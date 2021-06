IronFX

IronFXs Iron Worlds Championship (IWC) hat begonnen. $1M Preispool! *

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire)

IronFX freut sich bekannt zu geben, dass die erste Runde der Iron Worlds Championship (IWC) nun begonnen hat. Die Meisterschaft wurde in 6 Welten mit den folgenden Terminen aufgeteilt:

Sulphira World: 14. Juni - 13. Juli

Mangania World: 14. Juli - 13. August

Phosphora World: 14. August - 13.

September

Tantalum World: 14. September - 14.

Oktober

Titania World (Halbfinale): 15. Oktober - 15.

November

Iron World (Finale): 16. November - 16. Dezember

Preise:

In jeder der ersten 4 Runden werden 5 Gewinner Bargeldpreise erhalten, wobei der 1. Gewinner einen Bargeldpreis in Höhe von $10.000 erhält. Im Halbfinale gibt es 3 Gewinner, wobei der 1. Gewinner ein Preisgeld von 50.000 $ erhält, und im Finale gibt es ebenfalls 3 Gewinner, wobei der 1. Gewinner ein Preisgeld von 500.000 $ erhält.

Handelskonten

In den ersten 4 Runden können die Händler so viele Handelskonten eröffnen, wie sie möchten, aber in der Halbfinal- und Finalrunde ist nur jeweils ein Konto erlaubt.

Mindesteinlagen pro Runde

Jeder Iron Trader muss mindestens $500 einzahlen, um in den ersten 4 Qualifikationsrunden zu handeln, und $3.000 bzw. $5.000 für die Halbfinal- und Finalrunden.

Der erste Gewinner in einer der ersten 4 Qualifikationsrunden kann jedoch ins Halbfinale einziehen, indem er nur den Mindestbetrag von $500 einzahlt. Die 3 Gewinner des Halbfinales ziehen ebenfalls in das Finale ein, indem sie nur das Minimum von $1.000 einzahlen.

Ein Vertreter von IronFX sagte: "Wir können es kaum erwarten, einige der besten Trader im Wettbewerb zu sehen und belohnt zu werden. Wir hoffen, dass neue Kunden alles erkunden werden, was IronFX zu bieten hat."

Informationen zu IronFX

IronFX ist der preisgekrönte Weltmarktführer im Online-Handel, mit 10 Handelsplattformen und mehr als 300 handelbaren Instrumenten in den Bereichen Forex, Spot-Metalle, Futures, Aktien, Spot-Indizes und Rohstoffe. Der Broker betreut mehr als 1 Million Privatkunden aus über 180 Ländern und bietet einige der wettbewerbsfähigsten Konditionen in der Branche, darunter extrem niedrige Spreads und schnelle Ausführung.

Jeder Handel ist mit einem Risiko verbunden. Es ist möglich, dass Sie Ihr gesamtes Kapital verlieren.



Jeder Handel ist mit einem Risiko verbunden. Es ist möglich, dass Sie Ihr gesamtes Kapital verlieren.

*Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

