Biohacking im Schlaf / Fußballprofis wie Marcelo und Marcos Llorente reduzieren über Nacht ihr biologisches Alter / wissenschaftlich verifiziertes Schlafsystem HOGO ab Sommer in Deutschland

Rund 34 Millionen Deutsche leiden unter Schlafstörungen und die Mehrzahl fühlt sich beim morgendlichen Aufstehen matter als am Abend zuvor. Zunehmender Stress, mangelnde Bewegung, einseitige Ernährung gepaart mit steigenden Mengen künstlich erzeugter elektromagnetischer Strahlung (EMFs) prägen unser modernes Leben und Führen zur Überlastung unserer Körper.

Biohacking bezeichnet den biologischen Eingriff in die Körperfunktionen mittels moderner Technologien, um Organismus Prozesse zu verbessern. Aus den Bereichen Ernährung und Sport sind Biohacking-Tricks bereits für Clean Eating und Meditation bekannt und werden von Menschen weltweit verwendet, um Gesundheit und Wohlbefinden zu stärken. Athleten wie Marcelo von Real Madrid und Marcos Llorente von Atlético Madrid biohacken Ihre Körper mit dem HOGO-Schlafsystem, vermeiden negative Elektrostrahlung auf den Körper und zeigen den Weg zum neuen Gesundheitstrend im Schlafbereich. Heutzutage sind wir im Alltag rund 100 Millionen Strahlungen von künstlichen EMFs ausgesetzt. Diese werden zum Beispiel von elektronischen Geräten wie Mobiltelefonen, Antennen, Mehrfachsteckern, WLAN, Bluetooth oder Computern ausgesendet. Diese künstliche Strahlung beeinträchtigt das reibungslose Funktionieren des Körpers, indem sie die natürlichen elektromagnetischen Felder des Körpers in ihrer Schwingung stören. So erzeugen unsere alltäglichen elektronischen Begleiter physischen und mentalen Stress, insbesondere im Schlaf. Die Forschung hat herausgefunden, dass ein langfristiger Einfluss von künstlichen EMFs negative Effekte auf Schlaf und unser Immunsystem nimmt - ein besonders aktuelles Thema. EMFs können nicht vollständig durch das Ausschalten oder Entfernen von Geräten vermieden werden, denn Körperzellen können erfahrene elektromagnetische Strahlung speichern. Ingo Fietze, Leiter des Schlafmedizinischen Zentrums an der Berliner Charité, betont deshalb: "Schlaf ist ein Leistungsreservoir und besser als die zehnte Tasse Kaffee." Wer gute Leistung erbringen und sich ausgeglichen fühlen möchte, benötigt qualitativen Schlaf. Wer schlecht schläft, altert außerdem schneller.

Schlafrevolution durch HOGO: Das handgefertigte System, hergestellt aus 100 % natürlichen Materialien, isoliert vor künstlichen EMFs und leitet gespeicherte Strahlung aus dem Körper

Nach 30-jähriger Forschung ist HOGO heute patentiert, wissenschaftlich zertifiziert und wurde mit dem ersten Preis für wissenschaftliche Innovation des Nationalkongresses der Spanish Society of Aesthetic Medicine ausgezeichnet. Ergebnisse einer Studie der Psychoneuroimmunologie - welche in internationalen medizinischen Fachmagazinen veröffentlicht wurden - bestätigen: Das HOGO Schlafsystem wirkt nachweislich gegen Entzündungsprozesse, verbessert die Immunfunktion und reduziert das biologische Alter. Alle Bettkomponenten des HOGO-Schlafsystems werden in Handarbeit zu 100 % aus hochwertigen Naturmaterialien gefertigt, sind frei von Federn, schädlichen Chemikalien und Erdölderiviaten. Die patentierte Erdungstechnologie des Systems befreit den Organismus von täglich "eingesammelter" und schädigender Elektrostrahlung. HOGO ist als einziges Schlafsystem der Welt dazu in der Lage, den Körper komplett von elektromagnetischer Strahlung abzuschotten und garantiert eine Reduzierung von bis zu 10-15 Jahren des biologischen Alters nach zweimonatiger kontinuierlicher Nutzung. Durch die Förderung der Produktion von Melatonin (dem Schlafhormon) verbessert HOGO außerdem den Schlafzyklus. Das Schlafsystem reduziert außerdem Cortisol (das Stresshormon) und regt im Körper die Blutzirkulation zur optimalen Regeneration an. Bonus: Alle HOGO-Kunden bekommen ihren ganz eigenen Schlafcoach an die Seite gestellt, der das Bett individuell anpasst und die Schlafumgebung analysiert. HOGO stellt in dieser Form eine weltweit einzigartige Schlafrevolution dar, die nicht nur Athlet:innen, sondern auch Mediziner:innen und Geschäftsleute überzeugt. Ab Juli ist HOGO nun auch in Deutschland erhältlich und man wird sich von Fachexperten in einem Showroom in Saarbrücken beraten lassen können.

