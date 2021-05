Khiron Life Sciences Corp.

Khiron über die Ergebnisse von Projekt Twenty21 - Großbritanniens größte Anwendungsbeobachtungsstudie zu medizinischen Cannabisprodukten

Toronto (ots/PRNewswire)

- Khiron ist Gründungsmitglied von Project Twenty21 und erster Lieferant von THC-haltigen Cannabisblüten (in EU-GMP Qualität) für die Studie - Die Ergebnisse zeigen, dass medizinisches Cannabis die Lebensqualität von Menschen mit schweren Erkrankungen wie chronischen Schmerzen, Multipler Sklerose, Tourette-Syndrom und PTBS deutlich verbessert - Verschreibungen ermöglichen Patienten den legalen Zugang zu medizinischem Cannabis

Khiron Life Sciences Corp. ("Khiron" oder das "Unternehmen") (TSXV:KHRN)(OTCQX:KHRNF)(Frankfurt:A2JMZC), ein vertikal integriertes, führendes Cannabisunternehmen mit Kerngeschäften in Lateinamerika und Europa, begrüßt die heutige Veröffentlichung der ersten Ergebnisse aus dem Projekt Twenty21 in der anerkannten wissenschaftlichen Fachzeitschrift "Psychopharmacology. Projekt Twenty21 ist die erste und größte nationale Anwendungsbeobachtungsstudie Großbritanniens zu medizinischen Cannabisprodukten, die am 7. November 2019 am Royal College of Psychiatrists in London gestartet wurde.

Durch das Projekt Twenty21 erhalten berechtigte Patienten Zugang zu einer erschwinglichen medizinischen Cannabisbehandlung. Das Projekt wird von Drug Science, Großbritanniens führender unabhängiger wissenschaftlicher Einrichtung, überwacht. Das Projekt zielt darauf ab, die größte Evidenzbasis für die Wirksamkeit und Verträglichkeit von medizinischem Cannabis in Großbritannien zu schaffen, um eine Übernahme der Therapiekosten durch das staatliche Gesundheitssystem NHS zu erreichen, sofern die Vorteile einer Behandlung mit medizinischem Cannabis nachweislich die möglichen Risiken überwiegen.

Im Rahmen von Projekt Twenty21 wurden inzwischen Verschreibungen von medizinischem Cannabis für über 900 Patienten ausgestellt, deren Gesundheitszustand eine Therapie erfordert und die ihre diagnostizierten Erkrankungen nicht mit den üblicherweise verschriebenen Medikamenten behandeln konnten. Die Ergebnisse zeigen, dass medizinisches Cannabis klinisch signifikante Verbesserungen der Lebensqualität von Patienten mit Erkrankungen wie chronischen Schmerzen, Multipler Sklerose, Tourette-Syndrom, Epilepsie und posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) bewirkt. Aufgrund der ersten positiven Ergebnisse des Projekts Twenty21 wird Khiron weitere kommerzielle Initiativen starten, um so viele Menschen wie möglich in Großbritannien zu erreichen.

Die gesammelten Patientendaten zeigen, dass medizinisches Cannabis die Lebensqualität, zum Beispiel bei neuropathischen Schmerzen, stärker verbessert als klassische Behandlungen. Im Gegensatz dazu gibt es laut dem National Institute for Clinical Excellence (NICE) wenig bis gar keine Evidenz, dass häufig verschriebene Medikamente wie Benzodiazepine oder Opioide die Lebensqualität, die Schmerzen oder die psychische Belastung von Menschen verbessern. Vielmehr können diese Schaden anrichten, einschließlich einer möglichen Abhängigkeit. Hingegen zeigen die Ergebnisse von Projekt Twenty21 eindeutig eine fünfzigprozentige Verbesserung des selbstberichteten Gesundheitszustands der Patienten und ihrer Fähigkeit, ein normaleres Leben zu führen, sowie signifikante Verbesserungen in der Fähigkeit der Patienten, schwächende Folgezustände wie Angstzustände, Schlaflosigkeit und Depression zu bewältigen. Außerdem sind die Patienten nun in der Lage, mit dem legalen Zugang zu medizinischem Cannabis Kriminalität zu vermeiden, da sich viele gezwungen sahen, zur Bewältigung ihrer Erkrankungen auf illegalen Konsum zurückzugreifen.

