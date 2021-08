Khiron Life Sciences Corp.

Khiron meldet Ergebnisse für das 2. Quartal, 47%iger Anstieg des Umsatzes mit medizinischem Cannabis im Vergleich zum Vorquartal, angetrieben von Kolumbien und Deutschland

Q2 2021 Umsatz von 2,8 Mio. $, 68 % mehr als im Vorjahr

Die Einnahmen aus medizinischem Cannabis erreichen 825.500 $, ein Plus von 47 % gegenüber dem Vorquartal, wobei die Verkäufe in Kolumbien, Deutschland, Großbritannien und Peru zu einer Bruttogewinnspanne von 88 % für medizinisches Cannabis beitragen

Europäisches Umsatzwachstum bei medizinischem Cannabis von 280 % gegenüber dem Vorquartal, was mehr als 25 % des gesamten Umsatzes mit medizinischem Cannabis ausmacht

Es wird erwartet, dass sich medizinisches Cannabis zu einer dominanten Einnahmequelle entwickeln wird, wobei die monatlichen Einnahmen bis zum ersten Quartal 2022 voraussichtlich auf über 1 Million Dollar ansteigen werden, zusätzlich zu den erwarteten 1 Million Dollar für Gesundheitsdienstleistungen

9,4 Mio. $ an Barmitteln zum 30. Juni 2021, ein Rückgang von 3,2 Mio. $ gegenüber dem 31. März 2021, und ein Proforma-Barmittelbestand von 20,6 Mio. $ für Q2 2021, einschließlich der geschätzten Nettoerlöse aus dem Börsengang des Unternehmens im Juli 2021

Khiron Life Sciences Corp. ("Khiron" oder das "Unternehmen") (TSXV: KHRN) (OTCQX: KHRNF) (Frankfurt: A2JMZC), ein vertikal integriertes, führendes Cannabisunternehmen mit Kerngeschäften in Lateinamerika und Europa, gibt heute seine Finanzergebnisse für das Quartal zum 30. Juni 2021 bekannt. Diese Einreichungen können auf dem SEDAR-Profil können eingesehen werden unter www.sedar.com. Alle Finanzinformationen in dieser Pressemitteilung sind in kanadischen Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben.

Zusammenfassung der wichtigsten Finanzergebnisse

3 Monate 3 Monate 3 Monate endete Jun endete Jun endete Mär Kanadische Dollar 30.2021 30.2020 31.2021 Dollar Dollar Dollar Umsatzerlöse (in Tsd.) 2.803 1.670 2.837 Medizinisches Cannabis 826 25 563 Bruttogewinn vor Anpassungen an den beizulegenden Zeitwert (in Tsd.) 1.046 319 1.090 Allgemeine und Verwaltungskosten (in Tsd.) 4.428 4.531 5.592 Nettoverlust (in Tsd.) (4.796) (5.713) (5.494) Bereinigtes EBITDA (1) (in Tsd.) (3.850) (3.855) (4.019) Nettoverlust pro Aktie (unverwässert und verwässert) (0,03) (0,05) (0,04) Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien (in Tsd.) 151.027 116.546 150.718

(1) Das bereinigte EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen bzw. in diesem Fall Verlust) ist eine Kennzahl, die nicht nach den International Financial Reporting Standards ("IFRS") ermittelt wird, und zwar als Nettoverlust vor Steuern gemäß IFRS und unter Hinzurechnung von aktienbasierten Vergütungsaufwendungen, Transaktionsgebühren, nicht realisierten Gewinnen aus Änderungen des beizulegenden Zeitwerts biologischer Vermögenswerte, Abschreibungen und einmaligen Posten. Weitere Informationen finden Sie in der Anmerkung "Non-IFRS-Kennzahlen" weiter unten sowie in der MD&A des Unternehmens für eine Überleitungsrechnung.

