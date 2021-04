IronFX

IronFX startet neuen Partner-Wettbewerb mit 20.000 USD Preisgeld

IronFX freut sich, den Start des Partner-Wettbewerbs "IronFX Affiliate Championship" bekannt zu geben, der zwischen dem 1. April und dem 13. Mai stattfinden wird. Mitglieder des Partnerprogramms und neue Partner können an dem Wettbewerb teilnehmen, indem sie zwischen dem 1. und dem 29. April mindestens 50 aktiv handelnde Kunden an IronFX verweisen. Die drei besten Partner werden mit Geldprämien aus einem Preispool von 20.000 USD belohnt.*

Der Wettbewerb läuft sechs Wochen lang. Partner, die teilnehmen, müssen die höchste Anzahl an Kunden anwerben, um den Hauptpreis zu gewinnen. Je mehr Kunden sie anwerben, desto höher der Preis.

Platz 1: 10.000 USD Preisgeld

Platz 2: 7.000 USD Preisgeld

Platz 3: 3.000 USD Preisgeld

Der Wettbewerb ist Teil der umfangreichen Umstrukturierung und Erweiterung des Affiliate-Programms von IronFX, in deren Rahmen das führende Unternehmen seine überarbeitete Partner-Website eingeführt und Anfang dieses Jahres wettbewerbsfähige und maßgeschneiderte Zahlungspläne und Provisionen für seine treuen Affiliate-Kunden bekannt gegeben hat.

Ein Vertreter des IronFX Affiliate Teams erklärte:

"Unser Team hat hart gearbeitet, um die wachsenden Anforderungen unserer Partner zu erfüllen, und wir sind stolz darauf, im Laufe der Jahre dauerhafte und für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen zu ihnen aufgebaut zu haben. Der Partner-Wettbewerb soll Anreize schaffen, für einen freundlichen Wettbewerb sorgen und gleichzeitig unsere Partner für ihre treue Unterstützung und harte Arbeit belohnen."

Informationen zu IronFX Affiliates

Das IronFX-Partnerprogramm (IronFX Affiliate Program) hat mehr als 20.000 Partnern in über 180 Ländern geholfen, ihr Geschäft durch hohe Konversionsraten, langfristige Kundenzufriedenheit und profitable Auszahlungen auszubauen. Partner können bis zu 1.000 USD CPA (Cost Per Acquisition, dt. Provision pro Akquise), Rabatte bis zu 15 USD pro Los und 1.000 USD Anmeldebonus sowie einen Provisionsbonus von 30 % erhalten.* Das Programm hat zum Stand Ende September 2020 Provisionen in Höhe von mehr als 35.000.000 USD gezahlt und wird voraussichtlich bis Ende dieses Jahres Provisionen in Höhe von 50 Mio. USD auszahlen. Mit einer Konversionsrate von 40 % und mehr als 100 örtlichen Zahlungsmethoden zielt das Partnerprogramm darauf ab, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen und zu übertreffen.

*Der Partner-Wettbewerb sowie die verschiedenen Zahlungspläne und Boni unterliegen den allgemeinen Geschäftsbedingungen.

