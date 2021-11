Mobileum

Mobileum wird von Kaleido Intelligence zur Nummer 1 bei Roaming, Betrugsmanagement und Sicherheit ernannt

Cupertino, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Branchenbericht unterstreicht Marktführerschaft von Mobileum und Top-Ranking-Produktportfolio

Mobileum Inc. ("Mobileum"), ein weltweit führender Anbieter von Analyselösungen für Roaming- und Netzwerkdienste, Sicherheit, Risikomanagement, Tests und Überwachung, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen erneut von Kaleido Intelligence als führender Champion Vendor für seine Lösungen in den Bereichen Roaming und Fraud Management & Security sowie als Champion Vendor in der Kategorie Analytics und Value-Added Service ausgezeichnet wurde.

Im Kaleido Intelligence?s Roaming Vendor Hub - H2 2021 Bericht wurde Mobileum für seine marktführende Position und sein innovatives Produktportfolio ausgezeichnet. Active Intelligence von Mobileum ist eine Big-Data-Plattform, die maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz nutzt, um Verkehrs- und Kundenanalysen in Echtzeit zu liefern und zusätzlich Geschäftslogik für das Verkehrsmanagement anzuwenden. Infolgedessen helfen die Lösungsmöglichkeiten von Mobileum seinen Kunden, die Rentabilität zu steigern, indem sie die Betriebskosten und die Großhandelsgebühren für den Groß- und Einzelhandelsbedarf senken.

"Unsere Untersuchung ergab, dass die Roaming-Einnahmen aus Verbraucher- und IoT-Verbindungen bis 2020 um fast 45 % sinken werden. Da die Betreiber die notwendigen Schritte einleiten, um ihre kurz- und mittelfristigen Roaming-Einnahmen zu sichern, ist es für sie von entscheidender Bedeutung, über fortschrittliche Roaming-Lösungen zu verfügen, die dieses Ziel unterstützen. Mobileum steht weiterhin an der Spitze des Roaming Vendor Hub Reports von Kaleido Intelligence. Grund dafür sind die Marktführerschaft in den Kategorien Steering of Roaming und Roaming Fraud & Security sowie die erstklassigen Produktfähigkeiten und die Positionierung des Unternehmens", so Nitin Bhas, Chief of Strategy & Insights von Kaleido Intelligence.

Ron Haberman, Chief Product Officer bei Mobileum, erklärt: "Mit der fortschreitenden Einführung von 5G wird die Zunahme der Netzwerkdaten die traditionelle Datenerfassung und -analyse unhaltbar machen. Durch den Einsatz von KI und maschinellem Lernen liefert die Active Intelligence-Plattform von Mobileum Echtzeit-Verkehrs- und Kundenanalysen, die den Betreibern die nötigen Einblicke geben, um datengestützte Entscheidungen zu treffen und dieses Branchenwachstum zu bewältigen."

Ron fügte hinzu: "Wir sind stolz darauf, für unsere Marktführerschaft und unsere Investitionen in unser Produktportfolio anerkannt zu werden. Wir haben über 350 Installationen unserer Steering-of-Roaming-Lösung und sind bereit, Betreibern dabei zu helfen, das aktive Management von 5G- und IoT-Roaming-Verkehr mit einer Cloud-fähigen Lösung neu zu gestalten. Darüber hinaus verdeutlicht unsere jüngste Einführung von IoT-Assurance und 5G-basierten Betrugsmanagement-Kontrollen das Engagement von Mobileum für Innovation."

Die hochgradig skalierbaren und flexiblen Lösungen von Mobileum sind für die komplexen Netze von heute konzipiert und ermöglichen es den Betreibern, ihre Geschäftsleistung zu verbessern und neue Monetarisierungsmöglichkeiten zu erschließen. So hilft Mobileums Roaming Steering den Betreibern, ihre Roaming-Margen zu maximieren, indem es den Roaming-Verkehr automatisch an den optimalen Partner weiterleitet, basierend auf analytischen Erkenntnissen über Netztechnologie, Servicequalität, Geschäftsziele und Großhandelskosten. Darüber hinaus schützt das Fraud Management-Portfolio von Mobileum die Betreiber durch kontinuierliche Überwachung sowohl vor den bekannten Betrugsmustern von heute als auch vor den unbekannten und anspruchsvolleren Bedrohungen von morgen.

Mehr als 1.000 Kunden vertrauen auf die Active Intelligence-Plattform von Mobileum. Diese große Installationsbasis ermöglicht es den Analyselösungen von Mobileum, Erkenntnisse aus einer Vielzahl von Betreibern, Regionen, Kundenverhalten und Roaming-Vereinbarungen zu nutzen und CSPs mit tiefgreifenden Netzwerk- und Betriebsinformationen und Echtzeitmaßnahmen zu versorgen, die den Umsatz steigern, das Kundenerlebnis verbessern und die Kosten senken.

Informationen zu Kaleido Intelligence

Kaleido Intelligence ist ein spezialisiertes Beratungs- und Marktforschungsunternehmen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Durchführung von Telekommunikationsforschung auf höchstem Niveau. Die Forschungsarbeiten werden von fachkundigen Analysten und Marktforschern geleitet, die alle über umfangreiche Erfahrungen in der Telekommunikationsforschung verfügen und wichtige Erkenntnisse liefern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in London und verfügt über ein weltweites Team von Analysten und Beratern.

Kaleido Intelligence ist das einzige Marktforschungsunternehmen, das sich mit dem Thema Mobilfunk-Roaming in seiner Gesamtheit befasst und dabei Daten zur Marktgröße und -prognose, Wettbewerbsinformationen, strategische Erkenntnisse und Produktanalysen abdeckt.

Besuchen Sie https://roaming.kaleidointelligence.com für weitere Informationen und folgen Sie @KaleidoIntel auf Twitter.

Informationen zu Mobileum Inc.

Mobileum ist ein führender Anbieter von Telekommunikationsanalyselösungen für Roaming, Kernnetz, Sicherheit, Risikomanagement, nationale und internationale Konnektivitätstests und Kundeninformationen. Mehr als 1.000 Kunden vertrauen auf Active Intelligence, die Plattform des Unternehmens, die fortschrittliche Analyselösungen bereitstellt und es den Kunden ermöglicht, tiefgreifende Netzwerk- und Betriebsinformationen mit Echtzeitaktionen zu verbinden, die den Umsatz steigern, die Kundenerfahrung verbessern und die Kosten senken. Mobileum hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und unterhält weltweit Niederlassungen in Australien, Deutschland, Griechenland, Indien, Portugal, Singapur, Großbritannien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Erfahren Sie mehr unter https://www.mobileum.com/ und folgen Sie @MobileumInc auf Twitter.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1431792/Mobileum_Logo.jpg

Original-Content von: Mobileum, übermittelt durch news aktuell