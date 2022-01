Elvie

Wenn Sport in die Hose geht: Großteil der Mütter schränkt Fitnessaktivitäten aufgrund von Blasenschwäche nach der Geburt ein

Elvie-Umfrage unter 1004 Müttern: 42 % der Mütter erleben unkontrollierten Harnverlust beim Sport

Mehr als zwei Drittel schränken daraufhin Fitnessaktivitäten ein

Frauen wünschen sich mehr Aufklärung durch Gynäkolog*innen und einen offeneren Umgang mit dem Thema

Frauengesundheitstechnologie-Marke Elvie und Mütter-Fitness-Community LAUFMAMALAUF starten gemeinsame Aktion "Starke Mamas gegen schwache Blasen", in der sie Frauen aufrufen, ihren Beckenboden zu trainieren

Unangenehm, doch weit verbreitet: Fast jede zweite Mutter (42 %) in Deutschland erlebt Harnverlust beim Sport. Die Konsequenz: Mehr als zwei Drittel (67 %) schränken daraufhin ihre Fitnessaktivitäten ein. Im Einzelnen macht mehr als jede Dritte (36 %) weniger Sport, jede Achte (12 %) hört für eine ganze Weile damit auf und 4 Prozent sogar für immer. 14 Prozent wechseln zu einer anderen, weniger kritischen Sportart, sind aber gleichbleibend aktiv. Das sind die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage der Frauengesundheitstechnologie-Marke Elvie unter 1004 Müttern im Alter bis 39 Jahren in Deutschland. Durchgeführt wurde diese von YouGov.

Leider ist unkontrollierter Harnverlust aufgrund eines schwachen Beckenbodens ein Thema, das Frauen noch lange nach einer Geburt begleitet: 45 Prozent bis ein Jahr, 22 Prozent noch weit darüber hinaus, davon sogar 3 Prozent mehr als acht Jahre. Jede Fünfte (21 %) gab an, aktuell noch darunter zu leiden. So ist es wenig verwunderlich, dass 30 Prozent sagten, dass sie noch nicht zum Aktivitätsniveau vor der Schwangerschaft zurückgekehrt sind. Bei fast einem Viertel (23 %) dauerte dies länger als zwei Jahre.

Was hilft den Müttern bislang? Die Rückbildungskurse haben für fast die Hälfte (48 %) zu einer Verbesserung geführt. Was aufhorchen lässt: Fast jede Fünfte (19 %) hat noch nichts gefunden, was ihre Situation verbessert. Dabei gibt es effektive Hilfe: Korrekt ausgeführtes Beckenbodentraining verbesserte bei bis zu 70 Prozent der Fälle die Symptome von Stressinkontinenz laut wissenschaftlichen Studien.

"In unseren LAUFMAMALAUF-Outdoor-Kursen stellen wir immer wieder fest, dass viele der teilnehmenden Mamas noch lange nach der Schwangerschaft mit Beckenbodenschwäche und Stressinkontinenz zu kämpfen haben. Und das, obwohl sie ihren achtwöchigen Rückbildungskurs vor Start des Trainings abgeschlossen haben. Unfreiwilliger Harnverlust beim Sport ist für die betroffenen Mamas sehr störend und belastend. Er führt dazu, dass diese bewegungsfreudigen Mütter entweder gar keinen Sport mehr machen oder versuchen das Problem zu 'lösen', indem sie vor und während des Trainings nichts trinken, kaschierende Kleidung tragen, Einlagen benutzen oder bestimmte Übungen vermeiden", so Katja Nauber-Ohly, Co-Gründerin und Geschäftsführerin der Mütter-Outdoorfitness-Community LAUFMAMALAUF, selbst prä- und postpartale Fitness-Trainerin und Mutter von zwei Söhnen.

"Doch Mamas müssen nicht still leiden! Es ist sehr wichtig, dass Mütter auch nach einem Rückbildungskurs weiterhin Beckenbodentraining machen. Denn ein gesunder Beckenboden ist die wichtigste Basis für alle sportliche Aktivitäten. Der innovative, digitale Elvie Trainer unterstützt Frauen mit kurzen, spielerischen Beckenboden-Workouts ihren Beckenboden richtig und regelmäßig zu trainieren. Das finden wir super! Was viele betroffene Frauen nicht wissen: Der Elvie Trainer kann auch von der Frauenärztin auf Rezept verschrieben werden."