Wichtigste Betriebsstatistiken

3 Monate 3 Monate 3 Monate endete Jun endete Jun endete Mär 30.2021 30.2020 31.2021 Medizinisches Cannabis Länder, die Einnahmen generieren (#) 4 1 4 Lateinamerika (Einheiten) 11.058 380 7.969 Europa (Gramm) 42.890 K.A. 11.080 Gesundheitswesen Interaktionen von Patienten (#) 32.984 19.151 32.331 Wellness Einheiten (#) 3.173 3.064 2.758

Kommentar des Managements

"Im 2. Quartal haben wir in unserem Segment für medizinisches Cannabis weiterhin starke Ergebnisse erzielt, mit einem sequenziellen Wachstum von 47 % und Margen von über 85 % im vierten Quartal in Folge. Bei steigenden Umsätzen in allen Märkten trug unser medizinisches Cannabis-Segment 29 % zu den Umsätzen und 70 % zum Bruttogewinn bei. Dies zeigt, wie unser medizinisches Cannabis-Geschäft das Margenprofil bei steigenden Umsätzen grundlegend verändern kann", kommentiert Alvaro Torres, Chief Executive Officer und Director des Unternehmens.

Herr Torres fährt fort: "Im 2. Quartal und danach haben wir eine Reihe von sehr wichtigen Meilensteinen erreicht. Mit dem Verkaufsstart in Brasilien im Juli hat sich unsere Vertriebspräsenz auf fünf unserer sechs Zielmärkte ausgeweitet. Darüber hinaus machen wir Fortschritte bei der Einführung unserer Zerenia(TM)-Kliniken in Mexiko in diesem Jahr und haben vor kurzem unseren Markteintritt in Mexiko durch den Erhalt einer Exportquote für hoch-THC-Extrakte aus Kolumbien um mehrere Monate beschleunigt. Wir bauen den Zugang für Patienten in unseren Kernmärkten weiter aus und arbeiten mit der Kolumbianischen Krebsliga und 21 führenden medizinischen Einrichtungen zusammen, um 3.000 kostenlose Beratungen zu medizinischem Cannabis anzubieten. Im Juni haben wir in Lima, Peru, unsere erste Klinik außerhalb Kolumbiens eröffnet, was sich voraussichtlich positiv auf die Verschreibungsmengen auswirken wird. In Europa schließlich haben wir unser Produktangebot sowohl in Großbritannien als auch in Deutschland erweitert und unsere bisher größte Lieferung ausgeliefert, was zu einem erheblichen Umsatzbeitrag aus Europa im zweiten Quartal geführt hat."

"Mit diesen Meilensteinen im Rücken gehen wir davon aus, dass wir in den kommenden 12 Monaten den Absatz von medizinischen Cannabisprodukten in allen Märkten steigern werden. Da wir unsere Klinik- und Patientennetzwerke, Partnerschaften mit Versicherungsanbietern und Vertriebskanäle weiter ausbauen, gehen wir davon aus, dass die weltweiten Einnahmen aus medizinischem Cannabis bis zum ersten Quartal 2022 eine Million Dollar pro Monat erreichen werden. Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass sich die Einnahmen aus den Gesundheitsdiensten auf dem im März 2021 erreichten Niveau von 1 Million US-Dollar pro Monat stabilisieren werden", so Alvaro Torres weiter.

Q2 2021 operative Highlights und nachfolgende Ereignisse

Die Einnahmen aus medizinischem Cannabis stiegen im Vergleich zum Vorquartal um 47 % und erreichten über 825.000 US-Dollar; insgesamt trugen medizinische Cannabisprodukte 29 % zum Gesamtumsatz und 70 % zum Bruttogewinn bei.

Angetrieben durch das Wachstum bei medizinischem Cannabis erzielte das Unternehmen eine Bruttogewinnspanne (vor Marktwertanpassungen) von 37 % oder 1,0 Mio. US-Dollar, was einer Verbesserung von 228 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Lateinamerika:

Der Versicherungsschutz in Kolumbien ist weiterhin ein Wachstumskatalysator: Im zweiten Quartal 2021 wurden mehr als 10.600 Rezepte ausgestellt, ein Anstieg um 40 % gegenüber dem ersten Quartal 2021. Der Prozentsatz der in Kolumbien ausgestellten und von der Versicherung gedeckten Verschreibungen stieg ebenfalls von über 40 % im vierten Quartal 2020 auf über 50 % im zweiten Quartal 2021.

