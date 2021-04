Khiron Life Sciences Corp.

Khiron erweitert sein Produktangebot in Großbritannien und verbessert Patientenzugang

Toronto (ots/PRNewswire)

- Nach erfolgreicher Einführung von Khiron 1/14 in Deutschland, einer medizinischen Cannabisblüte mit hohem CBD-Gehalt, wird diese voraussichtlich in Q2/21 für Patienten in Großbritannien erhältlich sein - Khiron plant die Einführung weiterer Cannabinoid-basierter Produkte auf Grundlage seiner registrierten Sorten, die kürzlich aus Kolumbien nach Europa exportiert wurden - Verbesserungen in der Lieferkette werden die Verfügbarkeit von Cannabinoid-basierter Medizin für Patienten im Vereinigten Königreich erhöhen

Khiron Life Sciences Corp. ("Khiron" oder das "Unternehmen") (TSXV:KHRN)(OTCQX:KHRNF)(Frankfurt:A2JMZC), ein führendes vertikal integriertes Cannabisunternehmen mit Kerngeschäften in Lateinamerika und Europa, freut sich, ein operatives Update in Bezug auf die Lieferung von medizinischen Cannabisprodukten entsprechend EU-GMP nach Großbritannien zu geben. Um Engpässe und Lieferausfälle zu vermeiden, hat das Unternehmen einen Offshore-Bestand an getrockneten Cannabisblüten aufgebaut, um Patienten in Großbritannien zu beliefern.

Darüber hinaus erweitert das Unternehmen sein Produktportfolio durch die Einführung der hoch-CBD Blüte Khiron 1/14 in Großbritannien in Q2/21. Dies folgt auf eine erfolgreiche Einführung in Deutschland, wo sie für Indikationen wie Angstzustände, Substanzkonsumstörungen und Migräne verschrieben wird. Khiron 1/14 wird die hoch-THC Blüte Khiron 20/1 ergänzen, welche bereits an Patienten in Großbritannien verschrieben wird. Der EU-GMP-zertifizierte Partner des Unternehmens ermöglicht verschreibenden Ärzten, dass auch kleinere Mengen der Blüten-Produkte in 5-Gramm-Dosen (siehe Bild unten) verschrieben werden können.

Tejinder Virk, Präsident von Khiron Europe, kommentierte: "Der europäische Markt wächst kontinuierlich und Khiron ist mit seiner etablierten Ausbildungsplattform für Verordner, der wachsenden klinischen Evidenz und unserem Portfolio an EU-GMP-zertifizierten, verschreibungsfähigen Produkten optimal positioniert. Unser Team arbeitet weiterhin intensiv daran, den Patientenzugang zu Cannabinoid-basierter Medizin zu verbessern, und die Patienten werden nun von der größeren Produktvielfalt und -verfügbarkeit profitieren. In den kommenden Monaten planen wir die Einführung weiterer medizinischer Produkte auf Cannabisbasis auf Grundlage unserer registrierten kolumbianischen Sorten. Dies erlaubt uns, die erhobenen Daten aus unseren kolumbianischen Kliniken den medizinischen Fachleuten in Großbritannien zur Verfügung zu stellen."

Über Khiron Life Sciences Corp.

Khiron ist ein vertikal integriertes medizinisches und CPG-Cannabisunternehmen mit Kerngeschäften in Lateinamerika und operativen Aktivitäten in Europa und Nordamerika. Khiron ist der führende Anbieter von medizinischem Cannabis in Kolumbien und das erste Unternehmen, das in Kolumbien eine Lizenz für den Anbau, die Produktion, den nationalen Vertrieb und Verkauf sowie den internationalen Export von medizinischen Cannabisprodukten mit niedrigem und hohem THC-Gehalt erhalten hat. Das Unternehmen verantwortet die Ausstellung medizinischer Cannabisrezepte in Kolumbien, Peru, Deutschland und Großbritannien und ist in der Lage, 2021 mit dem Verkauf in Mexiko und Brasilien zu beginnen.

Durch den Einsatz eigener medizinischer Kliniken und eigener Telemedizin-Plattformen kombiniert Khiron einen patientenorientierten Ansatz, Schulungsprogramme für Ärzte, wissenschaftliche Expertise, Produktinnovationen und landwirtschaftliche Infrastruktur, um Verschreibungen und Markentreue zu fördern. Die Wellbeing-Einheit des Unternehmens hat mit KUIDA die erste CBD-Hautpflegemarke in Kolumbien auf den Markt gebracht, die

inzwischen in mehreren Ländern in Lateinamerika, den USA und Großbritannien vermarktet wird. Das Unternehmen wird von Mitgründer und Chief Executive Officer, Alvaro Torres, zusammen mit einem erfahrenen und vielseitigen Führungsteam und dem Board of Directors geleitet.

Weitere Informationen auf www.khiron.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle hierin enthaltenen Informationen, die nicht historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Khiron ist nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf Khiron, seine Wertpapiere oder Finanz- oder Betriebsergebnisse (soweit zutreffend) zu kommentieren. Obwohl Khiron der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung widerspiegeln, vernünftig sind, basieren diese zukunftsgerichteten Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Khiron liegen, einschließlich der Risikofaktoren, die in Khirons Jahresinformationsblatt erörtert werden, das auf Khirons SEDAR-Profil unter www.sedar.com verfügbar ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch diese Vorsichtsmaßnahme eingeschränkt und gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Khiron lehnt jede Absicht ab und ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder aus anderen Gründen.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Kontakt für Investoren: Paola Ricardo E: investors@khiron.ca T: +1 (647) 556-5750

