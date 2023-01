Davidson Kempner

Davidson Kempner schließt den Erwerb eines Kreditportfolios in Höhe von 1,1 Milliarden USD von der Abu Dhabi Commercial Bank ab

London (ots/PRNewswire)

Von Davidson Kempner Capital Management LP („Davidson Kempner") beratene Investmentfonds haben ein Portfolio notleidender Kredite („Portfolio") von der Abu Dhabi Commercial Bank PJSC („ADCB"), einer auf die Vereinigten Arabischen Emirate („VAE") spezialisierten Geschäftsbank, erworben.

Die Transaktion stellt den ersten Verkauf eines größeren Portfolios notleidender Kredite durch die ADCB dar und dürfte die bisher größte Transaktion dieser Art in den VAE sein. Das von Davidson Kempner erworbene Portfolio besteht aus 44 Unternehmenskrediten an kleine und mittelständische Unternehmen in den VAE mit einem aggregierten Nennwert von 4,2 Milliarden AED (1,1 Milliarden USD/925 Millionen GBP).

Seapoint Capital Limited wird als Special Servicer für Davidson Kempner fungieren, während Reviva Capital S.A. das Kreditservicing für Davidson Kempner übernehmen wird.

Für Medienanfragen:

Davidson Kempner Capital Management LP Greenbrook

Rob White/Matthew Goodman/Teresa Berezowski

DavidsonKempner@greenbrookadvisory.com

+44 207 952 2000

Redaktionelle Hinweise

Informationen zu Davidson Kempner Capital Management LP

Davidson Kempner Capital Management LP ist eine globale Vermögensverwaltungsgesellschaft mit mehr als 39 Jahren Erfahrung und einem Schwerpunkt auf fundamentalen Investitionen mit einem Multi-Strategie-Ansatz. Davidson Kempner verwaltet ein Vermögen von rund 36 Milliarden USD und beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter in sieben Niederlassungen: New York, Philadelphia, London, Dublin, Hongkong, Shenzhen und Mumbai. Weitere Informationen finden Sie unter: www.davidsonkempner.com.

