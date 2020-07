Lanière de Picardie GmbH

Lanière de Santé: Besserer Schutz: Neue Community Masken mit zertifizierter Sicherheit

Messel, Deutschland

Chargeurs*PCC stellt mit der Marke Lainière Santé(TM) Textilprodukte zum persönlichen Schutz vor.

Chargeurs*PCC, einer der weltweit führenden Hersteller für Spezialtextilien, lanciert Lainière Santé(TM) als Marke für zertifizierte Community Masken und weitere hochqualitative Textilprodukte rund um den persönlichen Schutz vor COVID-19.

Die Masken bestehen aus mehreren, anti-mikrobiellen Lagen. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die zwischen 90 und 99 Prozent der Teilchen von über 3µm Größe aus der Atemluft entfernen. Damit erfüllen sie die Anforderungen der französischen Gesundheitsbehörde Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM) sowie der Association Française de Normalisation (AFNOR).

Laut Thomas Vogel, verantwortlicher Commercial Director bei Chargeurs*PCC für den deutschsprachigen Raum, war bei der Entwicklung auch die Nachhaltigkeit sehr wichtig. So können die Masken bis zu 20 Mal bei 60 Grad gewaschen werden und sind aus ökologisch nachhaltigen Textilien.

Augen auf beim Maskenkauf

"Aktuell sind viele Masken auf dem Markt erhältlich, die oft nur einen undefinierten Schutz vor einer Ansteckung mit COVID-19 bieten. Damit können sie die Ausbreitung des Virus begünstigen", so Vogel weiter. Mit Lainière Santé(TM) wolle man einen Beitrag dazu leisten, die Menschen vor dem neuen COVID-19 Virus zu schützen und die Epidemie schnell zu überwinden. "Wir haben in kürzester Zeit ganze Fabriken umgebaut, um Tag und Nacht an der Produktion von Masken zu arbeiten. So konnten wir sehr schnell mehr als 100 Millionen Masken ausliefern." Lainière Santé(TM) richtet sich sowohl an offizielle Institutionen, als auch Großabnehmer und Endkunden. Allein drei Millionen Masken wurden direkt über die eigene Internetseite www.lainière-santé.com verkauft.

Zuverlässiger Schutz dank Europäischem Standard

Für einen zuverlässigeren Schutz der Verbraucher setzt sich die Chargeurs Gruppe außerdem gemeinsam mit dem Europäischen Komitee für Normung (CEN) in Brüssel für einen neuen, gehobenen Standard für Community Masken ein, der die Verbraucher vor unzuverlässigen Masken schützt und über die tatsächliche Filterleistung aufklärt.

Über Chargeurs*PCC

Chargeurs*PCC ist ein Geschäftsbereich der Chargeurs Gruppe. Die Gruppe ist weltweit führend auf den Gebieten technische Textilien, Werkstoffchemie und Luxusgüter. Sie ist seit 150 Jahren in über 90 Ländern tätig und zählt mehr als 7.000 Mode-Marken zu ihren Kunden. Dazu gehören die begehrtesten und bekanntesten Fashion-Brands der Welt mit einem Verkaufsvolumen von mehr als 300 Millionen Metern pro Jahr. Heute beschäftigt die Gruppe 2.000 Mitarbeiter in 16 Innovationslabors und 17 Produktionsstätten rund um den Globus.

