Fußball-EM: Spaniens Nationalspieler lassen revolutionäres HOGO-Bett ins Trainingslager einfliegen

- Beste Regenration für Höchstleistungen: Innovatives "HOGO"-Schlafsystem verlangsamt nachweislich Oxidations- und Entzündungsprozesse. - Neben Superstar Marcos Llorente schwören auch die Nationalspieler Eric Garcia, Álvaro Morata, Aymeric Laporte und Koke vor Spieltagen auf die Wunderwaffe "Super-Schlaf".

Zum Beginn der Europameisterschaft hat sich die spanische Fußballnationalmannschaft dieses Jahr ein klares Gesundheitsziel gesetzt: Um auf höchstem Niveau zu performen, wollen sich die Spieler nicht nur gut, sondern effektiv ausruhen. Biohacking im Schlaf, sozusagen. Durch ein Maximum an Regeneration können sie in den anstehenden Spielen beste Leistungen abrufen.

Wissenschaftler haben gezeigt, dass unser Körper während des Schlafs grundlegende Funktionen ausführt, wie z. B. die Zellregeneration und die Beseitigung von Giftstoffen, um den Körper über Nacht zu regenerieren. Ausreichender und hochwertiger Schlaf ist der Schlüssel zu unserer Gesundheit. Aber im Fall von Spitzensportlern spielt er eine noch wichtigere Rolle, da ihre Leistung weitgehend davon abhängt, wie sich ihre Körper nach intensiver körperlicher Aktivität erholen. Aus diesem Grund haben die Fußballer Marcos Llorente, Álvaro Morata, Eric Garcia, Aymeric Laporte und Koke nicht gezögert, auch im Trainingslager ihre unfehlbaren Waffen für effektivste Erholung einzusetzen: das Schlafsystem von HOGO.

Das Schlafsystem des spanischen Herstellers ist als einziges Bett der Welt von der internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaft anerkannt, da es die Zellregeneration anregt und das nachweislich Auswirkungen auf das Immunsystem hat. Es reduziert das biologische Alter auf natürliche Weise, indem es Oxidations- und Entzündungsprozesse verlangsamt.

Nach 30 Jahren Forschung und handwerklichen Herstellungs- und Montageprozessen bietet HOGO ein einzigartiges System aus 100% natürlichen Rohstoffen an. Durch den einzigarten und hochwertigen Herstellungsprozess des Schlafsystems bietet das spanischeUnternehmen eine jährlich eine Produktion von 2,400 Betten an.

Über HOGO: Das spanische Unternehmen HOGO hat ein einzigartiges und patentiertes Schlafsystem entwickelt, welches wissenschaftlich erwiesen das Immunsystem stärkt und das biologische Alter in nur zwei Monaten reduziert. Nach 30-jähriger Forschung nutzt HOGO 100 % natürliche Materialien, die den Körper vor elektromagnetischer Strahlung schützen, der Menschen täglich ausgesetzt sind. So können Kund:innen wirklich erholsam schlafen und der Cortisolspiegel (Stresshormon) des Körpers wird gesenkt. Gleichzeitig wird die Melatoninproduktion angeregt und so die Oxidations- und Entzündungsabwehr angeregt. Das Unternehmen agiert in über zehn Ländern wie Spanien, Portugal, Großbritannien, Deutschland, Italien, Schweiz, USA, Mexiko, Puerto Rico, Dominikanische Republik und China. Außerdem arbeitet HOGO eng mit wichtigen Vetriebshändlern wie Gunni & Trentino in Spanien und Piacere in Mexiko zusammen. Das HOGO Schlafsystem steht zudem in den Suiten der Bless Hotels in Madrid und Ibiza. www.hogo.es