Um dieses Thema zu adressieren, starten daher Elvie und LAUFMAMALAUF eine gemeinsame Initiative "Starke Mamas gegen schwache Blasen". In dieser wird über die zentrale Rolle des Beckenbodens, einer Muskelgruppe im unteren Bauchbereich, für die Blasenkontrolle aufgeklärt und zum gezielten Training animiert. Mehr Aufklärung ist dringend notwendig: So glauben 55 Prozent der Mütter laut der Elvie-Umfrage, dass Frauen erst spät Hilfe suchen, weil das Thema ihnen peinlich ist und sie sich schämen. 35 Prozent sehen zu wenig Informationen und 29 Prozent die Annahme, dass dagegen eh nichts getan werden kann, als Gründe. Das wollen Elvie und LAUFMAMALAUF ändern und Müttern helfen, gut in die Fitness-Saison im Frühjahr 2022 zu starten.

Elvie bietet für das gezielte Training des Beckenbodens den preisgekrönten Elvie Trainer, der als medizinisches Hilfsmittel zugelassen ist und dessen Kosten bei entsprechender Indikation auch von den Krankenkassen übernommen werden. Zum Programm der Fitnesscommunity LAUFMAMALAUF gehören wiederum spezielle Beckenbodentrainingskurse und in den Outdoor-Kursen wird auf eine beckenbodengerechte Übungsdurchführung geachtet.

Zwar erfahren 66 Prozent der Frauen von der zentralen Rolle des Beckenbodens bei der Blasenkontrolle vor oder während der Schwangerschaft - zum größten Teil (31 %) übrigens durch eigene Lektüre oder die Hebammen (30 %) - doch wünschen sie sich dennoch mehr Unterstützung und Aufklärung bei diesem Thema. 59 Prozent der Mütter meinen, die Gynäkolog*innen sollten Frauen besser auf die nach der Geburt weitverbreitete Blasenschwäche vorbereiten. 54 Prozent sagen, mit dem Thema sollten generell offener umgegangen werden und 52 Prozent sehen hier auch die Krankenkassen mit z. B. mehr Kursstunden für die Rückbildungsgymnastik in der Pflicht.

Mehr zum Elvie Trainer

Der Elvie Trainer besteht aus einem diskreten Kegel, der wie ein Tampon in die Vagina eingeführt wird und einer dazugehörigen App mit Übungsanleitungen für sofortiges Biofeedback. Motivierende Beckenboden-Workouts lassen sich so überall durchführen und erste Erfolge sind bereits in der Regel nach vier Wochen spürbar. Wissenschaftliche Studien* bestätigen seine Effektivität. Ganz wichtig: Dabei erkennt der smarte Elvie Trainer auch, ob frau richtig trainiert. Denn laut einer Studie** führen bis zu 30 Prozent aller Frauen ihre Beckenbodenübungen ohne Unterstützung falsch aus, was negative Effekte haben kann.

Hinweis: Vom 26. Januar bis 07. Februar 2022 ist der Elvie Trainer mit einem Rabatt von 25% im Elvie-Shop erhältlich.

Zitat Tania Boler, Gründerin und CEO Elvie

"Viele Frauengesundheitsthemen, allen voran Blasenschwäche, sind noch immer tabuisiert. Das wollen wir ändern. Female Empowerment heißt auch, dass man Frauen für ihre spezifischen Probleme würdevolle und effektive Lösungen bietet sowie sie ermutigt, offen darüber zu sprechen", so Tania Boler, CEO und Gründerin von Elvie.

