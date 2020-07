Velos Media

Velos Media schließt Vertrag mit Technicolor als HEVC-Patent-Lizenznehmer ab

Dallas (ots/PRNewswire)

Technicolor ist jetzt Lizenznehmer für ein umfassendes Portfolio an HEVC-Patenten von sechs führenden Technologieunternehmen.

Velos Media gab bekannt, dass Technicolor, ein weltweit führender Hersteller für außerordentliche Unterhaltungserlebnisse, der neueste Lizenznehmer auf seiner Plattform ist. Velos Media bietet eine einfache Lösung mit einer einzigen Lizenz für Produkthersteller, die HEVC-Patente für die hocheffiziente Videocodierung von sechs führenden Technologieunternehmen beinhaltet.

Die Velos Media-Plattform deckt mit einer einzigen Lizenz ein reichhaltiges und umfassendes Portfolio von standardessenziellen HEVC-Lizenzen für Geräte wie Fernseher, digitale Videokameras und Set-Top-Boxen ab. Die Velos Media-Plattform enthält Patente der führenden Innovatoren wie BlackBerry, Ericsson, Panasonic, Qualcomm, Sharp und Sony, die die wichtigsten Beiträge zum HEVC-Standard geleistet haben, darunter 40 % der übernommenen Beiträge zu den Main- und Erweiterungsprofilen des HEVC-Standards.

Technicolor ist einer von mehr als 35 Lizenznehmern auf der Velos Media-Plattform. Unsere Lizenznehmer machen zusammen einen erheblichen Marktanteil für HEVC-fähige Set-Top-Boxen und Fernsehgeräte aus (die dem Verbraucher ein hochwertiges Videoerlebnis bieten) sowie für viele andere Kategorien HEVC-fähiger Produkte (z. B. Smartphones, Computer und Kameras).

Informationen zu Velos Media

Video wird weiterhin das bevorzugte Medium zum Teilen der Inhalte sein, die uns am meisten bedeuten - Menschen, Geschichten und eine Welt voller Möglichkeiten. Um dies in die Realität umzusetzen, brauchen Unternehmen einfachen Zugang zur hocheffizienten Videocodierung (HEVC) (auch als H.265 bekannt), einer Videokompressionstechnik, die lebendige, gestochen scharfe Videobilder auf effiziente Weise liefern kann. Die unabhängige Lizenzierungsplattform von Velos Media gewährt Geräteherstellern direkten Zugang zu den gesamten standardessenziellen HEVC-Patentportfolios der führenden HEVC-Technologie-Innovatoren mit einer einzigen Lizenz. Velos Media wurde 2016 gegründet und hat seinen Firmensitz in Dallas, Texas.

www.velosmedia.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1215095/Velos_Media_Logo.jpg

Pressekontakt:

Mark Durrant

Director of Marketing & Communications

Velos Media

media@velosmedia.com

Original-Content von: Velos Media, übermittelt durch news aktuell