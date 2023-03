Metabolon, Inc.

Die Metabolomik-Plattform und -Leistungen von Metabolon wurden in mehr als 3000 Peer-Reviewed-Artikeln in den Bereichen Life Sciences, Pharmazie/Biotechnologie und angewandte Wissenschaften zitiert

Morrisville, N.C., 29. März 2023 (ots/PRNewswire)

Erstklassige Metabolomikdaten beschleunigen die Forschung in verschiedenen Disziplinen und wurden in mehr als 3000 Publikationen zitiert - Tendenz steigend. Allein in den ersten beiden Monaten des Jahres 2023 wurden fast 75 Artikel in weltbekannten Fachzeitschriften veröffentlicht

Metabolon, Inc., der weltweit führende Anbieter von Metabolomik-Lösungen, die eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Forschung, Diagnostik, therapeutische Entwicklung und Präzisionsmedizin voranbringen, gab heute bekannt, dass die Ergebnisse seiner Metabolomik-Plattform und der damit verbundenen Leistungen in mehr als 3000 Peer-Reviewed-Zeitschriften zitiert wurden. Seit mehr als 20 Jahren konzentriert sich Metabolon auf die Entwicklung und Optimierung seiner Plattform, damit Metabolomik in allen Bereichen der Life-Sciences-Forschung genutzt werden kann. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse stützen sich auf Metabolons hochwertige Metabolomik-Ergebnisse und haben es dem Unternehmen ermöglicht, diesen historischen Meilenstein zu erreichen.

Veröffentlichungen, die sich auf Metabolon, seine Plattform und seine Ergebnisse beziehen, sind in weltweit renommierten Fachzeitschriften wie Nature, Nature Medicine, Nature Genetics, Cell, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) und vielen weiteren Publikationen erschienen. Dies belegt die deutliche Zunahme des Bewusstseins für die Bedeutung der Metabolomik sowie von deren Anerkennung in der Forschung. Metabolon unterstützt weiterhin die aktive Zusammenarbeit zwischen verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen und ermöglicht so ein kontinuierliches Wachstum sowie einen zunehmenden Einsatz in den Life Sciences und im Bereich wissenschaftlicher Innovationen. Der Beitrag von Metabolon zu wissenschaftlichen Studien wurde 2016 in seinem tausendsten Peer-Reviewed-Artikel zitiert und wird seither immer häufiger zitiert, mit fast 75 Zitaten im Januar und Februar 2023 zu Themen, die von COVID-19 bis hin zu Entzündungen reichten. Somit gibt es inzwischen mehr als 3000 Veröffentlichungen, in denen die Beiträge von Metabolon zitiert werden, und diese Zahl steigt weiter an.

„Metabolon engagiert sich weiterhin aktiv in der Wissenschaft, um die Bedeutung der Metabolomik für die Grundlagenforschung, die klinische Forschung und die Medizin hervorzuheben und unser Verständnis von Wohlbefinden und Gesundheit beim Menschen zu erweitern. Metabolomik ist einzigartig, weil sie die beste Verbindung zu funktionellen und phänotypischen Attributen, die dazu beitragen, die Biologie von der Entdeckung bis hin zur klinischen Entwicklung zu übersetzen, bietet und weil sie die genbasierten Anwendungen in der pharmazeutischen Industrie ergänzt", so Rohan (Ro) Hastie, CEO bei Metabolon. „Wir setzen uns dafür ein, diesen wichtigen Baustein bereitzustellen, um die Forschung bei verschiedenen Krankheitszuständen voranzutreiben und letztendlich die Arzneimittelentwicklung zu revolutionieren."

„Die Erwähnung der Ergebnisse und Leistungen der Metabolomik-Plattform von Metabolon in diesem breiten Spektrum wissenschaftlicher Disziplinen unterstreicht die Bedeutung der Metabolomik in diesen Forschungsbereichen", so Ranga Sarangarajan, Chief Scientific Officer bei Metabolon. „Dieser Meilenstein zeigt, wie wir die Art und Weise, wie Wissenschaftler die Einbeziehung der Metabolomik in allen zutreffenden Bereichen der Wissenschaft, einschließlich Life Sciences-, Gesundheits- und Wellnessforschung, angehen, verändern. Metabolon widmet sich der Bereitstellung qualitativ hochwertiger Metabolomik-Ergebnisse für verschiedene Disziplinen sowie der Entwicklung von Tools und Fähigkeiten für erweiterte statistische Analysen, die Integration von Multiomics-Daten und den Einsatz von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz."

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung, über 45 promovierten Mitarbeitern und mehr als 5400 Metaboliten in seiner Referenzbibliothek hat Metabolon mehr als 10.000 Projekte im Auftrag von Kunden und Partnern aus den Bereichen Biopharmazeutik, Bevölkerungsgesundheit, Verbraucherprodukte, Landwirtschaft, Wellness sowie akademische und staatliche Forschung durchgeführt. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.metabolon.com.

Informationen zu Metabolon

Metabolon, Inc. ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich Metabolomik und hat es sich zur Aufgabe gemacht, biochemische Daten und Erkenntnisse bereitzustellen, die die Schlagkraft der Life-Sciences-Forschung erweitern und beschleunigen. Im Laufe von 20 Jahren und im Zuge von mehr als 10.000 Projekten, mehr als 3000 Veröffentlichungen sowie ISO 9001:2015- und CLIA-Zertifizierungen hat Metabolon branchenführende wissenschaftliche, technologische und bioinformatische Verfahren entwickelt. Das Global Discovery Panel von Metabolon stützt sich auf die weltweit größte proprietäre Metabolomik-Referenzbibliothek. Die branchenführenden Daten und das Fachwissen von Metabolon im Bereich der translationalen Forschung helfen Kunden und Partnern dabei, einige der schwierigsten und dringendsten Fragen in den Life Sciences anzugehen, beschleunigen die Forschung und steigern den Entwicklungserfolg. Das Unternehmen bietet skalierbare, individuell anpassbare Lösungen auf dem Gebiet der Metabolomik und Lipidomik, die Patientenanforderungen von der Discovery-Phase über klinische Studien bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.metabolon.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn und Twitter.

Informationen zu Metabolomik

Metabolomik, die großangelegte Erforschung aller kleinen Moleküle in einem biologischen System, ist die einzige „-omik"-Technologie, die eine vollständige Ablesung des aktuellen funktionalen Zustands eines biologischen Systems ermöglicht. Metabolomik hilft Forschern dabei, über die genetischen Variationen von Einzelpersonen hinaus zu blicken, und erfasst die Gesamtauswirkungen von genetischen und externen Faktoren wie z. B. dem Einfluss von Medikamenten, Ernährung, Lebensstil und Mikrobiom auf die menschliche Gesundheit. Durch die Messung Tausender diskreter chemischer Signale, die biologische Pfade im Körper bilden, kann die Metabolomik wichtige Biomarker aufdecken, die ein besseres Verständnis des Wirkmechanismus eines Medikaments, der Pharmakodynamik und des Sicherheitsprofils sowie individueller Reaktionen auf eine Behandlung ermöglichen.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1671125/Metabolon_Inc_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-metabolomik-plattform-und--leistungen-von-metabolon-wurden-in-mehr-als-3000-peer-reviewed-artikeln-in-den-bereichen-life-sciences-pharmaziebiotechnologie-und-angewandte-wissenschaften-zitiert-301784515.html

Original-Content von: Metabolon, Inc., übermittelt durch news aktuell