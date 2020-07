Xi'an Municipal People's Government

Der Tourismus der historischen Hauptstadt Xi'an erholt sich allmählich

Xi'an, China (ots/PRNewswire)

Während sich Chinas Epidemie-Situation durch die wirksamen inländischen Präventions- und Kontrollmaßnahmen weiter verbessert, erholt sich auch die Tourismusbranche der alten Hauptstadt Xi'an allmählich, nachdem sie für etwas länger als drei Monate zum Erliegen gekommen war. Am 19. Juli gab die Kommunale Volksregierung von Xi'an (Xi'an Municipal People's Government) eine Pressekonferenz und kündigte die vollständige Wiederaufnahme des interprovinziellen Tourismus der alten Hauptstadt an. Um den laufenden Anforderungen bezüglich COVID-19-Prävention und -Kontrolle gerecht zu werden, gelten nun an allen malerischen Orten von Xi'an Maßnahmen wie begrenzte Touristenströme, Tour-Reservierungen und gestaffelte Schichten. Die Zahl der Touristen wird 50 Prozent der maximal möglichen Kapazität nicht überschreiten.

Mit sofortiger Wirkung bieten über 570 Reisebüros und Online-Tourismusbetreiber in Xi'an wieder Gruppentouren an. Und ab 20. Juli werden 135 Kinos den Betrieb wiederaufnehmen, der in geordneter Weise organisiert wird. Zudem hat Xi'an eine Reihe von Vorteilen im Hinblick auf den Kulturtourismus eingeführt. Zusätzlich zu der früheren Entscheidung, Mitarbeitern des medizinischen Bereichs 34 malerische Orte ganzjährig kostenlos zugänglich zu machen, werden ab 01. August das "Tang Paradise" (nationale 5A-Touristenattraktion in China), das "Louguantai Ecological Cultural Tourism Resort" und über 80 Prozent der Museen der Stadt kostenlos für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Xi'an ist eine attraktive moderne Metropole mit einem starken historischen und kulturellen Erbe. Hier findet man die "Terrakotta-Armee", ihre berühmteste Attraktion - neben weiteren bemerkenswerten Touristenorten wie z. B. der "Grand Tang Mall" und der "Huimin Street", die beide eine große Zahl ausländischer Touristen anziehen.

Wenn es Nacht wird, erstrahlen die Abendlichter der Grand Tang Mall und erhellen die historische Stadt. Straßenkunst wie z. B. von Tumbler-Tänzerinnen und von Steinfigurendarstellern sowie der Dunhuang-Flugtanz werden aufgeführt, während auf beiden Seiten der Straße alle Arten von Geschäften zur Tang-Dynastie geöffnet sind, darunter der "Datang Fried Foods Store" und die "Li Bai's Tea Shops". In der Huimin-Straße sorgen breitgefächerte köstliche Speisen für Augen- und Magenschmaus, und durch die Begeisterung der Touristen, die großes Interesse haben, lokale Waren und Speisen zu kaufen, ist auch die Nachtwirtschaft wiederaufgelebt.

Xi'an hat in den letzten Jahren neue Wege einer umfassenden Integration von Kultur und Tourismus gesucht und eine neue Kulturtourismus-Marke eingeführt: "The Millennium Ancient Capital of Chang'an". Touristen aus der ganzen Welt können hier ganz andere Reiseerfahrungen mit vielerlei darstellenden Künsten machen: wie dem Nachtkarneval (Night Carnival), dem internationalen Musikfestival (International Music Festival), der Wasser- und Licht-Tanzshow (Water and Light Dancing Show) sowie der großen Begrüßungszeremonie der Tang-Dynastie (Tang Dynasty Grand Welcoming Ceremony).

Selbst während der Epidemie ist der Xi'an-Tourismus beliebt geblieben - chinesische und ausländische Touristen konnten in der Cloud (online) einen großartigen Blick auf Chang'an werfen, bei der Restaurierung der Terrakotta-Armee zusehen und per Online-E-Commerce für Xi'an typische Snacks genießen. Im Juli wurde Xi'an zu einer der zehn führenden "Internet-Berühmtheitsstädte" (Internet Celebrity Cities) Chinas ernannt. Auch die Nachtwirtschaft von Xi'an floriert weiter. Sie belegt in China den vierten und in Nordchina den ersten Platz.

Malerischer Bereich der Großen Wildganspagode in Xi'an, und Darsteller, die in der Fußgängerstraße der Grand Tang Mall in Xi'an ihr Können zeigen.

