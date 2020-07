Technisys

Technisys wird in Annual Sales League Table 2020 von IBS Intelligence als Regional Leader for the Americas gewürdigt

Miami

Digital Banking-Unternehmen reiht sich in den IBSI SLT Leadership Club für Plattformanbieter ein, die in jeder Kategorie unter den ersten beiden Plätzen rangieren

Technisys, das Unternehmen für innovative digitale Banking-Technologien, die etablierten Banken die digitale Transformation ermöglichen und Starthilfe für Challenger-Banken, Neo Banken und Fintech-Unternehmen bieten, konnte sich als Anbieter für digitales Banking in mehreren Bereichen des Annual Sales League Table (IBSI SLT) 2020 von IBS Intelligence platzieren:

- Technisys und die Cyberbank-Plattform des Unternehmens werden als einer der Top-2 'Regional Leaders' auf dem amerikanischen Kontinent eingestuft - Im 'Pure-play Digital-only Segment' rangiert Technisys weltweit unter den Top 5 - Cyberbank Digital rangiert im Bereich 'Digital Banking & Channels' unter den Top 5 weltweit

Als einer der beiden führenden Plattformlieferanten für die Region Nord- und Südamerika gehört Technisys jetzt zum IBSI SLT Leadership Club von IBS Intelligence. "Wir freuen uns, Technisys im IBSI SLT Leadership Club begrüßen zu dürfen. Die SLT-Rangliste basiert rein auf Umsatzentwicklung und ist von daher ein echtes Barometer für die Anerkennung im Markt. Wir gratulieren Technisys!" erklärte Herr V. Ramkumar, Senior Partner, IBS Intelligence.

"Technisys hat von Anfang an die Vision verfolgt, ein weltweit führender Anbieter von Technologielösungen für das digitale Bankwesen zu sein, und unsere Platzierung in mehreren Segmenten des IBSI SLT für 2020 ist ein wichtiger Schritt zur Verwirklichung dieser Vision", kommentierte German Pugliese Bassi, Mitgründer und CMO von Technisys. "Wir freuen uns sehr, dass all die Arbeit, die wir in die Entwicklung unserer Best-in-Class dynamischen API-zentrierten Cyberbank-Plattform und in den Aufbau solider Kundenbeziehungen gesteckt haben, auf diese Weise anerkannt wird".

"Wir sind zu 100 % darauf ausgerichtet, unsere Präsenz in Nordamerika noch weiter auszubauen", so Pugliese Bassi weiter. "Wir investieren massiv und erweitern unser Produktportfolio, um Banken und Finanzinstitute in den USA und Kanada bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen".

Stewart A. Stockdale, Chairman und CEO von Rellevate, einem Technisys-Kunden in den USA, merkte an: "Technisys ist hervorragend für die digitale Transformation in den USA und im Rest der Welt positioniert".

Detaillierte Analysen und Erkenntnisse aus dem 2020 IBSI SLT finden Sie in der Juni-Ausgabe des IBS Journal.

Die Cyberbank-Plattform

Cyberbank ist der dynamische API-zentrierte Kern und die Digital Banking-Plattform von Technisys. Die Plattform, die auf dem Konzept der 'strukturellen Flexibilität' basiert, hilft Banken und Finanzinstituten bei der schnellen Anpassung an das sich ändernde Verbraucherverhalten, und der erfolgreichen Differenzierung im Markt durch exzellente digitale Erfahrungen.

Cyberbank Core ermöglicht Banken und Finanzinstituten, neue und innovative Produkte und Dienstleistungen auf Grundlage leistungsfähiger Parametriertools und einer Bibliothek mit gebrauchsfertigen Funktionen zu entwickeln. Cyberbank Digital ermöglicht den Banken, digitale Ökosysteme zu schaffen und herausragende, reaktionsschnelle digitale Erfahrungen zu erstellen.

Weiterführende Information zu Technisys und zur Cyberbank-Plattform finden Sie unter www.technisys.com.

Informationen zu Technisys

Technisys ist das Unternehmen für innovative digitale Banking-Technologien, die etablierten Banken die digitale Transformation ermöglichen und Starthilfe für Challenger-Banken, Neo-Banken und Fintech-Unternehmen bieten. Technisys stellt eine Plattform der nächsten Generation bereit, die Banken und Finanzinstituten die Möglichkeit gibt, sich durch ihr Kundenerlebnis abzuheben, ihre Umsätze zu steigern und ihre Vorlaufzeit bei der Einführung neuer Finanzdienstleistungen drastisch zu verkürzen. Die Kultur des Unternehmens beruht auf seiner Innovationskraft, dem Talent seiner Mitarbeiter, und seiner Zukunftsvision. Technisys wird damit zu einem starken Verbündeten für seine Kunden auf dem Finanzmarkt, die in diesem neuen digitalen Zeitalter konkurrenzfähig sein müssen. Weitere Informationen erhalten Sie auf https://www.technisys.com oder per E-Mail unter marketing@technisys.com.

