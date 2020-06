Jolta LLC

Jolta, das weltweit erste Elektromobilitäts-Händlernetz, wird diesen Herbst in Miami eröffnet

Das allererste Elektromobilitäts-Händlernetz wird Elektroautos und andere Elektrofahrzeuge, Ladestationen vor Ort und Ladelösungen anbieten

Jolta ist im Begriff, die Elektrofahrzeugindustrie zu revolutionieren. Als zentrale Anlaufstelle für alle Erfordernisse im Zusammenhang mit Elektromobilität wird das neue Unternehmen aus drei Hauptkomponenten bestehen: eine Kuration von Elektrofahrzeugen, Ladestationen vor Ort sowie Ladelösungen und Installationsdienste.

Als erster EV-Händler seiner Art wird Jolta eine Kuration von E-Autos, E-Bikes, E-Scootern, E-Motorrädern und mehr anbieten - alle von Premium-Marken wie Gocycle, Unagi und Rayvolt sowie eine Auswahl von Elektroautoherstellern, einschließlich neu auf den Markt kommender Marken.

Nathan Cohen, der CEO und Gründer von Jolta, sagte, dass das Unternehmen gegründet wurde, um sich den anhaltenden Herausforderungen innerhalb der EV-Industrie zu stellen. Den meisten EV-Marken fehlt derzeit eine angemessene Vertretung im Einzelhandel, die es den Verbrauchern ermöglicht, die Produkte vor dem Kauf zu begutachten. Darüber hinaus riskieren andere Marken der Kategorie Elektromobilität eine geringere Exposition, wenn sie in allgemeinen Fahrrad- oder Freizeitgeschäften verkauft werden. Jolta wird EV-Marken nebeneinander in einem EV-zentrierten Flagship-Store präsentieren, in dem die Verbraucher EV-Produkte vor dem Kauf entdecken, vergleichen und ausprobieren können.

"Der ganzheitliche Ansatz von Jolta, alle Formen der Elektromobilität im Individualverkehr unter einem erstaunlichen Kundenerlebnis zu vereinen, bietet einen einzigartigen Berührungspunkt für Gocycle, um mit zukunftsorientierten und leidenschaftlichen EV-Enthusiasten in Kontakt zu treten", sagte Richard Thorpe, Gründer und Designer von Gocycle.

Jolta wird Fahrzeuge kuratieren, die auf Design, Batteriereichweite, Leistung und Sicherheit basieren und dem Verbraucher die Last des Recherchierens abnehmen. Ein geschultes Team von EV-Experten wird Testfahrten vor Ort erleichtern und gleichzeitig Fragen der Kunden zu Fahrzeugen und Aufladung beantworten.

Jolta wird auch Ladelösungen für Wohn- und Gewerbeimmobilien anbieten, einschließlich Installationsservice. Den Kunden stehen vor Ort Ladestationen und eine Full-Service-Lounge zur Verfügung, wo sie arbeiten oder sich entspannen können, während ihre Fahrzeuge aufgeladen werden.

"Jolta wurde mit der Vision gegründet, die Umwelt zu schützen und sich in Richtung Nachhaltigkeit zu bewegen. Unsere Verkehrsmittel haben einen starken Einfluss auf die Umweltbemühungen, und die Auswirkungen von COVID-19 haben die Menschen dazu veranlasst, über noch umweltfreundlichere Fortbewegungsmöglichkeiten nachzudenken. Wir glauben fest daran, dass wir dieses Momentum nutzen und Teil dieses Wandels werden können, indem wir EVs für alle zugänglich machen", sagte Cohen.

Jolta wird seinen ersten Flagship-Store im vierten Quartal 2020 in Miami eröffnen. Das Unternehmen plant, bis 2025 vierzehn weitere Händler in großen US-Städten zu eröffnen.

