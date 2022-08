Khiron Life Sciences Corp.

Khiron schließt die Akquisition der Pharmadrug Production GmbH ab und baut damit den Vertrieb von Arzneimitteln in Deutschland auf

Toronto (ots/PRNewswire)

Durch die Akquisition erhält Khiron ein europäisches EU-GMP-Herstellungs- und Vertriebszentrum für medizinisches Cannabis und andere pharmazeutische Produkte

Mit der Akquisition der Pharmadrug Production GmbH erhält Khiron direkten Zugang zu deutschen Apotheken und erhöht die Bruttomargen für seine Produkte

Nach Abschluss der Transaktion wird Khiron den Verkauf seiner aktuellen Produkte fortsetzen und sein Portfolio erweitern. Dabei erwartet das Unternehmen höhere Bruttomargen und eine stärkere Marktpräsenz mit eigenem Außendienst und Apothekennetz.

Khiron Life Sciences Corp. („Khiron" oder das „Unternehmen") (TSXV: KHRN) (OTCQX: KHRNF) (Frankfurt: A2JMZC), ein weltweit führender Anbieter von medizinischem Cannabis in Europa und Lateinamerika, gibt bekannt, dass er die Akquisition der Pharmadrug Production GmbH („Pharmadrug GmbH" oder „Zielgesellschaft" ) von Pharmadrug Inc. (CSE:PHRX) abgeschlossen hat (OTC: LMLLF) („Pharmadrug"). Die Akquisition wurde bereits am 31. Mai 2022 angekündigt und gemäß den veröffentlichten Bedingungen abgeschlossen.

Mit dem Abschluss der Transaktion hat Khiron seine Präsenz in Europa um einen EU-GMP-zertifizierten Hersteller und Großhändler erweitert und ein europäisches Produktions- und Vertriebszentrum für Pharmazeutika erhalten. Die Akquisition ist eine optimale Ergänzung für Khiron in Europa und steht im Einklang mit seiner wirtschaftlichen Asset-Light-Strategie. Als eigener Großhändler von Khiron Europe wird die Zielgesellschaft die Produkte von Khiron direkt an deutsche Apotheken vertreiben, was es Khiron ermöglicht, die gesamte Wertschöpfungskette im Land zu kontrollieren und eine höhere Bruttomarge zu erzielen.

Mit dieser Übernahme ist Khiron in der Lage, die Erweiterung seines medizinischen Produktportfolios mit zusätzlichen exklusiven Blütensorten, die auf dem Markt nachgefragt werden, und einem THC-dominierten Vollspektrum-Extrakt zu beschleunigen, der die medizinischen Eigenschaften und Anwendungsbereiche der etablierten THC-Isolat-Formulierungen (Dronabinol) mit den spezifischen Vorteilen eines Vollspektrum-Extrakts verbindet. Weitere neue Produkte sind bereits in der Pipeline, die das gesamte Spektrum der Therapien mit medizinischem Cannabis umfassen werden, um für jeden Patienten die richtige Therapie anbieten zu können, und weitere Details werden bald folgen.

Franziska Katterbach, Präsidentin von Khiron Europe, erklärte: „Wir freuen uns sehr, dass wir nun alle notwendigen Genehmigungen und Lizenzen im Zusammenhang mit der Übernahme und Integration der Zielgesellschaft erhalten haben und unseren Wachstumskurs in Europa mit voller Kontrolle über die Wertschöpfungskette bis hin zur Apotheke beschleunigt fortsetzen können. Wir freuen uns sehr, die hervorragende Infrastruktur und das erfahrene Team der Zielgesellschaft zu nutzen, die uns professionell und persönlich bereichern werden. Nach der Eröffnung unserer ZERENIA-Klinik in London im letzten Jahr und der Hinzunahme eines starken Standbeins in Deutschland ist unser europäisches Team nun komplett und bereit, unseren Umsatz in Deutschland zu steigern. Jetzt erwarten wir, unsere Produkte schneller und mit höheren Margen direkt an deutsche Apotheken zu verkaufen, was Vertriebsgebühren spart. Ein erstes Signal in diese Richtung ist die bevorstehende Erweiterung unseres medizinischen Portfolios für Patienten in Europa. Es handelt sich um Produkte, die ausschließlich in Europa hergestellt werden, und unser medizinisches Portfolio deckt nun das gesamte Spektrum der Chemotypen und Darreichungsformen ab. Wir werden rechtzeitig weitere Informationen über unsere neuen Produkte zur Verfügung stellen."

