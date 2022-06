Mobileum

MOBILEUM ERFORSCHT NETZE DER NÄCHSTEN GENERATION AUF DER WEMEET AMERICAS 2022

Cupertino, Kalif (ots/PRNewswire)

Die zweitägige Konferenz versammelte Experten und führende Vertreter der Telekommunikationsbranche aus der ganzen Welt, um über die Zukunft der Branche zu diskutieren und umwälzende neue Lösungen vorzustellen

Mobileum Inc. („Mobileum"), der weltweit führende Anbieter von Telekommunikationsanalyselösungen, veranstaltete letzte Woche seine jährliche WeMeet Americas Konferenz in Miami, Florida. Neben den Kunden und Partnern von Mobileum sprachen hochrangige Branchenvertreter von Amazon Web Services, T-Mobile, Verizon, Dish und anderen. Die diesjährige Konferenz stand ganz im Zeichen des Betriebs des Netzes der nächsten Generation.

„Mobileums Ökosystem von Lösungen ist der Klebstoff unserer vernetzten Zukunft", sagte Ron Haberman, Chief Product Officer von Mobileum. „Von nahtlosem Streaming, intelligenten Häusern und autonomem Fahren bis hin zu verbesserter Cybersicherheit, ferngesteuerten Operationen und vollautomatisierten Fabriken - Mobileums umfassendes Angebot an Roaming-, Netzwerk-, Sicherheits-, Risikomanagement-, Test- und Überwachungsdiensten ermöglicht eine stärker vernetzte Welt." Auf der WeMeet Americas erläuterte Haberman in seiner Produktstrategie-Roadmap die unverzichtbare Rolle, die das Unternehmen in jedem Teil der Wertschöpfungskette von Mobilfunknetzen spielt, vom Netzbetreiber bis zum Endkunden.

Auf der Konferenz präsentierte Mobileum die neue Version seiner Aktive Intelligenz-Plattform™ (AIP). AIP integriert alle branchenführenden Lösungen des Unternehmens in einer nahtlosen Plattform, die es Anbietern ermöglicht, ihr gesamtes Portfolio an digitalen Geschäfts-, Konnektivitäts- und Mehrwertdiensten über funktionale Bereiche hinweg zu unterstützen. Einer der größten Netzbetreiber in den USA nutzt bereits diese neue Version von AIP, und mehrere andere Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen derzeit die umsetzbaren Echtzeit-Einsichten.

Weitere transformative Lösungen, die auf der WeMeet Americas vorgestellt werden, sind:

Roamflow : Ermöglicht es den Betreibern, bei der Ausmusterung von 2G/3G-Netzen und der Aufrüstung des Spektrums für 5G eine ununterbrochene Kundenerfahrung und Großhandelsumsätze zu gewährleisten

Ermöglicht es den Betreibern, bei der Ausmusterung von 2G/3G-Netzen und der Aufrüstung des Spektrums für 5G eine ununterbrochene Kundenerfahrung und Großhandelsumsätze zu gewährleisten 5G Edge Analytics : Ermöglicht Betreibern volle Transparenz und tiefgreifende Einblicke in alle angeschlossenen Anlagen in ihrer 5G Edge-Infrastruktur

Ermöglicht Betreibern volle Transparenz und tiefgreifende Einblicke in alle angeschlossenen Anlagen in ihrer 5G Edge-Infrastruktur GSMA eBusiness Network: Das Blockchain-Netzwerk der Telekommunikationsbranche bietet eine rationalisierte und automatisierte Möglichkeit zur Ausführung von Geschäftsprozessen zwischen Betreibern, wie z. B. Clearing und Abrechnung von Roaming auf Vorleistungsebene

Mit mehr als 1.000 Kunden in 180 Ländern sind mehr als 9 von 10 der weltweiten Telekommunikationsbetreiber Kunden von Mobileum. „Wir helfen nicht nur den Mobilfunkbetreibern, ihren Umsatz, ihre betriebliche Effizienz und ihr Kundenerlebnis direkt zu steigern", sagt Bernardo Lucas, Chief Marketing and Strategy Officer. „Wir sind ein wichtiger Partner beim Ausbau ihres Unternehmensgeschäfts und bei der strategischen Nutzung neuer Geschäftsfelder, die durch die Einführung von 5G und IoT erschlossen werden, und helfen dabei, die Grundlagen für die nächste Generation von Online-Nutzern und -Maschinen zu schaffen."

150 Teilnehmer aus über 20 Ländern nahmen an der Konferenz teil, darunter Vertreter von 30 Mobilfunknetzbetreibern.

Informationen zu Mobileum Inc.

Mobileum ist ein führender Anbieter von Telekommunikationsanalyselösungen für Roaming, Kernnetz, Sicherheit, Risikomanagement, nationale und internationale Konnektivitätstests und Customer Intelligence. Mehr als 1.000 Kunden vertrauen auf die Active Intelligence-Plattform, die fortschrittliche Analyselösungen bereitstellt und es den Kunden ermöglicht, tiefgreifende Netzwerk- und Betriebsinformationen mit Echtzeitmaßnahmen zu verbinden, die den Umsatz steigern, die Kundenerfahrung verbessern und die Kosten senken. Mobileum hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und unterhält weltweit Niederlassungen in Australien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Deutschland, Griechenland, Indien, Portugal, Singapur und Großbritannien.

