Bürger wollen verbindlichen Plan zur Abschaffung von Tierversuchen in Europa, so eine neue EU-weite Umfrage

Fast drei Viertel der EU-Bürger sind der Ansicht, dass die Europäische Union verbindliche Ziele und Fristen für die Abschaffung von Tierversuchen festlegen sollte, so neue Umfragedaten, die von Cruelty Free Europe in Auftrag gegeben wurden. 70% der Erwachsenen in den EU-Ländern stimmen auch zu, dass der vollständige Ersatz von Tierversuchen durch tierversuchsfreie Methoden eine EU-Priorität sein sollte.

In der von Savanta ComRes im Juni durchgeführten Umfrage stimmten 72% der Befragten in 12 EU-Ländern zu, dass die EU verbindliche Ziele und Fristen für die Abschaffung von Tierversuchen festlegen sollte[1].

Mindestens drei Viertel der Befragten in Portugal (85%), Kroatien (84%), Polen (80%), Rumänien (80%), Italien (79%), Deutschland (76%) und Frankreich (75%) stimmten zu, dass die EU mehr in die Entwicklung von Alternativmethoden zu Tierversuchen investieren sollte.

Obwohl 90 % der neuen Arzneimittel, die in Tierversuchen als sicher und wirksam getestet werden, bei Versuchen am Menschen scheitern, zeigt der jüngste EU-Bericht zur Nutzung von Tieren in der Forschung, dass zwischen 2015 und 2017 in Europa 30 Millionen Tierversuche durchgeführt wurden. Ein Bericht der Kommission zur Umsetzung der Direktive 2010/63/EU zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere zeigt, dass in 2017 12,60 Millionen Tiere für Versuche gezüchtet wurden.

Unsere Umfrage ergab Folgendes:

- 76% der Erwachsenen in EU-Ländern stimmten zu, dass Tierversuche für Haushaltsreinigungsprodukte in Europa verboten werden sollten - 74% stimmen zu, dass Tierversuche für Kosmetika und Inhaltsstoffe unter allen Umständen inakzeptabel sind - 66% stimmen zu, dass die EU sofort alle Tierversuche beenden sollte

Da die EU Investitionen in den Aufbau einer nachhaltigeren Forschung und Innovation nach COVID-19 fördert, drängt Cruelty Free Europe die Staats- und Regierungschefs, einen umfassenden Plan zu verabschieden, um die Abhängigkeit von veralteter Tierforschung zu beenden und der Finanzierung humanrelevanter Wissenschaft Vorrang einzuräumen, damit die EU weltweit führend in der tierversuchsfreien Forschung wird.

Dr. Katy Taylor, Cruelty Free Europe Director of Science, meint dazu: "Die EU braucht einen Rahmen, um Anreize für neue und moderne tierversuchsfreie Ansätze zu schaffen, die sich für den Schutz der Bürger und der Umwelt als sinnvoll erweisen und Innovationen und Wachstum fördern. Es gibt Ziele und Fristen für die schrittweise Abschaffung nicht nachhaltiger Praktiken und deren Ersatz durch bessere in allen EU-Richtlinien."

"Unsere Umfragen zeigen, dass die EU-Bürger für die Abschaffung von Tierversuchen sind. Es liegt jetzt an den führenden Politikern, zuzuhören und einen Plan zu entwerfen, um grausames und unnötiges Tierleiden in europäischen Labors für immer zu beenden."

