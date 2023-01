Khiron Life Sciences Corp.

NHS erstattet erstem Patienten der Zerenia™ Clinics UK die Kosten für die Cannabisbehandlung

Zerenia™ Clinics UK, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Khiron, hat die Erstattung der Kosten für die cannabisbasierte Behandlung und der Klinikgebühren für ihren ersten Patienten durch den NHS erreicht

Khiron schult Ärzte und Krankenschwestern eines vom NHS finanzierten Krankenhauses darin, wie Produkte auf Cannabisbasis für den medizinischen Gebrauch (CBMPs) in die Behandlungsmöglichkeiten integriert werden können

Khiron wird seine neuen klinischen Erkenntnisse auf dem bevorstehenden International Congress on Clinical Trials on Cannabis in London (15. und 16. Februar) vorstellen.

Khiron Life Sciences Corp. („Khiron" oder das „Unternehmen") (TSXV: KHRN) (OTCQX: KHRNF) (Frankfurt: A2JMZC) steht auch weiter an der Spitze des medizinischen Cannabismarktes im Vereinigten Königreich, nachdem es erstmals eine vollständige Erstattung der Kosten für cannabisbasierte Medikamente und Klinikgebühren durch den NHS für einen Patienten der Zerenia™ Clinics UK erreicht hat. Der Patient wurde an die Zerenia™ Clinics UK überwiesen, um Unterstützung bei der Bewertung und Beratung zu cannabisbasierten Behandlungsmöglichkeiten zu erhalten.

Dieser bahnbrechende Schritt bestätigt den wissenschaftlichen und datengestützten Ansatz von Khiron zum Nachweis der Wirksamkeit, Sicherheit und Kosteneffizienz von CBMPs bei der Behandlung von chronischen Erkrankungen wie Schmerzen und Angstzuständen. Das Unternehmen, das weiterhin Ärzte bei der Verschreibung von Produkten auf Cannabisbasis für den medizinischen Gebrauch (CBMPs) schult, wird auf dem bevorstehenden International Congress on Clinical Trials on Cannabis Mitte Februar vor einem internationalen Ärztepublikum im Londoner Canary Wharf seine Real-World-Evidence (RWE) vorstellen.

Franziska Katterbach, Präsidentin von Khiron Europe, erklärt dazu: „Im Vereinigten Königreich besteht eine sehr hohe Nachfrage nach medizinischem Cannabis. Mehr als 1,4 Millionen Briten verabreichen sich selbst illegal Cannabis, die Hälfte davon täglich, wobei die Gesamtausgaben für illegales Cannabis auf 2,6 Milliarden GBP pro Jahr geschätzt werden. Hinzu kommt, dass die geschätzten Wartezeiten für NHS-Facharztkonsultationen drastisch variieren. In bestimmten Gebieten können sie bis zu neun Monate betragen. Wir sind bereit, mit dem NHS zusammenzuarbeiten und unsere hervorragenden klinischen Ressourcen, medizinischen Cannabisprodukte und zertifizierten Schulungsinstrumente zur Verfügung zu stellen, um die Wartezeiten für Patienten zu verkürzen und den Zugang zu lebensverändernden Medikamenten sicherzustellen. Ein wichtiger Pfeiler unserer internationalen Strategie ist es, einen Weg für die Kostenerstattung von Arzneimitteln auf Cannabisbasis für Patienten zu haben, was wir kürzlich mit der obligatorischen Kostenerstattung in Kolumbien erreicht haben."

Khiron ist ein führendes globales Unternehmen für medizinisches Cannabis mit Kerngeschäft in Lateinamerika und Europa. Mit eigenen medizinischen Kliniken und proprietären Telemedizin-Plattformen kombiniert Khiron einen patientenorientierten Ansatz, ärztliche Fortbildungsprogramme, wissenschaftliches Fachwissen, Produktinnovationen und die Konzentration auf die Schaffung von Zugangsmöglichkeiten, um die Verschreibung von Medikamenten und die Markentreue von Patienten weltweit zu fördern. Das Unternehmen hat eine Vertriebspräsenz in Kolumbien, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz, Peru und Brasilien. Das Unternehmen wird von Alvaro Torres, Mitbegründer und Chief Executive Officer, zusammen mit einem erfahrenen und vielfältigen Führungsteam und Vorstand geleitet.

