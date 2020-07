CA Global Partners Inc.

CA Global Partners Inc. erweitert seine Präsenz in der EMEA-Region noch mehr durch die Ernennung von Dan Main zum Director of Business Development

Los Angeles (ots/PRNewswire)

CA Global Partners Inc. (CAGP) - ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Vermögensverwaltung und Kapitalrückgewinnung - erweitert seine Präsenz in der EMEA-Region noch mehr durch die Ernennung von Dan Main zum Director of Business Development.

Adam Alexander, CEO von CA Global Partners Inc., kommentierte: "Die Ernennung von Dan Main zur Leitung unserer kontinuierlichen Expansion und Entwicklung in der EMEA-Region markiert einen weiteren großen Meilenstein für CAGP und unsere breitere Unternehmensgruppe. In den letzten fünf Jahren haben wir massiv in die Suche und Rekrutierung des richtigen Personals und die Entwicklung der richtigen Infrastruktur investiert, um das signifikante und kontinuierliche Wachstum, das wir erlebt haben, voranzutreiben. Wir freuen uns, dass Dan dem Team beitreten wird, um die nächste Phase unserer Strategie erfolgreich umzusetzen und die vor uns liegenden Marktchancen zu nutzen."

Dan bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in das CAGP-Team ein, zumal er vorher in Führungspositionen bei Liquidity Services, Inc. gearbeitet hat. Während seiner gesamten Karriere arbeitete er an einer Reihe von hochkarätigen Vermögensverwaltungs- und Rückgewinnungsfällen, unter anderem im Auftrag der Olympischen und Paralympischen Spiele 2012 in London, ITV, Bloomberg, Richmond Film Services, Prime Equip Solutions sowie an zahlreichen Bergbau- und Bauprojekten in verschiedenen Ländern Europas und in Nordamerika.

David Brindley, European Managing Partner von CA Global Partners Inc., kommentierte: "Wir freuen uns sehr, Dan im EMEA-Team begrüßen zu dürfen. Seine umfassende Erfahrung in der Vermögensverwaltungsbranche wird unser Team weiter stärken, wobei er einen bedeutenden Mehrwert schaffen wird. Abgesehen von seiner klaren Aufgabe innerhalb des Vereinigten Königreichs und Europas wird Dan einige unserer globalen Initiativen unterstützen, indem er eine aktive Rolle in unserer Technologieabteilung spielt."

Über CA Global Partners:

Seit 25 Jahren ist CA Global Partners ein führender Anbieter von Asset-Dispositionslösungen für Unternehmen weltweit, die digitale Technologien in Echtzeit und bewährtes Marketingwissen einsetzen, um ein breites Netzwerk von qualifizierten Käufern auf der ganzen Welt zu erreichen. Von Fortune-500-Unternehmen bis hin zu Kleinunternehmen in einer Vielzahl von Branchen, von der Bauindustrie über den Großhandelsvertrieb bis hin zu Nahrungsmitteln und Getränken, dem Gesundheitswesen und Verbraucherprodukten hat CA Global seine Fähigkeit bewiesen, Vermögenswerte schnell und effizient zu bewegen, um maximale Erträge zu erzielen.

