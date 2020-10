SmallRig

SmallRig bringt Utility Frame für Insta360 ONE X2 auf den Markt

Shenzhen, ChinaShenzhen, China (ots/PRNewswire)

Am 28. Oktober wurde Insta360 ONE X2 auf den Markt gebracht. Insta360 ONE X2 konzentriert sich auf gründliche Innovation, hat einen Durchbruch in der Wasserabweisungsfunktion, übernimmt die Leichtbauweise und behält das klassische Merkmal des unsichtbaren Selbstklebestiftes bei.

Um die Produktentwicklung voranzutreiben, arbeiteten SmallRig und Insta360 zusammen, um das Produkt bis zur Markteinführung zu polieren. Heute wurde der SmallRig Utility Frame für Insta360 ONE X2 für den perfekten Panoramablick unter verschiedenen Szenarien angekündigt.

Der Utility Frame ermöglicht eine einfache Demontage und Montage ohne zusätzliches Werkzeug. Nahtlos in die Kamera integriert, ist der Rahmen mit seinem schlanken Gehäuse nahezu unsichtbar und bietet gleichzeitig einen Kälteschuh, eine 1/4-Gewindebohrung und einen Halterungsanschluss, der den Befestigungsanforderungen von Mikrofonen, LED-Leuchte, Selfie-Sticks, Sockeln, Stativen und anderem Zubehör gerecht wird.

Unter Beibehaltung des vollen Zugriffs auf die Steuerung der Kamera und zur Gewährleistung eines ungehinderten Bildes kann der Utility Frame von oben auf die Kamera montiert und mit einer leicht zu greifenden Rändelschraube sicher verriegelt werden. Das Gehäuse des Rahmens besteht aus Metall mit eingebauten Messingdichtungen, um die Wärme bei Panoramaaufnahmen effizient abzuleiten. Die Deckplatte besteht aus ausgewählten Polymerverbundwerkstoffen, wodurch eine Echtzeitübertragung zwischen Mobiltelefonen und Panoramakameras realisiert wird. Der mitgelieferte Silikon-Linsenschutzdeckel ist in der Lage, das Risiko von Kratzern oder Stößen im täglichen Gebrauch zu verringern. Darüber hinaus können eingebaute Silikondichtungen das Kameragehäuse zusätzlich schützen.

SmallRig wird weiterhin mit großen Marken und Herstellern zusammenarbeiten, um beeindruckende Produkte anzubieten und Filmemachern ein angenehmeres Dreherlebnis zu ermöglichen.

Besuchen Sie die SmallRig-Produkte auf den Websites:

Informationen zu SmallRig

SmallRig wurde 2012 gegründet und ist ein innovationsorientierter Hersteller, der hochwertige Kameraausrüstungen und Zubehör für alle Arten von Kameras entwirft und baut. Unser Vertriebsnetz erstreckt sich auf über 200 Länder und Regionen, während unsere Produkte von über 500k Filmemachern und Fotografen weltweit gut unterstützt werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1323106/SmallRig_Utility_Frame_Insta360_ONE_X2.jpg

Pressekontakt:

Joy Liu?+86 15502187487?liujingyi@smallrig.com

Original-Content von: SmallRig, übermittelt durch news aktuell