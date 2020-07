Rendeavour; Tatu City

Cold Solutions wählt Tatu City für die größte Kühlketten-Anlage in Ostafrika

Nairobi, Kenia (ots/PRNewswire)

Cold Solutions, ein führender Anbieter von temperaturkontrollierten Lager- und Logistik-Dienstleistungen, gab bekannt, dass das Unternehmen 70 Millionen USD für den Bau von hochmodernen, temperaturkontrollierten Kühllagern in Kenia investieren wird.

Cold Solutions Vorzeige-Anlage mit einer Fläche von 15.000 m² in der Sonderwirtschaftszone Tatu City in Nairobi wird die größte, fortschrittlichste und effizienteste in der Region sein . Die Anlage ist flexibel konzipiert, um zahlreichen Temperaturbereichen von +26 °C bis -40 °C und verschiedenen Produktbereichen von frischem Obst und Gemüse bis hin zu Pharmazeutika und Impfstoffen, Fleisch und Geflügel sowie tiefgekühlten Lebensmitteln gerecht zu werden.

Cold Solutions Kenya ist ein Portfoliounternehmen von ARCH Cold Chain Solutions East Africa Fund, einem Private-Equity-Fonds, der von ARCH Emerging Markets Partners Limited (ARCH) beraten wird.

"Die One-Stop-Shops von Cold Solutions wurden entwickelt, um es Unternehmen zu ermöglichen, Produkte in Echtzeit zu verfolgen und den Transport mit temperaturkontrollierten Lastwagen durch Ostafrika zu erleichtern, entweder innerhalb der Innenstadt oder zu Langstreckenzielen", sagte Jared Irving, Managing Director von ARCH.

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen schätzt, dass mehr als 40 % der Nahrungsmittel in Subsahara-Afrika verderben, bevor sie einen Verbraucher erreichen. Dieser Anteil kann bei frischen Erzeugnissen in Afrika südlich der Sahara bis zu 60 % betragen.

Chris Barron, Country Head für Kenia bei Rendeavour, Eigentümer und Entwickler von Tatu City, sagt: "Wir freuen uns, den transformativen Kältespeicher-Komplex von Cold Solutions im Tatu Industrial Park zu begrüßen, in dem mehr als 50 kenianische, ostafrikanische und multinationale Unternehmen ihren Sitz haben, die in der ersten operativen Sonderwirtschaftszone Kenias die branchenweit besten Einrichtungen errichten."

Tatu City ist ein über 5.000 Hektar großes Mischnutzungsprojekt mit Wohnungen, Schulen, Büros, einem Einkaufsviertel, medizinischen Kliniken, Naturgebieten, einem Sport- und Unterhaltungskomplex und einem Produktionsbereich für mehr als 150.000 Einwohner und Zehntausende von Tagesbesuchern. In Tatu City sind bereits Schulen und Unternehmen geöffnet, und es gibt eine Reihe von Immobilien, die allen Einkommen entsprechen. Tatu City stellt eine neue Lebens- und Denkweise für alle Kenianer dar und schafft eine einzigartige Lebens-, Arbeits- und Spielumgebung, die frei von Verkehrsstaus und Fernpendlern ist.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1213291/Cold_Solutions_Tatu_City.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1213292/Tatu_City.jpg

Pressekontakt:



Faith Mutheu

FMutheu@tatucity.com

+254 20 513 1000

info@rendeavour.com

Original-Content von: Rendeavour; Tatu City, übermittelt durch news aktuell