Xi'an Municipal People's Government

Xi'an ist eine der beliebtesten Touristenattraktionen in der Goldenen Woche

Xi'an, China (ots/PRNewswire)

- Der Inlandstourismus in China erfreute sich in der gerade abgelaufenen Goldenen Woche einer soliden Erholung. Insbesondere Xi'an, die erste Hauptstadt des Kaiserreichs China, begrüßte zahlreiche Besucher. Laut den Daten, die von der Kommunalregierung von Xi'an am 10. Oktober bekannt gegeben wurden, besuchten während des Mittherbstfestes und in der Nationaltagswoche 14,7481 Millionen Touristen die Stadt Xi'an. Dies entspricht einem Tourismusumsatz von 11,14 Milliarden Yuan. Verglichen mit anderen chinesischen Städten belegt Xi'an in Bezug auf die Anzahl der empfangenen Touristen den zweiten Platz in ganz China.

Die Nationaltagswoche ist nach den Corona-bedingten Einschränkungen die erste Goldene Woche nach der Rückkehr zur Normalität in China. Die achtjährige Ferienwoche weckte die Reisefreudigkeit der Bevölkerung wieder. Somit konnte sich der Transportsektor in der Luft, auf der Schiene und auf der Straße allmählich von den Folgen der Pandemie erholen. Das starke Reiseaufkommen sorgte auch für eine starke Erholung der Tourismusbranche.

Das Mausoleum des Kaisers Qin Shihuangdi verzeichnete 343.100 Besucher, die Grand Tang Mall 1.400.900 Besucher und die Fußgängerzone Beiyuanmen (Muslim-Straße) 729.900 Besucher. Der Tourismus in Xi'an, seit jeher ein beliebtes Besuchsziel, boomt wieder und die Stadt zieht mehr Menschen an als je zuvor.

Bedingt durch die Pandemie ziehen die Menschen Reiseziele im Inland vor. Dennoch hat die Erholung des Tourismus in China ein positives Signal an den Rest der Welt gesendet. Mittlerweile steht Xi'an auch bei Touristen aus vielen anderen Ländern ganz oben auf der Liste. "Xi'an ist eine der berühmtesten und faszinierendsten Städte Chinas. Allein der Name beschwört Bilder von geheimnisvollen Terrakotta-Kriegern und exotischen Seidenstraßenkarawanen herauf." Die weltbekannte Nachrichtenagentur Reuters veröffentlichte anlässlich des Nationalfeiertags in China eine Sonderausgabe auf ihrer Website. Darin wird Xi'an aus verschiedenen Blickwinkeln als bezaubernde alte Hauptstadt präsentiert, in der Antike und Moderne aufeinanderprallen.

Außerdem zeigt Reuters der Welt durch zehn beeindruckende Artikel das besondere Flair und die Vitalität von Xi'an. Diese Artikel befassen sich mit den Bereichen Geschichte, Kultur, Natur, Sport, Bildung, Musik, Delikatessen, Technologie und Stadtentwicklung. Xi'an hat eine Reihe von Internetattraktionen hervorgebracht, die für ihre tiefsinnigen kulturellen Elemente und ihren offenen, modernen und stylischen Charakter bereits zahlreiche Likes aus dem In- und Ausland erhalten haben.

Mit dem neuen touristischen Leitmotiv als "jahrtausendealte Hauptstadt Chang'an" lädt diese pulsierende und geschichtsträchtige Stadt Besucher aus aller Welt ein, ihre Schönheit und Geschichte zu entdecken.

Links zu Bildanhängen:

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=374232

Bildunterschrift: Südtor der Stadtmauer von Xi'an bei Sonnenuntergang

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1313989/Xi_an.jpg

Pressekontakt:

Hr. He

+86-10-63074558

Original-Content von: Xi'an Municipal People's Government, übermittelt durch news aktuell