Hongkongs Regierung genehmigt INDICAID(R)-Tests für die Wiederaufnahme von Besuchen

Der COVID-19 Antigen-Schnelltest (RAT) INDICAID®, entwickelt vom Hongkonger Biotechnologie-Start-up PHASE Scientific International Limited ("PHASE"), wurde von der Regierung als einer der ausgewiesenen Schnelltests bestimmt, wenn Pflegeheime am Montag wieder Besuche zulassen. Die Genehmigung erfolgte, nachdem das Amt für Ernährung und Gesundheit die Ergebnisse des zweigleisigen INDICAID-Pilotprojekts in der Bevölkerung für zufriedenstellend befunden hatte.

Am 30. April 2021 kündigte das Social Welfare Department die bedingte Wiederaufnahme der Besuche in Senioren- und Behindertenheimen an und bestimmte INDICAID® als einen der drei COVID-19 Antigen-Schnelltests, die für das Testen der Besucher eingesetzt werden dürfen (die anderen beiden sind Roche Diagnostics und Abbott Laboratories). Es ist der einzige lokal entwickelte Test der drei. Um Zutritt zu diesen Einrichtungen zu erhalten, müssen Besucher, die vollständig geimpft sind, ein negatives COVID-19 RAT Ergebnis vorlegen, das zum Zeitpunkt des Besuchs höchstens 24 Stunden alt ist.

Dr. Ricky Chiu Yin-to, Gründer und CEO von PHASE Scientific, freut sich über die offizielle Anerkennung von INDICAID® RAT. "Der Antigen-Schnelltest ist zwar kein Ersatz für den Gold-Standard PCR-Test, aber seine geringeren Kosten und seine einfache Handhabung ermöglichen häufigere Tests und schnellere Ergebnisse. Dies ist entscheidend für die Prävention und Kontrolle von Ausbrüchen. Laut dem US-Center for Disease Control (CDC) können wöchentlich durchgeführte serielle Antigentests die geringere Sensitivität von Antigentests ausgleichen und gleichzeitig Vorteile bieten, die ein reiner PCR-Test trotz der höheren Sensitivität des letzteren nicht bieten kann." Dr. Chiu sieht in der breiteren Akzeptanz der RAT einen wichtigen Schritt für politische Entscheidungsträger und die Gemeinschaft, insbesondere um eine schrittweise Wiederaufnahme sozioökonomischer Aktivitäten zu unterstützen und eine gewisse Normalität wiederzuerlangen.

Der INDICAID® COVID-19-Antigen-Schnelltest ist ein Lateral-Flow-Immunoassay zum qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2-spezifischen Antigenen in direkten Nasen- und Nasen-Rachen-Abstrichproben von Personen, bei denen der Verdacht auf COVID-19 besteht. Er wurde in Hongkong entwickelt, ist zuverlässig und einfach zu bedienen, und keine spezielle Ausrüstung oder Einrichtungen sind zur Auswertung erforderlich. Die Ergebnisse sind binnen 20 Minuten verfügbar und sind klinisch validiert mit dem weltweit größten Dual-Track-Test mit über 9.200 Proben mit hoher Sensitivität und Spezifität. INDICAID® wird in Krankenhäusern, staatlichen und privaten Unternehmen, Supermärkten, Hotels und Schulen für regelmäßige Screenings in Hongkong und anderen Ländern eingesetzt. INDICAID® ist derzeit in 33 Ländern erhältlich und befindet sich im Prozess der Zulassung für den Notfall durch die US-amerikanische Food & Drug Administration (FDA).