Die Zahl der zurückkehrenden medizinischen Cannabispatienten in Kolumbien erreichte im zweiten Quartal 2021 fast 50 %, was eine stabilere Umsatzbasis für medizinisches Cannabis darstellt.

Mit mehr als 24.000 Verschreibungen seit Jahresbeginn in Lateinamerika und einem kontinuierlichen Wachstum von Monat zu Monat baut das dritte Quartal 2021 weiter auf dem Niveau des zweiten Quartals 2021 auf.

Im Juni 2021 eröffnete das Unternehmen seine erste Zerenia(TM)-Klinik außerhalb von Kolumbien, in Lima, Peru, einer Stadt mit über 10 Millionen Einwohnern, in der ein Drittel des Landes lebt.

Im Juni 2021 erhielt Khiron Quoten für die Ausfuhr von medizinischem Cannabis mit hohem THC-Gehalt aus Kolumbien nach Mexiko.

Im Juli 2021 exportierte Khiron erfolgreich medizinisches Cannabis nach Brasilien mit einer Einfuhrgenehmigung der brasilianischen Gesundheitsbehörde ANVISA. Außerdem wurde Dr. Eduardo Faveret zum Medizinischen Direktor von Khiron Brasilien ernannt, wodurch das Unternehmen seine Zerenia(TM)-Kliniken in wichtigen Städten Brasiliens ausbauen kann.

Khiron hat sich kürzlich mit der kolumbianischen Krebsliga zusammengetan, um im Juni in Zusammenarbeit mit 21 führenden medizinischen Einrichtungen in 11 Städten in ganz Kolumbien weitere 3.000 Beratungen für Patienten mit medizinischem Cannabis durchzuführen.

Europa

Im zweiten Quartal 2021 stiegen die Umsätze in Großbritannien und Deutschland deutlich um 475 % bzw. 265 % gegenüber dem Vorquartal, was auf die Ausweitung der Produktlinien für medizinischen Cannabis und die erhöhte Verfügbarkeit der Produkte zurückzuführen ist. Infolgedessen entfielen mehr als 25 % der medizinischen Cannabisverkäufe im zweiten Quartal auf Europa.

Im Vereinigten Königreich erhielt die E-Learning-Zertifizierung des Unternehmens für medizinisches Cannabis, die Khiron Academy, die Akkreditierung für die berufliche Fortbildung in Großbritannien.

Im zweiten Quartal 2021 verzeichnete das Unternehmen Bruttogewinne für medizinisches Cannabis in Europa in Höhe von 214.573 $, was einer Bruttomarge von 100 % dank unserer Geschäftsstrategie in dieser Region entspricht.

Erläuterung der Geschäftstätigkeit für die drei Monate bis zum 30. Juni 2021 Im zweiten Quartal 2021 meldete das Unternehmen einen Umsatz von 2,8 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 68 % gegenüber dem zweiten Quartal 2020 entspricht, der auf den normalisierten Klinikbetrieb und das Wachstum des Verkaufs von medizinischem Cannabis zurückzuführen ist. Im Vergleich zum ersten Quartal 2021 blieben die Umsätze im zweiten Quartal relativ konstant, was auf einen 13%igen Rückgang der Umsätze im Gesundheitswesen zurückzuführen ist, der durch einen 47%igen Anstieg der Umsätze mit medizinischen Cannabisprodukten ausgeglichen wurde, die im Quartal 825.500 $ erreichten, da das Unternehmen von einem erheblichen Wachstum in Europa und einer wachsenden Patientenbasis in Kolumbien profitierte. Während die Gesundheitsdienste im Laufe des Quartals durch steigende Covid-19-Fälle und Wechselkurse beeinträchtigt wurden, wird erwartet, dass sich die Einnahmen der Kliniken auf dem Niveau von März 2021 bei 1 Million US-Dollar pro Monat stabilisieren.

