Trading World Cup (Handels-Weltmeisterschaft): Homepage von IronFX zur FIFA-Fußballweltmeisterschaft

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) - Der Forex-Handelswettbewerb von IronFX, The Next Iron Trader Competition (TNIT), geht am 31. Mai 2022 zu Ende. Der Wettbewerb startete am 1. März und seitdem haben sich zahlreiche Händler registriert und ihr Können unter Beweis gestellt. Handeln und gewinnen Mit einem Preispool* von 500.000 USD ist dies einer der aufregendsten ...

mehr