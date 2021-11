Mobileum

3 Hongkong wählt Mobileum zur Unterstützung erweiterter Roaming-Dienste

Cupertino, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Nahtloses und kosteneffizientes Roaming für Abonnenten

Mobileum Inc. ("Mobileum"), ein weltweit führender Anbieter von analytikbasierten Roaming- und Netzwerkdiensten, Telco-Sicherheit, Risikomanagement sowie Test- und Überwachungslösungen, freut sich bekannt zu geben, dass 3 Hongkong, der Mobilfunkzweig von Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Limited, ein langjähriger Mobileum-Kunde, die Erfahrung seiner Roaming-Kunden durch den Einsatz der Active Intelligence Platform von Mobileum verbessert, um hervorragende Roaming-Dienste anzubieten. 3 Hongkong fügt die Multi-Line-Lösungen von Mobileum hinzu, um seinen Kunden mehr Flexibilität und Kosteneinsparungen beim Roaming zu bieten.

Die Mobileum-Multi-Line-Lösung ermöglicht es Teilnehmern, die häufig außerhalb ihres Heimatlandes unterwegs sind, mehrere Telefonnummern bei einem einzigen Anbieter zu behalten, z. B. Studenten, die in Hongkong wohnen, aber in Teilzeit auf dem Campus in einem anderen Land leben und an jedem Ort lokale Telefonnummern benötigen.

"Mobileum freut sich, die Zusammenarbeit mit 3 Hong Kong weiter ausbauen zu können. Diese wachsende Zusammenarbeit zeigt den Wert der Roaming- und Testing-Lösungen von Mobileum und unser Engagement, die Wachstumsstrategie von 3 Hong Kong zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, 3 Hongkong bei der Gestaltung der Zukunft seines Marktes zu unterstützen, indem wir Strategien umsetzen, die den langfristigen Erfolg, das Wachstum und die Rentabilität des gesamten Unternehmens fördern", so Ron Haberman, Produktleiter von Mobileum.

"3 Hong Kong freut sich auf die Zusammenarbeit mit Mobileum, da wir auf unserer Strategie aufbauen, das Kundenerlebnis unserer Abonnenten durch innovative Dienste zu verbessern, die der Dynamik der heutigen Technologie- und Markttrends entsprechen. Mit diesen neuen Lösungen können wir die Flexibilität und Kostenkontrolle bieten, die unsere Abonnenten suchen. 3 Hong Kong freut sich darauf, diese Fähigkeiten zu nutzen, um einen differenzierenden Nutzen zu schaffen und unsere Wettbewerbsfähigkeit zu steigern", erklärte Jonathan Cheng, Leiter der Abteilung Entwicklung internationaler Partner bei Hutchison Telecommunications (Hong Kong) Limited.

Mobileum unterstützt globale Mobilfunknetzbetreiber mit einem kompletten Portfolio von Roaming-, Sicherheits-, Betrugs- und Risiko- und Testlösungen im Rahmen seiner Active Intelligence-Plattform. 3 Hong Kong ist der langjährige strategische Partner von Mobileum. Mobileums Active Intelligence for Roaming bietet Kommunikationsdienstleistern (CSPs) einen ganzheitlichen Überblick über ihr Roaming-Geschäft mittels einer Reihe von Lösungen mit integrierten, umsetzbaren Analysen. Mit einer 360°-Perspektive können CSPs die Leistung ihres Roaminggeschäfts überwachen und Empfehlungen zur Verbesserung der Geschäftsleistung und zur Erschließung neuer Monetarisierungsmöglichkeiten erhalten.

Informationen zu Mobileum Inc.

Mobileum ist ein führender Anbieter von Telekommunikationsanalyselösungen für Roaming, Kernnetz, Sicherheit, Risikomanagement, nationale und internationale Konnektivitätstests und Kundeninformationen. Mehr als 1.000 Kunden vertrauen auf Active Intelligence, die Plattform des Unternehmens, die fortschrittliche Analyselösungen bereitstellt und es den Kunden ermöglicht, tiefgreifende Netzwerk- und Betriebsinformationen mit Echtzeitaktionen zu verbinden, die den Umsatz steigern, die Kundenerfahrung verbessern und die Kosten senken. Mobileum hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und unterhält weltweit Niederlassungen in Australien, Deutschland, Griechenland, Indien, Portugal, Singapur, Großbritannien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Erfahren Sie mehr unter www.mobileum.com und folgen Sie @MobileumInc auf Twitter.

