Die kollaborativen Roboter von Doosan Robotics erreichen einen Jahresabsatz von über 1.000 Einheiten und brechen damit die Rekorde im Inland

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire)

Erhält eine Finanzierung in Höhe von 33,7 Mio. USD von Praxis Capital Partners & Korea Investment Partners

Pläne zur Gründung von Tochtergesellschaften in Nordamerika und in Europa mit dem Ziel, die globale Marktpräsenz zu erweitern

Strebt einen Börsengang in der Zukunft an und stärkt gleichzeitig die F&E-Kapazitäten, um den globalen Marktanteil zu erhöhen

Doosan Robotics hat bekanntgegeben, dass es als erstes Unternehmen in Südkorea einen jährlichen Verkaufsrekord von 1.000 Einheiten kollaborativer Roboter (Cobots) erzielt hat.

Das 2015 gegründete Unternehmen Doosan Robotics stellt Cobots mit einer eigenen Technologie her und ist seit 2018 die Nummer eins auf dem koreanischen Markt.

Doosan Robotics hat auch auf den globalen Märkten bemerkenswerte Leistungen erbracht und wurde als erstes koreanisches Unternehmen zu einem der fünf weltweit führenden Cobot-Hersteller ernannt. Die globale Leistung des Unternehmens macht nun 70 Prozent seines Gesamtumsatzes aus, wobei die Nachfrage auf Märkten wie Nordamerika und Westeuropa weiter zunimmt. Das Unternehmen plant die Gründung von Tochtergesellschaften in diesen Regionen, um das Wachstum weiter zu beschleunigen.

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es erfolgreich eine Investition in Höhe von 33,7 Mio. USD von Praxis Capital Partners und Korea Investment Partners erhalten hat, wobei die Investoren die Leistungen und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens hoch einschätzen. Die Mittel werden für den Ausbau der weltweiten Vertriebsbasis und die Stärkung von Forschung und Entwicklung verwendet, um zusätzliche Partnerschaften sowohl im In- als auch im Ausland zu gewinnen. Das Unternehmen plant außerdem einen Börsengang mit dem Ziel, für Cobots sowohl in der Fertigung als auch im Dienstleistungsbereich ein globaler Marktführer zu werden.

„Wir freuen uns darauf, mit den kürzlich erhaltenen Mitteln das Wachstum unseres Unternehmens zu beschleunigen", sagte William (Junghoon Ryu), CEO von Doosan Robotics. „Wir werden die Wettbewerbsfähigkeit neuer Produkte und Software, die mit unserer firmeneigenen Technologie ausgestattet sind, weiter verbessern und uns bemühen, auf dem globalen Cobot-Markt die Position als Nummer eins zu erreichen," fügte er hinzu.

Inzwischen hat Doosan Robotics auf der Consumer Electronics Show (CES) 2022 vom 5. bis 8. Januar ausgestellt. Dies war die erste globale Präsentation der neuesten Serviceroboter des Unternehmens, darunter das unbemannte modulare Robotercafé, DR. PRESSO und das auf der CES preisgekrönte Kamera-Roboter-System "New Inspiration. New Angle. (NINA)".

Informationen zu Doosan Robotics

Doosan Robotics, 2015 von der Doosan Group gegründet, entwickelt Technologien für die nächste Generation der Fertigung. Der 1896 gegründete Konzern hat weltweit 25 Tochtergesellschaften und 114 globale Einheiten, die im Jahr 2020 einen Umsatz von 15 Milliarden USD erwirtschaftet haben. https://www.doosanrobotics.com/en/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1717767/Doosan_Robotics.jpg

