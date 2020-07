ViCentra

ViCentra verkündet den Abschluss einer weiteren Investmentrunde von 10 Millionen EUR

Utrecht, Niederlande (ots/PRNewswire)

ViCentra, das Unternehmen hinter Kaleido, der kleinsten und leichtesten Insulinpumpe der Welt, verkündet den Abschluss einer weiteren Investmentrunde von 10 Millionen EUR und einer neuen strategischen Partnerschaft mit Invest NL. Die neuen finanziellen Mittel dienen der Stärkung der internationalen Geschäftsexpansion.

Invest NL und ViCentra unterschrieben am 30. Juni 2020 einen Vertrag, der ViCentra als erstem Unternehmen Finanzierung des neuen Impact Investments zusagt. "Invest NL wurde gegründet, um innovativen niederländischen Unternehmen finanziell unter die Arme zu greifen, in dem ihnen Kapital für eine schnellere Expansion zur Verfügung gestellt wird", so Wouter Bos, der Geschäftsführer von Invest NL. Invest NL wird 4 Million Euro in ViCentra investieren; einen Teil der 10 Millionen Euro der von den bereits bestehenden Investoren INKEF Capital, LSP, Health Investments und Kreos Capital bereitgestellt wird.

"Wir sind stolz, dass sich Invest NL mit seiner ersten Finanzierung unseren Investoren anschließt", sagt Frans Cromme, Geschäftsführer von ViCentra. "Das bestätigt uns in unserer Expansionsstrategie und in unserem innovativen technologischen Ansatz, der einen Beitrag leisten soll, den Alltag für Menschen mit Diabetes zu erleichtern. Mit diesem Investment können wir unsere Produktionskapazität erweitern, unser Produkt in den Niederlanden, Großbritannien, Deutschland und Frankreich kommerzialisieren und unser Produktangebot erweitern. Wir sind äußerst dankbar, weiterhin die Unterstützung unserer bestehenden Investoren zu genießen."

ViCentra ist die Heimat von Kaleido: einer Insulinpumpe, die entworfen wurde, um es Menschen mit Diabetes zu ermöglichen, ihr Leben so zu leben, wie sie es wollen. Sie ist persönlich, diskret, einfach zu benutzen und leicht zu verstehen. Kaleido besteht aus zwei wiederaufladbaren Pumpen und einem Handset und dank ihres einzigartigem Pumpenmechanismus sind die Pumpen die kleinsten und leichtesten auf dem Markt. Kaleido bietet Konstanz, Flexibilität und Auswahl, sodass Menschen mit Diabetes mit weniger Aufwand bessere Kontrolle erreichen können, und sich den Dingen im Leben widmen können, die sie wirklich gerne tun.

"ViCentra's Philosophie ist es clevere, einzigartige Medizinprodukte zu entwickeln, die den Menschen wirklich an erste Stelle setzen. Mit unserem Fokus auf Diabetes entwickeln wir unsere Produkte nicht für Patienten, sondern für Menschen", sagt Frans.

Über ViCentra

Mit seinem Hauptsitz in Utrecht, Niederlande, entwickelt, produziert und vermarktet ViCentra B.V. Insulinpumpen der nächsten Generation und andere Produkte, für die Therapie von Menschen mit Diabetes. Das Aushängeschild des Unternehmens ist die Kaleido Insulinpumpe, die CE-zertifiziert und in mehreren europäischen Ländern kommerziell erhältlich ist. ViCentra wurde um Jahr 2013 gegründet und wird von INKEF Capital, LSP, Health Innovations und Kreos Capital finanziell unterstützt. Mehr Informationen über ViCentra sind zu finden unter www.hellokaleido.com/.

