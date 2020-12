MagicMed Industries gibt Einrichtung eines Psilocybin-Derivate-Portfolios und Start eines Kandidatenauswahlprogramms bekannt

MagicMed Industries Inc.

MagicMed Industries Inc. (CSE: MGIC reserved) ("MagicMed" oder das "Unternehmen") hat heute bekannt gegeben, dass es die Einrichtung des Patentportfolios für Psilocybin-Derivate des PsybraryTM und den Start des Kandidatenauswahlprogramms abgeschlossen hat. Das PsybraryTM ist eine unternehmenseigene physische, wissensbasierte Sammlung neuartiger Kandidaten für psychedelische Derivate, Herstellungsverfahren, pharmakologische Daten und Patentanmeldungen, die alle oben genannten Aspekte schützen.

Dr. Peter Facchini, Chief Scientific Officer von MagicMed, erklärte: "Unser Portfolio an Psilocybin-Derivaten, zu dem auch Dimethyltryptamin (DMT)-Derivate gehören, beinhaltet jetzt 12 eingereichte Patentanmeldungen für 9 verschiedene Kategorien chemischer Verbindungen, die über 125 Millionen Einzelmoleküle abdecken. Obwohl wir sicherlich nicht erwarten, alle diese Moleküle während der Entwicklung neuer Medikamentenkandidaten zu synthetisieren, freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir zum heutigen Start des Kandidatenauswahlprogramms bereits mehr als 100 verschiedene Psilocybin-Derivat-Kandidaten in unseren hochmodernen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen synthetisiert haben."

Der Intellectual Property Advisor von MagicMed, Dr. Harm Deckers, erklärte weiter: "Die Einreichung dieses breiten Portfolios an Patentanmeldungen ist ein Meilenstein für das Unternehmen. Jetzt, da diese Patentanmeldungen bezüglich der Zusammensetzung, Herstellung und Verwendungsverfahren beim US-Patent- und Markenamt hinterlegt sind, verhindern internationale Patentverträge weltweit die Erteilung von Ansprüchen an andere Parteien, falls jemand in Zukunft Patentanmeldungen für eines dieser 125 Millionen Moleküle einreichen sollte."

Psychische Erkrankungen sind allgegenwärtig und werden derzeit unzureichend behandelt. Psychedelisch assoziierte Therapien bieten eine Alternative zu unwirksamen Behandlungen. Die auf Psychedelika basierenden Medikamente selbst müssen jedoch verbessert werden, um geringere Nebenwirkungen, eine bessere Wirksamkeit und einen breiteren Patientenzugang zu erzielen. MagicMed hat es sich zum Ziel gesetzt, das PsybraryTM zu entwickeln, um seinen Biotechnologie- und Pharmapartnern die so dringend benötigten verbesserten Wirkstoffkandidaten liefern zu können.

MagicMed Industries beabsichtigt, mit pharmazeutischen und anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um psychedelisch-abgeleitete pharmazeutische Kandidaten zu entwickeln und zu vermarkten. Die Bibliothek für psychedelische Derivate von MagicMed, PsybraryTM, wird voraussichtlich ein maßgeblicher Baustein sein, mit dessen Hilfe die Industrie neue patentierte Produkte entwickeln kann. Der anfängliche Fokus des PsybraryTM liegt auf Psilocybin-Derivaten, und diese soll langfristig auf andere Psychedelika wie MDMA, LSD, Meskalin und Ibogain erweitert werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Sie werden daher dazu angehalten, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Alle Aussagen außer Aussagen gegenwärtiger oder historischer Fakten sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen in Bezug auf zukünftige Geschäftspläne und Partnerschaften von MagicMed, die geplante Notierung an der CSE und die geplante Einreichung eines Prospekts ohne Angebot, die Verwendung der Einnahmen aus dem Angebot und die geplante Verwendung der Patente von MagicMed sowie die Entwicklung der PsybraryTM. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Wörter oder Ausdrücke wie "vorgeschlagen", "erhofft", "wird", "unterliegt", "nahe Zukunft", "für den Fall", "würde", "erwarten", "bereit" und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Aussagen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Bestimmte Risiken und andere Faktoren könnten dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Diese umfassen Folgendes, sind aber nicht darauf beschränkt: die Sicherung von Patentschutz durch MagicMed; ; das regulatorische Umfeld, in dem MagicMed tätig ist; der Abschluss von Partnerschaftsvereinbarungen oder anderen Vereinbarungen durch MagicMed; die Ausführung von Geschäftsplänen durch MagicMed, (einschließlich, aber nicht beschränkt auf seine Pläne, einen Prospekt ohne Angebot einzureichen und die Börsennotierung zu beantragen) und unvorhergesehene Herausforderungen bei der Durchführung solcher Pläne; die Entwicklung und Erweiterung der PsybraryTM; zukünftige Trends der Verwendung von Psilocybin; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und soziale Unsicherheiten; der Zustand der Kapitalmärkte; Risiken bezüglich allgemeiner Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen; andere unvorhergesehene Ereignisse, Entwicklungen oder Faktoren, die zu den oben genannten Erwartungen, Annahmen und anderen Faktoren führen, die letztendlich jedoch ungenau oder irrelevant sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Wir sind nicht zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser zukunftsgerichteten Aussagen verpflichtet, außer wenn gesetzlich vorgeschrieben.

