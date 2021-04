Kalinga Institute of Industrial Technology

KIIT auf Platz 201+ weltweit in Times Higher Education Impact Rankings

Bhubaneswar, Indien (ots/PRNewswire)

- 86. Platz in "Reduced Inequalities" weltweit

Taten sind die beste Antwort auf verletzende Worte. Auf diese Weise bleibt das Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) Deemed to be University, Bhubaneswar ein Fackelträger unter der Bruderschaft und seine Errungenschaften benötigen keinen Sprecher. Das KIIT wurde in den Times Higher Education (THE) Impact Rankings-2021, die am 21. April 2021 veröffentlicht wurden, unter den Top-Universitäten der Welt platziert. KIITs Engagement für Lebensunterhalt und Gerechtigkeit wird von THE anerkannt.

Mit den Maßstäben "Community-based University" und "Impact of University" führt die Times Higher Education jedes Jahr Rankings von Hochschulen in aller Welt durch. Da das KIIT alle Kriterien der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen erfüllt hat, hat THE dem KIIT den Rang 201+ im Gesamtranking der Auswirkungen gegeben. Die Impact Rankings der Times Higher Education bewerten die soziale Verantwortung von Universitäten in aller Welt.

Außerdem wurde es auf Platz 86 der SDGs "Reduced Inequalities" eingestuft. Dafür hat sie unter den 100 Universitäten der Welt mindestens in einem einzigen Parameter rangiert. KIIT hat den Rang 101+ in "Partnership for The Goals" und 201+ in "Quality Education & Peace and Justice & Strong Institutions" erhalten. Sie ist die einzige Universität im Osten Indiens, die einen solch beeindruckenden Rang erreicht. Im Jahr 2020 wurde das KIIT auf Platz 501+ eingestuft. KIIT war auch der Gewinner der "Awards Asia 2020" in der Kategorie "Workplace of the Year" von der Times Higher Education.

Die Times Higher Education Impact Rankings sind die einzigen globalen Leistungstabellen, die Universitäten anhand der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen bewerten. Ein sehr umfassender und ausgewogener Vergleich über vier große Bereiche wie Forschung, Stewardship, Outreach und Lehre wurde von der Times Higher Education durchgeführt.

KIIT hat mit beeindruckenden Reihen in der Qualität der Lehre, Forschung, Veröffentlichung, etc. fortgeschritten. Was bemerkenswert ist, ist dass das KIIT seine soziale Verantwortung mit Aufrichtigkeit und Hingabe seit seiner Gründung durchgeführt hat.

Dr. Achyuta Samanta, Gründer, KIIT & KISS, sagte: "Einige Institutionen und Universitäten werden in den Weltranglisten aufgeführt, was selbst eine Sache des Stolzes für den Staat ist. Wir freuen uns, dass die KIIT Deemed to be University in den Impact Rankings der Times Higher Education (THE) ganz vorne mit dabei ist, da sie sich bemüht hat, in Sachen sozialer Verantwortung exzellent zu sein."

Original-Content von: Kalinga Institute of Industrial Technology, übermittelt durch news aktuell