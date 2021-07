IronFX

Die 2. Runde der Iron Worlds Championship (IWC) von IronFX ist jetzt eröffnet. Preisgelder aus Preisfonds von 1 Million! *

Die 2. Runde der Iron Worlds Championship von IronFX ist eröffnet. Aktuell ist die Mangania World Aktion im Gange und läuft noch bis zum 13. August. Trader können sich registrieren und brauchen ihr Konto nur mit der entsprechenden Mindesteinlage auffüllen, um mit dem Handel zu beginnen.

Aktuelle und verbleibende Runden:

Die aktuelle Runde läuft unter dem Namen Mangania-Welt und dauert vom 14. Juli bis 13. August. Für die restlichen Runden sind die Termine wie folgt:

Phosphora World: 14. August - 13. September

Tantalum World: 14. September - 14. Oktober

Titania World (Halbfinale): 15. Oktober - 15. November

Iron World (Finale): 16. November - 16. Dezember

Preise in der aktuellen Runde:

In jeder Runde erhalten die Gewinner Geldpreise aus einem Preisfonds von 1 Million Dollar.* In der aktuellen Runde gibt es 5 Gewinner, die jeweils die folgenden Geldpreise erhalten: 1. - $ 10.000 Preisgeld. 2. - $ 6.000 Preisgeld. 3. - $ 4.000 Preisgeld. 4. - $ 3.000 Preisgeld. 5. - $ 2.000 Preisgeld.

Mangania World

Um an der Mangania World teilnehmen, können Händler so viele Konten eröffnen, wie sie möchten, und mindestens 500 $ darauf einzahlen. Die Registrierung ist einfach und jeder Trader kann seinen eigenen Nicknamen wählen, bevor er mit dem Handel beginnt. Wenn ein Händler den ersten Platz in der Mangania World belegt, kann er mit einer Mindesteinlage von nur 500 $ ins Halbfinale einziehen. Dies gilt auch für die Teilnehmer auf den ersten Plätzen bei der Phosphora- und Tantal-World. Für alle anderen Teilnehmer, die am Halbfinale teilnehmen, ist eine Mindesteinzahlung von 3.000 $ erforderlich.

Ein Vertreter von IronFX sagte: "Wir hoffen, dass die Meisterschaft ein großartiges Ereignis wird und dass die Trader sich von IronFX als ihren Broker überzeugen lassen."

Informationen zu IronFX

IronFX ist der preisgekrönte Marktführer im Online-Handel, mit 10 Handelsplattformen und mehr als 300 handelbaren Instrumenten in den Bereichen Forex, Spot-Metalle, Futures, Aktien, Spot-Indizes und Rohstoffe. Der Broker betreut mehr als 1 Million Privatkunden aus über 180 Ländern und bietet einige der wettbewerbsfähigsten Konditionen in der Branche, darunter extrem niedrige Spreads und schnelle Ausführung.

Jeder Handel ist mit einem Risiko verbunden. Es ist möglich, dass Sie Ihr gesamtes Kapital verlieren.

*Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

