TCL Communication Technology Holdings Ltd.

FIBA Global Partner TCL unterstützt das Mädchen-Basketball-Programm "Her World Her Rules"

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

TCL, ein weltweit führendes intelligentes Technologieunternehmen, gibt offiziell bekannt, dass es globaler Werbepartner des FIBA-Programms "Her World, Her Rules" ("HWHR") geworden ist und damit sein Engagement für die Stärkung von Frauen und Mädchen weltweit unter Beweis stellt. Mit dieser Kooperation wird ein neues Kapitel für die langfristige globale Partnerschaft zwischen TCL und dem Internationalen Basketballverband ("FIBA") aufgeschlagen.

Im September 2020 kündigte TCL an, seine globale Partnerschaft mit der FIBA zu erweitern, um weltweite FIBA-Wettbewerbe von 2020 bis 2023 abzudecken. Das FIBA Women's EuroBasket 2021 Turnier vom 17. bis 27. Juni hat die Spannung über die Rückkehr der FIBA-Wettbewerbe angeheizt.

Frauenbasketball hat in den letzten Jahren deutlich an Popularität gewonnen, zieht aber immer noch nicht die gleiche Aufmerksamkeit auf sich wie das Spiel der Männer. TCL ist bestrebt, die Entwicklung des Frauensports zu unterstützen, indem es Basketballfans aus der ganzen Welt als Teil der wachsenden globalen Sportgemeinschaft des Unternehmens zusammenbringt. "TCL fühlt sich geehrt, einen Beitrag zur Förderung des Frauenbasketballs zu leisten", sagte Yuki Wei, Vizepräsident von TCL.

Als Teil seiner umfassenderen Bemühungen, Frauen zu stärken, hat TCL eine globale Kampagne mit dem Namen "Inspire Greatness" ins Leben gerufen, um die Größe von Frauen zu zeigen und Frauen und Mädchen zu helfen, mehr aus ihrem Potenzial zu machen. Die globale Werbepartnerschaft mit der FIBA markiert den Start dieser Kampagne, deren Hauptziel es ist, die Anzahl der weiblichen Spieler im Sport zu erhöhen. TCL wird die HWHR-Kampagne weiterhin unterstützen, um mehr Talente und Trainingsressourcen zur Verfügung zu stellen, die das Potenzial der teilnehmenden Mädchen entfesseln.

FIBA-Generalsekretär Andreas Zagklis sagte: "Eines der strategischen Ziele und Hauptschwerpunkte der FIBA für den aktuellen Zyklus, 2019-2023, ist Frauen im Basketball, wobei eines der Ziele dieses Schwerpunkts die Erhöhung der Beteiligung von weiblichen Spielern ist. Diese Zusammenarbeit mit TCL wird den Hauptzweck des "Her World, Her Rules"-Programms weiter verbessern und dazu beitragen, das Profil des Spiels zu schärfen und Frauenbasketball einem neuen Publikum näherzubringen."

Das Her World, Her Rules-Programm ist die anerkannteste Initiative der FIBA im Frauenbasketball und soll Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt vereinen. Dieses Programm zielt darauf ab, den Frauen- und Mädchenbasketball durch verschiedene Aktivitäten zu fördern, die in Zusammenarbeit mit den nationalen Verbänden durchgeführt werden, und die Anzahl der Spielerinnen zu erhöhen. Her World, Her Rules wurde zunächst in Europa während des FIBA EuroLeague Women SuperCup 2018 eingeführt und wird von führenden internationalen Spielern unterstützt.

Als eines der weltweit führenden Unternehmen für intelligente Technologie bietet TCL auch Sportfans die Möglichkeit, ihre Lieblingsmannschaften beim FIBA-Turnier durch bahnbrechende Produkte anzufeuern. Der TCL C825 Mini LED,der Mini-LED-Fernseher der zweiten Generation des Unternehmens mit Quantum Dot-Technologie, bietet verbesserte Farben und eine überragende Bildqualität, die die Art und Weise verbessern, wie Zuschauer Live-Sport genießen können. TCLs komplettes Smart-Home-Angebot hilft den Sportfans, die immersive Unterhaltung zu Hause zu erleben.

Neben der Zusammenarbeit mit der FIBA sponsert TCL als weltweit führende Marke im Sportmarketing weitere globale Sportereignisse, unter anderem in den Bereichen Basketball, Fußball, Cricket und Pferderennen. TCL arbeitet auch mit Top-Sportstars zusammen, um die Globalisierung der Marke voranzutreiben.

Informationen zu TCL:

TCL befähigt Kunden, mehr zu genießen. Mit einer Reihe von preisgekrönten Fernsehern, Audioprodukten, Mobilgeräten und Haushaltsgeräten ist TCL stolz darauf, durch die Kombination von durchdachtem Design und neuester Technologie sinnvolle Erfahrungen zu bieten. der Marke. Als eine der weltweit größten Marken für Unterhaltungselektronik hilft TCL mit seinem umfangreichen Fertigungs-Know-how, einer vertikal integrierten Lieferkette und einer hochmodernen Panel-Fabrik, Innovationen für alle zu liefern. Weitere Informationen zu TCL finden Sie unter www.tcl.com.

Informationen zu FIBA:

FIBA (fiba.basketball) - der Weltverband für Basketball - ist ein unabhängiger Verband, der von 213 nationalen Basketballverbänden in der ganzen Welt gebildet wird. Sie ist vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) als alleinige zuständige Behörde im Basketball anerkannt.

Für weitere Informationen über die FIBA besuchen fiba.basketball oder folgen Sie der FIBA auf facebook.com/fiba, twitter.com/fiba, instagram.com/fiba und youtube.com/fiba.

Original-Content von: TCL Communication Technology Holdings Ltd., übermittelt durch news aktuell