Zitate Lea Köhler

Physiotherapeutin, zertifizierte Beckenbodentherapeutin, lokale LAUFMAMALAUF-Standortleiterin und Trainerin für prä- und postnatale Kurse in Berlin, Dozentin für u. a. Trainerseminare Beckenboden, Mutter von zwei Söhnen

"In meinem Beruf als Beckenbodenphysiotherapeutin arbeite ich jeden Tag mit Frauen, die teilweise unter erheblichen Einschränkungen durch ihre Beckenbodenschwäche leiden. Beckenbodendysfunktionen wie Harninkontinenz sind leider nach wie vor ein Tabuthema, auch wenn es jede zweite Frau im Laufe ihres Lebens betrifft. Umso wichtiger ist Aufklärungsarbeit: Denn Frauen müssen sich nicht mit Inkontinenz abfinden, sondern können durch ein gezieltes Beckenbodentraining den Beckenboden stärken und die Symptome lindern."

"Ich erlebe es sehr oft, dass die betroffenen Frauen gar nicht genau wissen, wie sie den Beckenboden richtig an- und entspannen können. Aber Beckenbodentraining ist nur dann effektiv, wenn die Technik stimmt. Hier ist der appgesteuerte Elvie Trainer der perfekte Trainingspartner für das Training zu Hause. Mithilfe von Biofeedback können die Frauen kontrollieren, ob sie die Übungen richtig ausführen. Dazu kommt, dass gerade frischgebackene Mamas im Alltag mit Baby oftmals die Zeit und der Antrieb fehlen, um regelmäßig ein Beckenbodentraining zu absolvieren. Die Workouts mit dem Elvie Trainer dauern nur fünf Minuten - perfekt für Mütter mit wenig Zeit. Der Gamingfaktor des Elvie Trainer sorgt dafür, dass das Training abwechslungsreich ist und Spaß macht. Die Erinnerungen über die App führen zu regelmäßigen Trainingseinheiten. Und damit stellen sich auch zügig die ersten Erfolge ein, die die Frauen wiederum motivieren, bei der Stange zu bleiben und das Beckenbodentraining mit der App regelmäßig in ihr Leben zu integrieren."

Über LAUFMAMALAUF

LAUFMAMALAUF ist seit 2010 einer der größten Anbieter von Outdoor-Fitness für Mütter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. An über 500 Standorten in der DACH-Region decken die LAUFMAMALAUF-Kurse die verschiedenen Bedürfnisse, Lebensphasen und Fitness-Level von Müttern ab. Das Angebot umfasst Kurse für Schwangere, Outdoor-Fitnesseinheiten mit Kind und Kinderwagen, spezielle Beckenbodentrainingskurse, Laufgruppen sowie Workout- und Wellnessreisen an der Ostsee und auf Sardinien. Eine der Gründerinnen von LAUFMAMALAUF ist Katja Ohly-Nauber. Sie ist zertifizierte Group Fitness-Trainerin mit Weiterbildungen in prä- und postnatalem Pilates und Beckenbodentraining, begeisterte Läuferin und Mutter von zwei erwachsenen Söhnen. Mehr Informationen finden Sie hier.

Über Elvie

Elvie, 2013 gegründet, ist eine britische Marke, die intelligentere Technologien für Frauen entwickelt. Angesichts mangelnder passender Unterstützung für frischgebackene Mütter stellte CEO Tania Boler ein Team von Weltklasse-Ingenieur*innen, Designer*innen und Manager*innen zusammen, um formschöne aktuelle Verbraucherprodukte für Zuhause zu gestalten. Bis dahin waren medizinische Geräte für die Frauengesundheit unattraktiv und veraltet. Elvie hat mittlerweile vier Produkte auf dem Markt. Das Erste, der Elvie Trainer, ist ein preisgekrönter Beckenbodentrainer mit App. Das zweite, die Elvie Pump, die weltweit erste leise tragbare Milchpumpe.

Die neuesten Produkte Elvie Curve und Elvie Catch ergänzen die Stillproduktpalette: Elvie Curve, eine tragbare Silikon-Milchpumpe, welche die natürliche Saugkraft für Extra-Komfort nutzt und Elvie Catch, zwei sichere Auffangschalen für überschüssige Milch. Mehr Informationen zu Elvie finden Sie hier.

Bildmaterial vom Elvie Trainer finden Sie hier, Bildmaterial von LAUFMAMALAUF hier.

