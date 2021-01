TCL Communication Technology Holdings Ltd.

TCL gewinnt auf der CES 2021 mehrere Auszeichnungen und wird in führenden technischen Publikationen erwähnt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

TCL, ein weltweit führendes Unternehmen für intelligente Technologien, bestätigte die Position seiner innovativen Produkte auf dem globalen Markt, indem es auf der jüngsten CES 2021 eine Reihe von Auszeichnungen erhielt und in einigen der besten Tech-Publikationen der Welt erwähnt wurde.

Die volldigitale CES 2021 präsentierte Unternehmen, darunter Hersteller, Entwickler und Anbieter von Hardware für Verbrauchertechnologien, Inhalte, Systeme zur Bereitstellung von Technologien und mehr.

Auf der CES 2021 hat TCL gezeigt, dass es eines der innovativsten Unternehmen auf dem Markt ist. Das Unternehmen präsentierte das 17-Zoll Printed OLED Scrolling Display und das 6,7-Zoll AMOLED Rollable Display von TCL CSOT, zusammen mit den neuesten Mini-LED, QLED und 4K HDR TVs von TCL und Smartphones der TCL 20 Serie, etc. TCL erhielt für diese innovativen Produkte mehrere Auszeichnungen und Anerkennungen von Top-Medien wie CNET, Newsweek, USA Today's Reviewed.com, WIRED, TechRadar, Engadget und mehr.

Mit TCLs AIPQ-Upscaling-Engine, Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung und dem Roku-Betriebssystem wurde der Roku-Fernseher der TCL 6er-Serie von TechRadar, "Hottest of CES 2021"; WIRED, "The Best of CES 2021" und vielen anderen erwähnt; die TCL XL Collection wurde von Newsweek, "Best of CES 2021: The 25 Best New Products, Gadgets and Tech" erwähnt.

In diesem Jahr stellt TCL die leistungsstarken und ultraschlanken TCL-Fernseher vor, die mit der brillanten OD Zero Mini LED-Technologie ausgestattet sind, die den Nutzern eine sattere Farbschicht, mehr Detailtiefe und ein konkurrenzloses Seherlebnis mit beeindruckender und gleichmäßiger Helligkeit bietet.

TCL hat auf der CES 2021 außerdem seine neue TCL 20 Series Smartphone-Reihe mit der verbesserten NXTVISION 2.0 Display-Technologie vorgestellt. Das TCL 20 5G, das über ein größeres 6,67-Zoll-FHD+-Dotch-Display verfügt, ist für all diejenigen gedacht, die eine leistungsstarke 5G-Performance zusammen mit einem verbesserten Anzeige- und Video-Streaming-Erlebnis suchen. Das TCL 20 5G Smartphone wurde von Android Authority als "Best Affordable Phone", von Engadget als "Best Phone/Mobile Device" und von Android Headlines als "Feature in Best of CES" ausgezeichnet. Das TCL 10 5G UW wurde von Twice in der Rubrik "Picks Awards Winner for CES 2021" vorgestellt und als Preisträger des CES 2021 Innovation Awards genannt.

Darüber hinaus ist TCL NXTPAPER, die brandneue Display-Technologie von TCL, das erste Tablet, das einen hochtransflektierenden Bildschirm verwendet, um ein farbenfrohes, papierähnliches Leseerlebnis zu schaffen, und es ermöglicht dem Benutzer, Videos anzusehen oder Spiele zu spielen. Das TCL NXTPAPER-Tablet gewann den "Editor's Choice Award" von USA Today's Reviewed.com, einer führenden Website für Produkttests von Verbrauchern, und einen "Technical Excellence Award" von PCMag. Es wurde auch in Artikeln in Digital Trends und TechRadar vorgestellt.

Weitere Produkte, über die in führenden Tech-Publikationen berichtet wurde, sind das TCL Wearable Display im "Presenting the Best of CES 2021 finalists!"-Artikel von Engadget, das TCL CSOT AMOLED Rollable Display, das von WIRED in seinem "The Best of CES 2021-Best in Mobile"-Artikel erwähnt wurde.

TCL hält weiterhin an seiner Mission "Making Life Intelligent with Innovative Technology" fest, und das Unternehmen wird sich bemühen, mit seinen Produkten der nächsten Generation seine Position als führendes Unternehmen auf dem globalen Elektronikmarkt zu behaupten.

Informationen zu TCL

TCL ist eine multinationale Technologiemarke, die 1981 gegründet wurde.

2019 wurde TCL in zwei Unternehmen umstrukturiert, nämlich TCL Technology Group Corporation und TCL Industrial Holdings. TCL Technology konzentriert sich auf die Halbleiter-Display- und Materialindustrie (wobei TCL CSOT eine Tochtergesellschaft ist), während TCL Industrials sich auf Produkte der Unterhaltungselektronik konzentriert, darunter Fernseher, Handys, Waschmaschinen, Kühlschränke, Klimaanlagen und kleine Elektrogeräte.

