MagniProtect von Magniflex: Die weltweit erste antivirale Schlafkollektion, die gegen COVID-19 getestet wurde, kommt aus Italien

Florenz, Italien (ots/PRNewswire)

Die von Magniflex entwickelte innovative Technologie hemmt das Überdauern von Bakterien und Viren auf Textilien und wurde speziell gegen SARS-CoV-2 getestet.

Aus der Forschungs- und Innovationsabteilung von Magniflex "Made in Italy" - die erste Schlafkollektion, deren Wirksamkeit von unabhängigen italienischen und internationalen Laboratorien zertifiziert wurde.

Wir durchleben gerade harte Zeiten, in denen der Schutz unserer Gesundheit eine der obersten Prioritäten ist. Deshalb stellt Magniflex, ein führendes italienisches Unternehmen mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Matratzen und Schlafzubehör, mit großem Stolz "MagniProtect" vor, die erste Schlafkollektion mit zertifizierter antiviraler und antibakterieller Wirkung, die speziell gegen SARS-CoV-2 getestet wurde.

Die zu 100 % in Italien konzipierte und hergestellte "MagniProtect"-Kollektion wendet eine innovative, von Magniflex entwickelte Technologie an, die in der Lage ist, das Wachstum und Überdauern von Bakterien und Viren auf Stoffen zu hemmen. Erreicht wird dies dank der kombinierten Wirkung eines Lipids zur Neutralisierung des Viruskerns und eines Inhibitors zur Hemmung der Bakterien- und Virenreplikation, wodurch das Kontaminationsrisiko stark reduziert wird.

Kürzlich vom italienischen Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) und der Universität Pisa durchgeführte Tests - sowie unabhängige Forschungen in US-Labors über weitverbreitete Bakterien und Grippeviren - haben die spezifische Wirksamkeit von "MagniProtect" gegen SARS-CoV-2 (den für COVID-19-Infektionen verantwortlichen Erreger) bestätigt, wobei über 99 % der Viren auf Stoffen innerhalb von 60 Minuten erfolgreich eliminiert wurden.

Dies ist das erste Mal, dass Tests dieser Art an einem Schlafprodukt durchgeführt und bestanden wurden.

"MagniProtect" hat die Tests nach AATCC100, ISO 20743:2013 und ISO 18184:2019 (Bestimmung der antibakteriellen und antiviralen Aktivität von Textilerzeugnissen) bestanden und die Zertifizierungen OEKO-TEX® "STANDARD 100"/Class I (Abwesenheit von toxischen und schädlichen Stoffen für Mensch und Umwelt) und "STeP" (Sustainable Textile Production - nachhaltige Textilproduktion) erhalten.

Die "MagniProtect"-Kollektion umfasst Matratzen, Auflagen und Kissen und ist sowohl online als auch in allen Magniflex-Geschäften und bei allen Magniflex-Einzelhändlern auf der ganzen Welt erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.magniflex.com

Magniflex wurde in den 1960er Jahren in der Toskana gegründet und ist heute mit über 4000 Vertriebshändlern in 99 Ländern weltweit präsent. Magniflex entwickelt und fertigt Matratzen, Bettenroste, Kissen und Schlafzubehör, die Innovation, Leistung und italienischen Stil vereinen.Spitzenleistungen in Sachen erholsamer Schlaf, Konzentration auf das Wohlbefinden und Respekt für die Umwelt sind die zentralen Unternehmenswerte. Jeden Tag exportiert Magniflex "guten Schlaf Made in Italy" in die ganze Welt.