Der Projektleiter von Twenty21, Professor David Nutt von Drug Science, kommentiert: "Ein Mangel an klinischen Beweisen hat es den Ärzten schwer gemacht, medizinisches Cannabis in Großbritannien zu verschreiben. Diese neuen Erkenntnisse sind ein großer Schritt nach vorn und helfen, den Nutzen zu verdeutlichen, den diese Medikamente für Tausende von schwerkranken Patienten haben können."

Tejinder Virk, Präsident von Khiron Europe, sagt: "Wir freuen uns, dass unser starkes Engagement für die medizinische Forschung mit dieser Veröffentlichung Früchte trägt. Khiron ist ein echter Pionier in der medizinischen Cannabislandschaft in Großbritannien, und das nicht nur wegen seiner Produkte. Ein großer Beitrag zur Verbesserung des Zugangs zu medizinischem Cannabis in Großbritannien sind unsere Schulungsprogramme für verschreibende Ärzte und die Verbreitung unserer Expertise mit Cannabinoid-basierten Medikamenten. Wir planen, unseren datengetriebenen Ansatz mit dem Einsatz von Arzneimitteln auf Cannabinoidbasis fortzusetzen. Diese Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit beruhen auf unseren kolumbianischen Extrakten, die in unseren eigenen Kliniken im Zusammenhang mit über 17.000 Verschreibungen gesammelt wurden."

Mit diesem verschreibungsorientierten und patientenzentrierten Ansatz ist Khiron in Großbritannien dank seiner Bildungsplattform, der Khiron Academy, die CPD-zertifizierte Schulungen für Kooperationspartner wie die Medical Cannabis Clinicians Society (MCCS) und Cellen Therapeutics anbietet, ein führendes Unternehmen im Bereich der medizinischen Cannabisausbildung. Weitere Details zu den Ergebnissen und der Methodik des Projekts Twenty21 finden Sie unter: https://www.drugscience.org.uk/wp-content/uploads/2021/05/213_2021_5855_OnlinePDF-2.pdf

Über Khiron Life Sciences Corp.

Khiron ist ein vertikal integriertes medizinisches und CPG-Cannabisunternehmen mit Kerngeschäften in Lateinamerika und operativen Aktivitäten in Europa und Nordamerika. Khiron ist der führende Anbieter von medizinischem Cannabis in Kolumbien und das erste Unternehmen, das in Kolumbien eine Lizenz für den Anbau, die Produktion, den inländischen Vertrieb und Verkauf sowie den internationalen Export von medizinischen Cannabisprodukten mit niedrigem und hohem THC-Gehalt erhalten hat. Das Unternehmen verantwortet die Ausstellung medizinischer Cannabisrezepte in Kolumbien, Peru, Deutschland und Großbritannien und ist in der Lage, 2021 mit dem Verkauf in Mexiko und Brasilien zu starten.

Durch den Einsatz eigener medizinischer Kliniken und eigener Telemedizin-Plattformen kombiniert Khiron einen patientenorientierten Ansatz, Schulungsprogramme für Ärzte, wissenschaftliche Expertise, Produktinnovationen und landwirtschaftliche Infrastruktur, um Verschreibungen und Markentreue zu fördern. Die Wellbeing-Einheit des Unternehmens hat mit KUIDA die erste CBD-Hautpflegemarke in Kolumbien auf den Markt gebracht, die

inzwischen in mehreren Ländern in Lateinamerika, den USA und Großbritannien vermarktet wird. Das Unternehmen wird von Mitgründer und Chief Executive Officer, Alvaro Torres, zusammen mit einem erfahrenen und vielseitigen Führungsteam und dem Board of Directors geleitet.

Weitere Informationen auf www.khiron.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle hierin enthaltenen Informationen, die nicht historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Khiron ist nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf Khiron, seine Wertpapiere oder Finanz- oder Betriebsergebnisse (soweit zutreffend) zu kommentieren. Obwohl Khiron der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung widerspiegeln, vernünftig sind, basieren diese zukunftsgerichteten Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Khiron liegen, einschließlich der Risikofaktoren, die in Khirons Jahresinformationsblatt erörtert werden, das auf Khirons SEDAR-Profil unter www.sedar.com verfügbar ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch diese Vorsichtsmaßnahme eingeschränkt und gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Khiron lehnt jede Absicht ab und ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder aus anderen Gründen.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

