The Adecco Group: Q2 22 Ergebnisse - Marktanteilsdynamik, solides Wachstum und Marge

HIGHLIGHTS

Umsatz +4 % yoy organic TDA, Anstieg in allen 3 GBUs

Starke Leistung von Adecco APAC +14 %, LHH Recruitment Solutions +12 % und Akkodis +14 %

Der Investitionsplan wurde zügig umgesetzt und führte zu einer Verbesserung des relativen Umsatzwachstums bei Adecco um +400 Basispunkte gegenüber dem Vorquartal, zusätzlich zu der Verbesserung um +400 Basispunkte in Q1

Bruttogewinn +7 % organic yoy; Honorare für Personalvermittlung +38 %

Starke Bruttomarge von 21,1 %, +100 Basispunkte, angetrieben durch Portfolioverschiebung, positiven Mix und Preisgestaltung

Solide EBITA-Marge ohne Einmaleffekte von 3,5 %, wie erwartet, spiegelt den Investitionsplan von Adecco und den moderaten Beitrag von LHH wider

100%ige Beteiligung an AKKA; 20 Mio. € Synergien für 2022 gesichert, erwartete Run-Rate zum Jahresende +40 Mio. €

Ausstiegsrate im Juni 4 % und Juli-Volumen leicht über dem Niveau von Q2

Denis Machuel, CEO der Adecco Group, kommentierte:

„Die Gruppe hat in diesem Quartal in mehreren wichtigen Bereichen Fortschritte gemacht - die Integration von Akkodis ist voll im Plan und das kombinierte Unternehmen hat ein gesundes Wachstum erzielt, Adecco hat seinen Marktanteil verbessert und in den USA einige ermutigende Anzeichen für einen Turnaround gezeigt, und das LHH-Recruitment-Solutions-Geschäft und die digitalen Unternehmen, darunter Ezra und Hired, haben sich weiterhin gut entwickelt. Gleichzeitig ist klar, dass es weitere Möglichkeiten zur Leistungsverbesserung gibt, damit wir unser Potenzial voll ausschöpfen können. In meinem ersten Monat als CEO der Gruppe habe ich viel Zeit damit verbracht, unsere Märkte zu besuchen, mich mit unseren Betrieben zu beschäftigen, unseren Kunden zuzuhören und unsere Mitarbeiter zu treffen. Ich bin davon überzeugt, dass wir hervorragende Unternehmen und fantastische Menschen in unserer Organisation haben. Meine absolute Priorität ist es, die Hebel zur Leistungssteigerung zu identifizieren und sie dann auch umzusetzen. Die Gruppe konzentriert sich weiterhin auf die Umsetzung ihrer Strategie, auf Produktivitätsverbesserungen durch die von uns getätigten Investitionen und auf den Ausbau unseres Marktanteils, indem wir für unsere Kunden und die von uns betreuten Talente der Partner ihrer Wahl sind."

VOLLSTÄNDIGE PRESSEMITTEILUNG

DETAILS ZUR TELEFONKONFERENZ

