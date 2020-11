SmallRig

SmallRig bringt nahtlosen Cage für RED KOMODO heraus

SmallRig bringt ein Cage für das "Filmmaker Beast", die RED KOMODO, auf den Markt, der sich durch sein leichtes Gewicht und unschlagbare Leistung auszeichnet.

Die RED KOMODO bietet eine beeindruckende Bild- und Farbqualität ohne den Dynamikbereich zu beeinträchtigen. Die kompakte Kinokamera hat eine Vielzahl von Funktionalitäten und ermöglicht flexible Aufnahmen auf kleinstem Raum und eignet sich perfekt für alle Szenarien - vom persönlichen Videodreh bis zur Filmproduktion.

Der aus einer Magnesiumlegierung hergestellte SmallRig-Cage wiegt nur 163 Gramm und ist damit 40% leichter als herkömmliche Legierungen. Leichteres Material und stärkere Leistung machen RED KOMODO-Nutzer bereit für alle Herausforderungen.

Der modulare Aufbau passt sich den individuellen Bedürfnissen der RED KOMODO-Nutzer an. Die Deckplatte kann demontiert werden, um Zugang zu den Original-Gewindebohrungen der KOMODO zu erhalten und ist voll kompatibel mit dem Originalzubehör der RED. SmallRig hat als erster die dreiseitige Schieberkonstruktion entwickelt, die eine schnelle Demontage und Montage ermöglicht, um rapide wechselnden Aufnahmeanforderungen gerecht zu werden.

Auf Grund seines umfassenden Zubehör-Ökosystems ist SmallRig als "LEGO für Filmemacher" bekannt. Der Cage bietet verschiedene Gewindebohrungen und Halterungen für Filmemacher, um Monitore, LED-Leuchten, Mikrofone und anderes Zubehör zu integrieren und ein komplettes Aufnahmekit zu bauen. Ob es sich um die Erstellung persönlicher Inhalte oder um professionelle Filmaufnahmen handelt, der Cage kann sie perfekt unterstützen.

Der Cage ist an der Unterseite und auf beiden Seiten doppelt gesichert, um Verdrehen zu verhindern. Außerdem ist der Korpus so konstruiert, dass Beulen vermieden werden und er das "Beast" in alle Richtungen schützt.

Unter Beibehaltung des kompakten Layouts der ROTEN KOMODO erweitert der SmallRig-Cage das "Beast" um weitere praktische Funktionen unter einer Vielzahl von Filmszenarien.

Informationen zu SmallRig

SmallRig wurde 2012 gegründet und ist ein innovationsorientierter Hersteller, der hochwertige Kameraausrüstungen und Zubehör für alle Arten von Kameras entwirft und baut. Unser Vertriebsnetz erstreckt sich auf über 200 Länder und Regionen, während unsere Produkte von über 500.000 Filmemachern und Fotografen weltweit gut unterstützt werden.

