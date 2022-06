Hexagon

Hexagon setzt mit ultraschnellem Laserscanner Leica BLK360 erneut Maßstäbe in der Realitätserfassung

Stockholm (ots)

Hexagon AB, ein weltweit führender Anbieter von Digital-Reality-Lösungen, die Sensor-, Software- und autonome Technologien kombinieren, gibt heute die Einführung der neuesten Generation seines Leica BLK360 bekannt. Der neue Laserscanner erhöht die Geschwindigkeit und Effizienz bei der Realitätserfassung noch einmal drastisch und weist so den Weg in die Zukunft.

Aufbauend auf dem Erfolg und den innovativen Funktionen der preisgekrönten Leica BLK-Serie, erstellt der neueste BLK360 atemberaubend fotorealistische und präzise digitale Zwillinge in nur 20 Sekunden. Wie sein Vorgänger macht es der neue BLK360 dank seiner Schnelligkeit, Tragbarkeit und Benutzerfreundlichkeit auch ungeübten Anwendern einfach, die Realitätserfassung in neue Branchen und Märkte einzuführen.

Moderne Projekte erfordern eine schnelle und genaue Datenerfassung in Echtzeit. Der neue BLK360 ist ein idealer Sensor für alle Anwendungen, bei denen es um schnelles Scanning und aktuelle Bestandsaufnahmen geht - wie zum Beispiel bei der digitalen Konstruktion oder der Überwachung des Lebenszyklus von Gebäuden. Anwender können sich schnell und ohne Unterbrechung in jeder Umgebung bewegen, die Daten während des Erfassungsprozesses betrachten und teilen, so dass sich in Echtzeit auf aktualisierte digitale Zwillinge zugreifen lässt.

"Wir bringen Geschwindigkeit und Agilität in die Realitätserfassung, um die nachhaltige Transformation der Welt mit Smart Digital Realities zu beschleunigen. Diese ermöglichen es der Industrie, bestmögliche Leistungen zu erzielen. Wenn Sie jederzeit auf einen digitalen 1:1-Zwilling der Realität zugreifen können, der auf unbegrenzten Echtzeitdaten aus der physischen und digitalen Welt basiert, verschafft Ihnen das wertvolle Einsichten. Dies spart nicht nur Zeit, sondern schließt auch menschliche Fehler aus, erhöht die Sicherheit und reduziert die unnötige Verschwendung von Rohstoffen", erklärt Ola Rollén, President und CEO von Hexagon.

"Wenn Reality-Capture-Lösungen mit den Anforderungen der modernen Industrie Schritt halten oder sie sogar übertreffen und zudem die Nachhaltigkeit verbessern, dann gewinnen alle", so Rollén weiter. "Der neue BLK360 trägt wesentlich zur Demokratisierung der Realitätserfassung in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen bei - von der öffentlichen Planung, Architektur, dem Bauwesen und Umweltschutz bis hin zur Unterstützung bei der Erstellung atemberaubender visueller Effekte in der Medien- und Unterhaltungsbranche. Die Möglichkeiten sind endlos."

Der neue BLK360 verstärkt Hexagons Portfolio an Sensor-Software-Systemen. Indem diese die digitale und die physische Welt in Echtzeit miteinander verschmelzen, schaffen sie die Grundlage für die Erstellung von smarten digitalen Realitäten. Die Kombination neuer Scanning- und Bildgebungstechnologien ermöglicht extrem schnelle sowie hochpräzise Workflows zur Realitätserfassung und beschleunigt jeden Schritt des Gesamtprozesses. So kann ein Anwender je nach Projektumfang und -größe durch schnelles Scannen, vorregistrierte Daten und sofortige Übertragung an bevorzugte Software-Workflows Tage oder Wochen an wertvoller Zeit einsparen. Die Daten des BLK360 lassen sich automatisch auf HxDR hochladen. Auf dieser cloudbasierten Reality-Capture-Plattform von Hexagon können Benutzer ihre eigenen Smart Digital Realities erstellen.

Der neue BLK360 wurde gestern auf der HxGN Live Global 2022 Veranstaltung in Las Vegas vorgestellt, im Rahmen der Keynote von Thomas Harring, Präsident des Geschäftsbereichs Geosystems von Hexagon. Der BLK360 kann ab sofort über BLK360.com erworben werden.

Über Hexagon

Hexagon ist ein weltweit führender Anbieter von Digital-Reality-Lösungen, die Sensor-, Software- und autonome Technologien kombinieren. Wir setzen Daten ein, um Effizienz, Produktivität, Qualität und Sicherheit in der Industrie, der Fertigung, der Infrastruktur, dem öffentlichen Sektor und bei Mobilitätsanwendungen zu steigern.

Unsere Technologien tragen dazu bei, dass Produktions- und menschenbezogene Ökosysteme zunehmend vernetzt und autonom werden, um eine skalierbare, nachhaltige Zukunft zu gewährleisten.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) beschäftigt rund 22.000 Mitarbeiter in 50 Ländern und erzielt einen Nettoumsatz von rund 4,3 Mrd. EUR. Erfahren Sie mehr unter hexagon.com und folgen Sie uns auf @HexagonAB.