Der Bruttogewinn des Unternehmens in Höhe von $1,0 Mio. oder 37 % des Umsatzes profitierte von den steigenden Umsätzen mit medizinischen Cannabisprodukten, die den Margenrückgang bei den Gesundheitsdienstleistungen ausglichen. Die Margen für medizinisches Cannabis blieben mit 88 % des Umsatzes hoch, während die Margen für Gesundheitsdienstleistungen im Vergleich zum Vorquartal auf 15 % des Umsatzes zurückgingen, was auf geopolitische Ereignisse und einen Anstieg der Covid-19-Fälle in Kolumbien zurückzuführen ist, die sich auf das Klinikvolumen und den Dienstleistungsmix auswirkten. Im 2. Quartal 2021 lagen die Margen im Gesundheitswesen auf dem Niveau des Vorjahres.

Insgesamt verzeichnete das Unternehmen im zweiten Quartal einen Nettoverlust von 4,8 Millionen US-Dollar, gegenüber einem Nettoverlust von 5,7 Millionen US-Dollar im Vorjahr und 5,5 Millionen US-Dollar im Vorquartal. Die bereinigten EBITDA-Verluste für das zweite Quartal 2021 betrugen 3,9 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Verlust von 4,0 Millionen US-Dollar im Vorquartal und einem Verlust von 3,9 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

Das Unternehmen wies zum 30. Juni 2021 Barmittel in Höhe von 9,4 Millionen US-Dollar aus, verglichen mit Barmitteln in Höhe von 12,5 Millionen US-Dollar zum Ende des ersten Quartals 2021 und 21,6 Millionen US-Dollar zum Ende des Jahres 2020. Auf Proforma-Basis betrug der Bargeldbestand des Unternehmens im 2. Quartal 2021 20,6 Mio. $, einschließlich der geschätzten Nettoerlöse aus dem Börsengang des Unternehmens im Juli.

Informationen zu Khiron Life Sciences Corp.

Khiron ist ein führendes vertikal integriertes medizinisches Cannabisunternehmen mit Kerngeschäften in Lateinamerika und Europa. Durch den Einsatz eigener medizinischer Kliniken und firmeneigener Telemedizin-Plattformen kombiniert Khiron einen patientenorientierten Ansatz, Schulungsprogramme für Ärzte, wissenschaftliche Expertise, Produktinnovation und landwirtschaftliche Infrastruktur, um Verschreibungen und Markentreue zu fördern. Das Unternehmen hat eine Vertriebspräsenz in Kolumbien, Peru, Deutschland, Großbritannien und Brasilien und ist für den Verkaufsstart in Mexiko im Jahr 2021 aufgestellt. Das Unternehmen wird von Alvaro Torres, dem Mitbegründer und CEO, zusammen mit einem erfahrenen und vielseitigen Führungsteam und Vorstand geleitet.

Wichtige Hinweise

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die vorliegende Pressemitteilung kann bestimmte "zukunftsbezogene Informationen" und "zukunftsbezogene Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle hierin enthaltenen Informationen, die nicht historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Informationen sein. Khiron ist nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf Khiron, seine Wertpapiere oder Finanz- oder Betriebsergebnisse (soweit zutreffend) zu kommentieren. Obwohl Khiron der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen in der vorliegenden Pressemitteilung enthaltenen Erwartungen angemessen sind, basieren diese zukunftsgerichteten Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle, einschließlich der Risikofaktoren, die in Khirons jährlichem Informationsformular erörtert werden, das auf dem SEDAR-Profil von Khiron unter www.sedar.com verfügbar ist. Die in der vorliegenden Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt und gelten zum Datum dieser Pressemitteilung. Khiron lehnt jede Absicht ab und hat keinerlei Verpflichtung oder Verantwortung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Kontakt für Investoren: Paola Ricardo E: investors@khiron.ca Tel.: +1 (647) 556-5750

