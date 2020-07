Reality Games

Neues Augmentiertes Realitätsspiel ermöglicht es den Spielern, Immobilien aus der realen Welt zu kaufen und zu verkaufen

Werde ein virtueller Immobilienmogul in New York, Paris oder sonst wo in der Welt mit Landlord Go

Wenn man die Straße entlang geht, merkt man, dass sich etwas verändert hat. Man nimmt hastig sein Handy heraus, um die verfügbaren Immobilien in seiner Umgebung zu überprüfen. Ja! Da sind sie! Neue Aktien, und man ist der Erste, der sie bekommt. Man überlegt nicht lange, denn man weiß, dass man sie haben muss! Es ist nicht das erste Mal, dass man auf dem Weg zur Arbeit auf so wertvolle Fundstücke stößt. Man ist Teil dieser virtuellen Karte. Mit über 3 Milliarden Mobilgeräten auf dem Planeten werden heute Billionen von Datenspuren zurückgelassen. Jetzt können Sie im Spiel Landlord GO diese Mischung aus virtueller und realer Welt genießen.

Landlord Go ist ein brandneues Spiel von Reality, das diese digitalen "Fußabdrücke" auf interessante und spielerische Weise nutzt, um es Spielern zu ermöglichen, einige der berühmtesten Gebäude und Sehenswürdigkeiten der Welt zu kaufen, zu verkaufen und Miete zu kassieren. Mit über 1 Million Spielern weltweit ist es das erste Augmentierte Realitätsspiel der realen Welt, das mit echten Gebäuden, echten Menschen und echten Preisen deine Stadt in ein aktionsgeladenes Strategiespiel verwandelt. Mit mehr als 31 271 Spielern, die bereits Geschäfte für den virtuellen Besitz der mehr als 153 517 Gebäude in der Berlin abschließen, gibt es keinen Mangel an hartem Wettbewerb, der jederzeit einsatzbereit ist.

Du gehst jeden Tag durch deine Nachbarschaft und siehst vertraute Landschaften und Gebäude. Jetzt kannst du diese täglichen Sehenswürdigkeiten auf eine ganz neue Art und Weise betrachten, indem du ein virtuelles Stück deiner Gemeinschaft besitzt.

Ob du klein anfängst oder große Visionen hast, den Eiffelturm in Paris oder das Empire State Building in New York City zu besitzen, mit Landlord Go kannst du diese Visionen realisieren.

Hast du einzigartige Kenntnisse über einen Teil deiner Stadt, den nur wenige andere kennen? Diese lokalen Informationen können bei Landlord Go zu großen Profiten führen. Wenn in deiner Nachbarschaft ein neues Café eröffnet und du denkst, dass es der nächste Starbucks werden wird, dann mach ein Gebot dafür und fang an, die Miete von den vor der Tür aufgereihten Menschenmassen einzustreichen.

Unter Verwendung eines massiven Datenpools, einschließlich detaillierter Informationen über mehr als eine halbe Milliarden Gebäude aus der realen Welt, verbindet Landlord Go den Nutzer mit seiner Stadt auf eine interessante und innovative neue Art, die kein anderes Spiel bieten kann.

Spieler können klein anfangen, lokale Tante-Emma-Läden aufkaufen und durch geschicktes Investieren schnell ein riesiges Immobilienimperium erschaffen. Man kann Immobilien auf den Markt bringen oder sich mit anderen Spielern in erbitterte Angebotskämpfe stürzen und so die Erfahrung des Wettbewerbs auf dem spannenden Immobilienmarkt direkt vom Handy aus nachspielen.

Landlord Go ist unglaublich genau und reflektiert die Werte aus der echten Welt der Immobilien unter Verwendung von Details wie Entfernung vom Stadtzentrum und Gebäudeausstattungen.

Unter Verwendung unserer eigenen Daten in Kombination mit den NASA-Satellitenscans, die nächtliche Lichtemissionen zeigen, haben wir eines der am meisten realistisch und am besten datengesteuerten Immobilienhandelsspiele geschaffen, das je konzipiert wurde.

Man kann wirklich das Gefühl bekommen, dass der Grad an Realismus wirklich das ist, was Landlord Go auszeichnet. Jedes Mal, wenn ein anderer Spieler Dein Grundstück in Real Life besucht, bezahlt er Dir im Spiel Miete. Je mehr Besucher Dein Grundstück bekommt, desto höher wird sein Wert. Durch die Verwendung einer eigenen KI und der Datenplattform 'Big Dots' sind wir in der Lage, Daten aus der echten Welt zu jeder Desktop- und mobilen Anwendung hinzuzufügen.

Das Spiel ist aufregend, da die Spieler ihr Vermögen wachsen sehen und sich an Transaktionen mit hohem Wert beteiligen, wobei sie mit anderen Spielern um die Vorherrschaft auf dem Immobilienmarkt konkurrieren.

Es gibt heute nichts Vergleichbares und nichts, was auch nur annähernd an die Präzision und Detailgenauigkeit von Landlord Go heranreicht.

