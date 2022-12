Die Provinz Gyeonggi führt eine gemeinsame Übung zur Vorbereitung auf soziale Großkatastrophen durch

Suwon, Südkorea (ots/PRNewswire) - Die Provinz Gyeonggi kündigte die Umsetzung von "kontaktlosen" Initiativen in Vorbereitung auf eine Ära nach COVID-19 an, für die in den nächsten zwei Jahren USD 43,4 Mio. bereitgestellt werden sollen. Die Initiativen werden unter dem Motto "Eine kontaktlose Gesellschaft ...

mehr