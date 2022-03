Mobileum

Mobileum erhält die höchste Auszeichnung für Telco-Innovationen 2022 von Juniper Research

Cupertino, Kalifornien, 22. März 2022 (ots/PRNewswire)

Future Digital Awards für die beste Roaming-Steuerung, die beste SMS-Firewall und den Preis der Jury für herausragende Telco-Innovationen

Mobileum Inc. („Mobileum"), ein weltweit führender Anbieter von Analyselösungen für Roaming- und Netzwerkdienste, Sicherheit, Risikomanagement, Tests und Service Assurance sowie Subscriber Intelligence, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen bei den Juniper Research Future Digital Awards in drei Kategorien als Gewinner ausgezeichnet wurde - Platin für Best Steering of Roaming, Gold für Best SMS Firewall und Judges Choice for Excellence in Telco Innovation. Die Juniper Future Digital Awards zeichnen Technologieunternehmen aus, die in ihrer Branche führend sind, und zwar auf der Grundlage von fünf Schlüsselkriterien: Produktinnovation, Funktionen und Vorteile, Produktpartnerschaften, Zertifizierung und Compliance sowie zukünftige Geschäftsaussichten.

Wahl der Jury für herausragende Telekommunikationsinnovationen

„Mobileum fühlt sich geehrt, drei der Future Digital Awards von Juniper für das Jahr 2022 zu erhalten. Die Wahl der Jury für hervorragende Leistungen im Bereich der Telekommunikationsinnovation würdigt unsere herausragenden Beiträge zur Branche und unsere Position, in Zukunft einen bedeutenden Einfluss zu haben. Das Wachstum von Mobileum im vergangenen Jahr durch Kundenerweiterungen, neue Geschäftsabschlüsse und erfolgreiche Akquisitionen, einschließlich der Integration von Developing Solutions, Convene Networks und Niometrics, hat Mobileum in die Lage versetzt, seine Position als weltweit führender Anbieter von Telekommunikationsanalysen zu stärken. Ich möchte unseren Kunden und Partnern für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung danken, während wir unseren Weg fortsetzen, der Anbieter der Wahl für Telekommunikationsanalyselösungen zu sein", sagte Bobby Srinivasan, Mobileum CEO.

Platin-Preisträger für die beste Steuerung von Roaming

Die Steering of Roaming-Lösung von Mobileum hilft Betreibern, ihre Roaming-Margen zu maximieren, indem sie den Roaming-Verkehr auf der Grundlage von analytischen Erkenntnissen über Servicequalität, Großhandelskosten und Geschäftsprognosen dynamisch leitet. Darüber hinaus behält es eine strenge Kontrolle über die Kundenerfahrung und unterstützt mehrere Technologien wie VoLTE, NFV und 5G. Steering of Roaming steuert die Verteilung von abgehenden Roamern in fremden Netzen und ermöglicht den Betreibern eine dynamische Auswahl von Partnern auf der Grundlage von Preisen, gegenseitigen Verkehrsvereinbarungen oder der gelieferten Qualität. Juniper zeichnete außerdem die Mobileum-Lösung Steering of Roaming im Jahr 2021 als Gold-Gewinner für Roaming-Management aus.

Gold-Gewinner für die beste SMS-Firewall

Die SMS-Firewall-Lösung von Mobileum hilft Betreibern, sowohl ihre SMS-Einnahmen als auch ihre Abonnenten vor Betrug zu schützen. Die Lösung nutzt KI und auf maschinellem Lernen basierende Algorithmen, um unbekannte Bedrohungsmuster zu erkennen und unerwünschte Nachrichten zu blockieren und so zu verhindern, dass SPAM und bösartige Smishing-Angriffe die Abonnenten erreichen. Darüber hinaus reduziert die SMS-Firewall von Mobileum Umsatzverluste durch die Kontrolle des A2P-Grey-Route-Verkehrs und blockiert nicht-kommerziellen Verkehr, wenn keine Vereinbarungen zwischen dem sendenden und dem empfangenden Netz bestehen. In Kombination mit der Mobileum Fraud Management Solution kann die Mobileum SMS Firewall die Abonnentenbasis eines Betreibers vor verschiedenen Arten von Bedrohungen schützen, einschließlich Wangiri-Betrug, indem sie kontextbezogene Analysen zwischen Sicherheits- und Betrugsmanagement-Feeds durchführt.

Informationen zu Mobileum Inc.

Mobileum ist ein führender Anbieter von Telekommunikationsanalyselösungen für Roaming, Kernnetz, Sicherheit, Risikomanagement, nationale und internationale Konnektivitätstests und Kundeninformationen. Mehr als 1.000 Kunden vertrauen auf Active Intelligence, die Plattform des Unternehmens, die fortschrittliche Analyselösungen bereitstellt und es den Kunden ermöglicht, tiefgreifende Netzwerk- und Betriebsinformationen mit Echtzeitaktionen zu verbinden, die den Umsatz steigern, die Kundenerfahrung verbessern und die Kosten senken. Mobileum hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und unterhält weltweit Niederlassungen in Australien, Deutschland, Griechenland, Indien, Portugal, Singapur, Großbritannien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Erfahren Sie mehr unter https://www.mobileum.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1431792/Mobileum_Logo.jpg

