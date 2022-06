Mobileum

SMARTFREN UND MOBILEUM UNTERZEICHNEN MEHRJÄHRIGE VEREINBARUNG ZUR VERBESSERUNG DER KUNDENERFAHRUNG UND PERSONALISIERUNG DER PRODUKTENTWICKLUNG

Cupertino, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Deep Network Analytics und angewandtes maschinelles Lernen bieten netzwerkbezogene Intelligenz zur Verbesserung der Kundenerfahrung

Mobileum Inc. („Mobileum"), ein weltweit führender Anbieter von Analyselösungen für Roaming- und Netzwerkdienste, Sicherheit, Risikomanagement, Tests und Überwachung, gab heute den Abschluss einer mehrjährigen Partnerschaft mit PT Smartfren Telecom Tbk („Smartfren"), einem führenden progressiven Mobilfunkbetreiber in Indonesien, bekannt. Der neue Vertrag liefert Mobileums digitale Einblicke und Netzwerkanalysen, die es Smartfren ermöglichen, das Kundenerlebnis und die personalisierte Produktentwicklung zu stärken und zu verbessern sowie die Servicequalität und -leistung für seine über 33 Millionen Abonnenten in Indonesien zu erhöhen.

Smartfren wird die kürzlich von Mobileum erworbene Deep Network Analytics (DNA) Software von Niometrics nutzen, um Erkenntnisse aus den großen Mengen an Nutzerdaten zu gewinnen, die sein Netzwerk durchlaufen. Durch die Integration in Smarfrens bestehendes Datenkernnetz und sein Data-Warehouse identifiziert die Lösung mehrdimensionale Datenattribute und deckt auf, wie das Netz auf spezifische Nutzungsanforderungen reagiert. Dadurch erhält Smartfren Trends in Bezug auf die Anwendungserfahrung und die allgemeine Geräteleistung im Netz.

Um die wachsende Nachfrage nach Videostreaming in Indonesien zu befriedigen, wird Smartfren auch die Video Streaming Analytics (VSA)-Lösung von Mobileum nutzen, um seinen Kunden qualitativ hochwertige Online-Videos zu liefern. VSA nutzt fortschrittliche Algorithmen des maschinellen Lernens, um Leistungs- und Erfahrungswerte zu ermitteln, wie z. B. eine schlechte Auflösung oder hohe Pufferzeiten, und gibt Smartfren die Möglichkeit, die Qualität der im gesamten Netzwerk bereitgestellten Videostreams zu quantifizieren, zu bewerten und zu verbessern.

Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement von Smartfren als Indonesiens führendem Telekommunikationsanbieter, kontinuierlich in neue Technologien zu investieren und seinen Kunden eine außergewöhnliche Servicequalität zu bieten.

Sandeep Mishra, CEO von Sinarmas Cognitive and Big Data, kommentierte die Partnerschaft zwischen Smartfren und Mobileum so: „Smartfren freut sich darauf, die tiefgreifenden Netzwerkanalysen von Mobileum für bessere Produktangebote und ein besseres Kundenerlebnis zu nutzen. Die Erkenntnisse aus der Lösung werden uns helfen, sowohl die Leistung als auch das Kundenerlebnis in allen Kundensegmenten zu verbessern.

Sam Lau, Senior Vice President of Global Sales, Analytics and Engagement von Mobileum, kommentierte die Partnerschaft mit folgenden Worten: „Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, mit Smartfren zusammenzuarbeiten, um Spitzenleistungen für komplexe digitale Netzwerke zu erzielen. Als führender fortschrittlicher Mobilfunkbetreiber in Indonesien gibt das Unternehmen Mobileum das Privileg, unsere Netzwerkanalysetechnologie in den Bereich der bahnbrechenden Skalierbarkeit zu erweitern. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Analyselösungen Smartfren bei seinem Streben nach exzellentem Service gute Dienste leisten werden."

Informationen zu Smartfren

PT Smartfren Telecom Tbk (IDX: FREN) ist einer der Telekommunikationsdienstleister in Indonesien. Im Jahr 2015 führte Smartfren den ersten kommerziellen 4G-LTE-Advanced-Dienst in Indonesien ein, und Anfang 2016 schrieb Smartfren erneut Geschichte als ein Telekommunikationsunternehmen in Indonesien, das Voice-over-LTE-Dienste (VoLTE) kommerziell anbietet. Im Jahr 2017 bestätigte Smartfren seine Position als führender Telekommunikationsanbieter bei der Bereitstellung von 4G-basierten Telekommunikationsdiensten und machte Smartfren zum einzigen Betreiber, der über ein vollständiges 4G-Netz verfügt. Im Jahr 2019 führte Smartfren erfolgreich einen 5G-Test in Jakarta durch, und in diesem Jahr war Smartfren der erste Betreiber in Indonesien, der die eSIM-Innovation vorstellte. Mit der eSIM-Innovation bietet Smartfren seinen Kunden den Vorteil, dass sie mit ihren Kommunikationsgeräten auf das Smartfren-Netz zugreifen können, ohne eine physische SIM-Karte zu verwenden. eSIM speichert Telefonnummern, Abonnementpakete und Netzkonfigurationen, die es Ihrem Gerät ermöglichen, sich mit Smartfren zu verbinden. Mit einem großen Netzabdeckungsgebiet mit rund 42.000 4G BTS in 220 Städten in ganz Indonesien wurde Smartfren gebeten, offizieller Telco-Partner für bekannte globale Smartphone-Marken wie Samsung zu werden. Im Bereich der Internet-Servicepakete etabliert sich Smartfren derzeit als Telekommunikationsbetreiber, der eine Vielzahl von Starterpaketen und Internet-Paketdiensten anbietet. Smartfren hat eine Starterkarte und Smartfren GOKIL MAX, Unlimited, Quota Nonstop und 1ON+ Internetpakete. Neben einer Vielzahl von Daten- und Sprachprodukten und -diensten bietet Smartfren auch Geschäftslösungen für Institutionen und Unternehmen in Indonesien an. Weitere Informationen finden Sie unter www.smartfren.com

Informationen zu Mobileum Inc.

Mobileum ist ein führender Anbieter von Telekommunikationsanalyselösungen für Roaming, Kernnetz, Sicherheit, Risikomanagement, nationale und internationale Konnektivitätstests und Customer Intelligence. Mehr als 1.000 Kunden vertrauen auf die Active Intelligence-Plattform, die fortschrittliche Analyselösungen bereitstellt und es den Kunden ermöglicht, tiefgreifende Netzwerk- und Betriebsinformationen mit Echtzeitmaßnahmen zu verbinden, die den Umsatz steigern, die Kundenerfahrung verbessern und die Kosten senken. Mobileum hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und unterhält weltweit Niederlassungen in Australien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Deutschland, Griechenland, Indien, Portugal, Singapur und Großbritannien.

Erfahren Sie mehr unter https://www.mobileum.com/ und folgen Sie @MobileumInc auf Twitter

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1431792/Mobileum_Logo.jpg

Original-Content von: Mobileum, übermittelt durch news aktuell