Ankündigungen

Konzentration auf die Konvergenz von 4T-Technologien (Watt/Bit/Wärme/Batterie), Erhöhung der Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen, kontinuierliche Innovation als Technologieführer und Beschleunigung der Entwicklung der Solarbranche

Zusammenarbeit mit Partnern, um hochwertige Industriestandards zu entwickeln und eine gesunde Entwicklung der Branche zu erwirken

Gemeinsam mit sechs globalen Ökosystem-Partnern Nachhaltigkeit und hochwertige Entwicklungen in der Branche vorantreiben

In den vergangenen zehn Jahren hat Huawei durch die Integration digitaler Technologie- und Leistungselektronik-Innovationen in seine Smart PV-Lösungen den Übergang von kostengünstigen zu hochwertigen Anlagen vorangetrieben. Damit sind intelligente String-Wechselrichter zum globalen Mainstream geworden.

In kommerziellen und industriellen Szenarien (C&I) übt Huawei einen bedeutenden Einfluss auf die Branche aus. Huawei fördert technologische Innovationen, um aktive Sicherheit zum Standard zu machen, Ökostrom in verschiedenen Branchen zu ermöglichen, Kunden bei der Verwirklichung der unternehmerischen Nachhaltigkeit zu unterstützen und CO2-Emissionen zu verringern.

Im privaten Bereich strebt Huawei in Zukunft durch das Vorantreiben der Entwicklung der Haushaltsenergie durch Komponenteninnovationen und technologische Upgrades eine Vorreiterrolle an. Durch die netzunabhängige Stromsicherung ermöglicht die intelligente Hausenergieplanung durch den KI Energy Management Assistant (EMMA) und die zukünftige Vernetzung virtueller Kraftwerke (VPP) Energieunabhängigkeit und Autarkie für Haushalte.

Umfassende Aufwertung der Marke FusionSolar

Mit der Vorstellung der Marke "FusionSolar" positioniert sich Huawei als Innovationsführer im PV-Bereich. Die Marke vereint die innovativen Fähigkeiten von Digitaltechnik und Leistungselektronik, integriert die Fähigkeiten der Industriekette und Intelligenz, bietet sichere und stabile Produkte und strebt danach, ein ultimatives Benutzererlebnis zu bieten. Ziel ist es, mit Industriepartnern zusammenzuarbeiten, um ein offenes und für alle Seiten gewinnbringendes Ökosystem aufzubauen, Photovoltaik zur wichtigsten Energiequelle zu machen und Ökostrom zu ermöglichen, der Tausenden von Industriezweigen und Haushalten zugutekommt.

Veröffentlichung neuer Produkte und Lösungen in drei großen Szenarien

Die von Steve Zheng, President of Utility Smart PV & ESS Business, Huawei Digital Power, vorgestellten Produkte setzen sich mit den großen Herausforderungen an die Netzstabilität der schnell wachsenden Solarenergiebranche auseinander, die die Verschmelzung von PV und ESS unumgänglich macht. Auch die verschiedenen "PV + x"-Szenarien stellen weitere Herausforderungen dar. Als Reaktion auf die oben genannten Trends und Herausforderungen hat Huawei die Lösung FusionSolar Smart PV eingeführt, bei der die neue Generation von 1500V Smart PV-Controllern von SUN2000-330KTL zusammen mit PV-ESS Niederspannungs-AC-Kopplungs-Funktionen, intelligenter Fusionskontrolle auf Array-Ebene, branchenführenden Netzanbindungsfähigkeiten, PV-ESS End-to-End "5+4" mehrstufiges Sicherheitsdesign und intelligente Fusionsdiagnose im Mittelpunkt stehen. Diese bieten den Kunden drei wesentliche Werte: geringerer Levelized Cost of Electricity (LCOE), netztaugliche hohe Zuverlässigkeit und umfassende Digitalisierung.

Mingming Zhong, President of C&I Smart PV & ESS Business, Huawei Digital Power, präsentierte die C&I Optimizer+PV+ESS+Charger+Management Systemlösung für gewerbliche und industrielle Anwendungen. Dazu gehört der branchenweit erste 1300-Watt-Optimierer, der mit 182/210-Modulen kompatibel ist, die erste Serie von Wechselrichtern, die eine zuverlässige Stromversorgung auf Enterprise-Niveau erreichen, der erste 200-kWh-Speicher für gewerbliche und industrielle Zwecke mit intelligenter String-Architektur, das erste modulare, vollflüssig gekühlte 720 kW-Aufladungssystem und das erste intelligente Managementsystem für gewerbliche und industrielle Anwendungen, das durchgängig mit KI verbunden ist.

Steven Zhou, President of Residential Smart PV & ESS Business, Huawei Digital Power, präsentierte die für den Privatbereich konzipierte Residential Smart PV Solution 4.0. Diese umfassende Lösung verwendet ein 1+4+X Framework, wobei "1" den Kern intelligenter Energiecontroller, "4" den intelligenten Modulcontroller, Smart String ESS, intelligentes Ladegerät und Smart-PV-Managementsystem darstellt und das "X" aus dem Ökosystem für Haushaltsgeräte wie Klimaanlage, Wärmepumpe usw. besteht. Die Lösung zielt darauf ab, die Eigenverwendung von Solarenergie in Privathaushalten auf über 90 Prozent zu erhöhen und schrittweise zu 100 Prozent zu entwickeln. Gleichzeitig bietet sie Kernwerte wie elektrische Freiheit, intelligente Steuerungsmöglichkeiten und aktive Sicherheit.

Bei dieser Auftaktveranstaltung haben TÜV Rheinland und Huawei gemeinsam das "All-Scenario Security White Paper" veröffentlicht, in dem bestätigt wird, dass FusionSolar All-Scenario-Lösungen die Sicherheitsstandards in allen Dimensionen erfüllen und Industriestandards für PV- und ESS-Anwendungen etablieren.

Bis Ende März 2023 hat Huawei Digital Power dazu beigetragen, weltweit 770 Milliarden kWh Ökostrom zu erzeugen und damit die CO2-Emissionen um 355 Millionen Tonnen zu senken, was der Pflanzung von 485 Millionen Bäumen entspricht. Auch in Zukunft wird Huawei weiterhin mit Kunden und Partnern zusammenarbeiten, um die Einführung von PV als Hauptenergiequelle zu beschleunigen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Vorteile des Ökostroms alle Industriezweige und Haushalte erreichen, sodass eine qualitativ hochwertige und gesunde Entwicklung der Branche gefördert und gemeinsam eine umweltfreundlichere und bessere Zukunft aufgebaut werden kann.

