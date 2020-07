Intellicus Technologies

Intellicus und Modus kündigen Technologiepartnerschaft an, um Analyselösung der nächsten Generation für Banken bereitzustellen

Intellicus Technologies, ein führender Anbieter von Business Intelligence- und Analyselösungen, und Modus Information Systems, ein Pionier im Bereich IT-Dienstleistungen für Banken, haben sich zur Einführung einer leistungsstarken Analyselösung für Banken zusammengeschlossen.

Die als ModusBI vermarktete Lösung basiert auf der Business Intelligence-Plattform Intellicus. Die für Banken einsatzbereite Lösung vernetzt sich mit dem Kernbankensystem, um interaktive Dashboards mit relevanten KRAs, eigenständigen Berichten sowie gesetzlich vorgeschriebenen Berichten bereitzustellen und Banken eine informierte Entscheidungsfindung zu ermöglichen.

"ModusBI verfügt über für Banken äußerst bedeutende vorinstallierte Dashboards, KRAs und Berichte. Wir haben die Lösung so konzipiert, dass unterschiedliche Nutzerprofile in einer Bank ihrer Rolle entsprechenden Zugriff erhalten. Die Berichtvorlagen wurden gemäß der jeweiligen Hierarchie in den Banken erstellt und können über verschiedene Geräte zur Verfügung gestellt werden", so Chandar Raman, Director Business Development von Modus.

"Dank der eingehenden Erfahrung von Modus mit der Implementierung erfolgskritischer Kernbankenlösungen in Indien sowie rund um den Globus bietet ModusBI ausgezeichneten Geschäftswert für Banken, indem die Kernbankeninvestitionen genutzt werden", fügte er hinzu.

"Intellicus geht eine Partnerschaft mit Modus ein, um eine beispiellose BI-Lösung für den BFSI-Sektor bereitzustellen. Banker werden in der Lage sein, ihre Daten über mehrere Systeme unabhängig der Größe schnell und präzise zu analysieren. Compliance-Berichte werden vollständig automatisiert, sodass wertvolle Arbeitszeit für das Personal freigesetzt wird. Erstklassige BI-Funktionen, wie z. B. Self-Service, Trendanalyse und Prognosen sowie Was-wäre-wenn-Analysen werden für ein breiteres Spektrum von Nutzern demokratisiert, die sie rund um die Uhr benötigen", so Rajesh Murthy, Vice President von Intellicus.

ModusBI führt derzeit mit einigen der führenden Banken in mehreren Ländern die Abschlussgespräche zu den Implementierungsplänen.

Informationen zu Modus

Modus Information Systems Pvt. Ltd. (Modus) ist ein außerhalb von Bangalore, Indien, ansässiges Unternehmen für Software-Entwicklung und -Dienstleistungen. Modus ist ein Mehrwertpartner für eine führende Kernbankenlösung, die End-to-End-Implementierung, Personalisierung sowie Support-, Wartungs- und Testdienste bietet. Modus ist für wichtige Bankkunden rund um den Globus der Technologiepartner für Kernbankendienste und Nischenlösungen.

https://modussystems.com/

Informationen zu Intellicus

Intellicus ist eine der weltweit führenden Business Intelligence- und Analyseplattformen. Über 60 % der Fortune-Unternehmen verlassen sich für das mühelose Erstellen aussagekräftiger Berichte und leistungsstarker Dashboards auf Intellicus. Mit weltweit über 17.000 Installationen ermöglichen wir zahlreichen Unternehmen eine informiertere Entscheidungsfindung.

www.intellicus.com

