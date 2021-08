Nippon Sigmax Co., Ltd.

Zamst gibt Sponsoring mit Wilfredo León Venero, einem polnischen Profi-Volleyballer, bekannt

Tokio (ots/PRNewswire)

Nippon Sigmax Co., Ltd. mit Sitz in Tokio, Japan, Eigentümer von "Zamst", einer Marke für Sporthosen und Pflegeprodukte, gab eine globale Sponsoring-Vereinbarung mit Wilfredo León Venero bekannt, einem Profi-Volleyballspieler der Männer, der für SIR Safety Perugia spielt, einem der Spitzenteams der italienischen Profi-Volleyball-Liga.

Im Alter von 14 Jahren begann Wilfredo León in der kubanischen Nationalmannschaft zu spielen und gewann die Silbermedaille bei der FIVB-Weltmeisterschaft der Männer 2010 und die Bronzemedaille in der FIVB-Volleyball-Weltliga. Danach wechselte er 2014 zum russischen Super-League-Club Zenit Kazan. León führte das Team zum Titel der europäischen Champions League und wurde 2015 zum MVP gewählt. Er erwarb 2015 die polnische Staatsbürgerschaft und spielte eine wichtige Rolle als Stammspieler der polnischen Nationalmannschaft. Im Jahr 2018 begann León seine neue Herausforderung bei SIR Safety Perugia.

Als einer der Top-Profisportler mit zahlreichen glänzenden Auszeichnungen hat Wilfredo León ein hohes Maß an Bewusstsein für seine gesundheitliche Pflege und einen starken Willen, seine Profikarriere so lange wie möglich fortzusetzen. Um dies zu erreichen, hat er viele verschiedene Produkte ausprobiert, die ihm die nötige Unterstützung bieten könnten, und da traf er im April 2021 auf Zamst. Derzeit verwendet er die Zamst ZK-7-Knieorthese und die Zamst A2-DX-Knöchelorthese. Er schätzt sie sehr wegen ihrer Bequemlichkeit und der präzisen Unterstützung seiner Knie und Knöchel, was ihn und Zamst dazu veranlasste, den Sponsoringvertrag zu unterzeichnen.

Eine Nachricht von Wilfredo León

"Ich glaube, dass die Verletzungsprävention der Schlüssel zur besten Leistung ist. Ich habe das bemerkt, weil ich während meiner Laufbahn einige kleinere Verletzungen hatte. Von nun an möchte ich mich auf meine gesundheitliche Pflege konzentrieren und freue mich, zur Familie von Zamst zu gehören. Ich probiere viele verschiedene Zamst-Produkte aus und fühle mich mit allen perfekt!"

Eine Nachricht von Yosuke Suzuki, Präsident und CEO von Nippon Sigmax Co. Ltd.

"Wilfredo ist nicht nur als Volleyballspieler aktiv. Seine Leidenschaft ist es, Jugendspieler zu trainieren und den Volleyballsport in Polen auszubauen, indem er eine Vereinsmannschaft in Torun, Polen, besitzt. Wir sind stolz darauf, Wilfredo als unseren Markenbotschafter zu haben, der so ehrgeizig ist und die Fähigkeit hat, etwas zu unternehmen."

Informationen zu SIR Safety Perugia, für die Wilfredo León spielt

Zamst unterzeichnete auch einen Partnerschaftsvertrag mit SIR Safety Perugia, einem der besten italienischen Profi-Volleyballteams, in dem Wilfredo León seit 2018 spielt. Zamst wird alle Aktivitäten von SIR Safety Perugia als medizinischer Partner unterstützen.

<Offizielle Website der SIR Safety Perugia>

https://www.sirsafetyperugia.it/

Informationen zu Zamst

Eine Marke für Sporthosen und Pflegeprodukte, die 1993 von Nippon Sigmax Co. Ltd. gegründet wurde, einem medizinischen Unternehmen, das seit 46 Jahren in Japan Produkte für den orthopädischen Markt entwickelt und herstellt. Die Marke ist als Japans Marktführer* anerkannt.

* Die Verkäufe von Markenprodukten im Sportkanal von 2014 bis 2019 in Japan, basierend auf dem Versandwert durch eine Drittpartei-Erhebung im Jahr 2020.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://zamst.com/ oder kontaktieren Sie global@sigmax.co.jp

Original-Content von: Nippon Sigmax Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell