Nelson-Miller, Inc.

Nelson-Miller gibt strategische Partnerschaft mit EuroDev bekannt

Los Angeles (ots/PRNewswire)

Nelson-Miller und EuroDev freuen sich, ihre strategische Partnerschaft bekannt zu geben, die das Know-how von Nelson-Miller in den Bereichen Design, Engineering und Fertigung mit dem erstklassigen technischen Verkaufsteam und dem europäischen Vertriebsnetz von EuroDev verbindet.

Dank dieser Partnerschaft ist Nelson-Miller jetzt in der Lage sein Portfolio aus Dienstleistungen und Lösungen auf dem gesamten europäischen Markt mit lokalem und personalisiertem Ansatz anzubieten.

Das 1937 gegründete Unternehmen Nelson-Miller entwickelt und fertigt kundenspezifische OEM-Teile und Komponenten für alle Märkte und Branchen. Dazu gehören:

"Dies ist eine starke Partnerschaft. Die Kenntnisse des europäischen Marktes seitens EuroDev und sein starkes technisches Team ergänzen das Produkt- und Dienstleistungsportfolio von Nelson-Miller auf einzigartige Weise. Wir glauben, dass dies dazu beitragen wird, branchenführende Lösungen für eine vielfältige Gruppe von Kunden zu entwickeln, darunter Hersteller von Medizinprodukten, Industrieunternehmen, Automobilhersteller und viele andere ", so Jim Kaldem, President von Nelson-Miller.

Zusätzlich zu den vielen Vorteilen, die diese Partnerschaft Kunden in ganz Europa bietet, unterhält Nelson-Miller jetzt eine Geschäftsstelle mit der Anschrift Windmolen 22, 7609NN Almelo, Niederlande. Die treibende Kraft für den Erfolg von Nelson-Miller in Europa ist Bart Leussink, Director of Business Development for Nelson-Miller Europe. Für Anfragen innerhalb Europas steht Ihnen Herr Leussink per E-Mail an bart.leussink@nelson-miller.eu oder telefonisch unter +31 6 1175 5686 zur Verfügung.

Informationen zu Nelson-Miller

Das in Los Angeles ansässige Unternehmen Nelson-Miller entwickelt, konstruiert und fertigt kundenspezifische-Teile und Komponenten für alle Märkte und Branchen. Neben dem Hauptsitz in Los Angeles unterhält Nelson-Miller Entwicklungs- und Fertigungsstätten in Wausau, WI; Berlin, WI und Dongguan, China. Weitere Informationen zu Nelson-Miller finden Sie auf www.nelson-miller.com.

Informationen zu EuroDev

Das in den Niederlanden gegründete und ansässige Unternehmen EuroDev arbeitet mit seinen Kunden an einzigartigen Geschäftsentwicklungsmodellen, um Wachstum und Expansion auf dem europäischen Markt zu fördern. Wenn Sie mehr über EuroDev erfahren möchten, besuchen Sie www.eurodev.com.

Anfragen richten Sie bitte an: Paul Zahorecz Manager, Marketing and Corporate Development (202) 770-5380 paul.zahorecz@nelson-miller.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1216406/LargeLogoNewBlue_Logo.jpg

Original-Content von: Nelson-Miller, Inc., übermittelt durch news aktuell