Gemäß den Bedingungen der Übernahme hat Khiron als Gegenleistung für die Übernahme aller ausgegebenen und ausstehenden Anteile der Zielgesellschaft 5.500.000 Stammaktien des Unternehmens an Pharmadrug ausgegeben (zu einem angenommenen Preis von 0,16$ pro Aktie) und weitere 468.750 Stammaktien in Verbindung mit bestimmten Abschlussanpassungen, insgesamt also 5.968.750 Stammaktien, sowie ein unverzinsliches Schuldscheindarlehen, das gemäß bestimmter Abschlussanpassungen auf einen Gesamtnennbetrag von 974.137$ nach unten angepasst wurde. Das Schuldscheindarlehen ist ein Jahr nach dem Ausgabedatum in bar oder nach Wahl von Khiron durch Ausgabe weiterer Khiron-Aktien zahlbar. Jede Ausgabe von Khiron-Aktien bei der Umwandlung des Schuldscheindarlehens unterliegt der vorherigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Insgesamt 5.000.000 Khiron-Aktien, die im Zusammenhang mit dem Abschluss ausgegeben wurden, unterliegen einer Sperrvereinbarung, nach der Pharmadrug diese Aktien nicht ohne die Zustimmung von Khiron übertragen darf. Ein Viertel der Gesamtzahl der Aktien, die der Sperrvereinbarung unterliegen, wird im Abstand von jeweils 90 Tagen nach dem Abschlussdatum freigegeben (wobei alle diese Aktien 360 Tage nach dem Abschlussdatum freigegeben werden).

Informationen zu Khiron Life Sciences Corp. Khiron ist ein führendes vertikal integriertes, international tätiges Unternehmen für medizinisches Cannabis mit Kerngeschäften in Lateinamerika und Europa. Khiron nutzt medizinische Kliniken und eigene Telemedizin-Plattformen und kombiniert einen patientenorientierten Ansatz, ärztliche Aufklärungsprogramme, Wissenschaft, Produktinnovation und Cannabis-Betriebserfahrung, um Verschreibungen und Markentreue bei Patienten weltweit zu fördern. Das Unternehmen hat eine Vertriebspräsenz in Kolumbien, Peru, Deutschland, Großbritannien und Brasilien und ist für den Verkaufsstart in Mexiko aufgestellt. Das Unternehmen wird von Alvaro Torres, dem Mitgründer und CEO, zusammen mit einem erfahrenen und vielseitigen Führungsteam und Vorstand geleitet.

Besuchen Sie Khiron online unter https://investors.khiron.ca.

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/khiron-life-sciences-corp/

Informationen zu Pharmadrug Production GmbH Die Pharmadrug GmbH ist seit mehr als 30 Jahren weltweit als Hersteller und Großhändler von Arzneimitteln und pharmazeutischen Wirkstoffen tätig und verfügt über eine Lizenz zum Umgang mit Betäubungsmitteln in Deutschland. Die Pharmadrug GmbH ist EU-GMP (Good Manufacturing Practice) und EU-GDP (Good Distribution Practice) zertifiziert und erfüllt damit die europäischen Richtlinien für höchste Qualitätsstandards.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemitteilung kann „zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle hierin enthaltenen Informationen, die nicht historischer Natur sind, stellen zukunftsorientierte Informationen dar. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen können Aussagen über die erwarteten Synergien und Vorteile für das Unternehmen aus der Übernahme des Zielunternehmens sowie Aussagen über die erwarteten Synergien des Zielunternehmens mit dem Geschäft des Unternehmens und seine Auswirkungen auf die Geschäftsstrategie des Unternehmens enthalten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und basieren auf den derzeit verfügbaren Informationen sowie auf Annahmen, die das Management für angemessen hält. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem die erwarteten Vorteile, die Khiron durch die Übernahme des Zielunternehmens erzielt, die erwarteten Synergien, die sich aus der Übernahme ergeben, und die Annahmen über die Marktchancen in den Ländern, in denen das Unternehmen und das Zielunternehmen tätig sind oder tätig werden wollen.

Obwohl die Geschäftsleitung davon ausgeht, dass ihre Erwartungen und Annahmen angemessen sind, unterliegen zukunftsgerichtete Informationen immer bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle der Geschäftsleitung liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die folgenden: allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, ungünstige Bedingungen auf den Kapitalmärkten, politische Unwägbarkeiten, Gegenparteirisiken, das Versäumnis, die erforderlichen behördlichen Anforderungen und Genehmigungen zu erhalten, das Versäumnis, die erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen aufrechtzuerhalten, Risiken der Unternehmensintegration sowie die anderen Risikofaktoren, die in Khirons jüngstem Informationsblatt erörtert werden, erhältlich auf Khirons SEDAR-Profil unter www.sedar.com.

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen und anderer Risiken und Unwägbarkeiten wird der Leser darauf hingewiesen, dass er sich nicht auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen sollte. Die Leser werden außerdem darauf hingewiesen, dass die vorstehenden Risiken und Ungewissheiten nicht erschöpfend sind und dass es weitere Risiken und Ungewissheiten geben kann, die dem Management des Unternehmens derzeit nicht bekannt sind und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert wurden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Khiron lehnt jede Absicht ab, die hier veröffentlichten zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VEMTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Investorenkontakt: Paola Ricardo, Investors@khiron.ca, +1 (647) 556-5750; Pressekontakt: Khrion Europe, Peter Leis, Pleis@khiron.ca; Khiron Latin America: Carolina Gomez, Mgomez@khiron.ca

