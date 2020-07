The 4th World Intelligence Congress

Der vierte World Intelligence Congress schloss online mit herausragenden Ergebnissen ab

Das Thema der Abschlusszeremonie des vierten World Intelligence Congress war "KI und Liebe". Gong Ke, Vorsitzender der World Federation of Engineering Organizations (WFEO) und Executive Dean des Chinese Institute of New Generation Artificial Intelligence Development Strategies, fungierten als Gastgeber der Abschlusszeremonie, bei der ein intensiver Austausch von Ideen mit den Gästen stattfand und auf die tiefgreifenden Veränderungen eingegangen wurde, die die vierte industrielle Revolution, ausgelöst durch die künstliche Intelligenz, mit sich brachte. Es gab außerdem eine Diskussion über künstliche Intelligenz, um die globale COVID-19-Pandemie zu kontrollieren, Armut zu bekämpfen, nachhaltige Entwicklung zu fördern und eine intelligente Kreislaufwirtschaft zu entwickeln.

Bei der Abschlusszeremonie teilten InferVision, Danish Carenborg Eco-Industrial Park und Sino-Singapore Eco-City ihre Entwicklungserfahrungen mit und Wei Ya, ein beliebter Livestream-Moderator von Taobao, erklärte im Detail die wissenschaftlichen und technologischen Elemente beim "Influencer-Marketing". Yu Lin, General Manager der Abteilung für strategische Entwicklung der Alibaba Group in Tianjin, führte drei Arten der Online-Armutsbekämpfung ein. Liu Gang, stellvertretender Dekan des Chinese Institute of New Generation Artificial Intelligence Development Strategies, veröffentlichte den Bericht über die Entwicklung der chinesischen Technologiebranche für künstliche Intelligenz der neuen Generation (2020): "Die Entwicklung der Technologieindustrie für künstliche Intelligenz der neuen Generation in China unter neuen Herausforderungen und Chancen", und Yin Jihui, Direktor des Tianjin Bureau of Industry and Information Technology, veröffentlichte den Jahresbericht über die Branchenentwicklung der intelligenten Technologie in Tianjin (2020), in dem auf die Richtung des Entwicklungstrend der Technologieindustrie für künstliche Intelligenz hingewiesen wird.

Mit Hilfe intelligenter Technologie hat dieser Kongress sechs Online-Veranstaltungen abgehalten. Die einzigartige Erfahrung ließ die Menschen den Charme intelligenter Technologie spüren und die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Tianjin im Bereich intelligenter Technologie intensiv erfahren. Statistiken zufolge veröffentlichte der Kongress 26 Erfolge, darunter Berichte, Richtlinien und Produkte für die Welt. Unter anderem veröffentlichten die nationalen Ministerien und Kommissionen zwölf Ergebnisse, darunter der Talententwicklungsbericht der Branche der künstlichen Intelligenz, der vom Ministerium für Industrie und Informationstechnologie herausgegeben wurde, intelligente Reiseprodukte und -Lösungen sowie das Weißbuch zur digitalen Gesundheit, das von der Nationalen Gesundheitskommission veröffentlicht wurde. Tianjin veröffentlichte zwei Erfolge, nämlich den chinesischen Branchenentwicklungsbericht für künstliche Intelligenz der neuen Generation (2020) und den Tianjin Jahresbericht für die Entwicklung der Branche der intelligenten Technologie (2020). Unternehmen und Distrikte in Tianjin veröffentlichten 12 Erfolge, darunter das Desktop-Betriebssystem Galaxy Kylin V10 und das erweiterte Serverbetriebssystem v10, die von Kylinsoft herausgegeben wurden, Support-Richtlinien von Tianjin Binhai New District und vom Kunpeng Environmental Innovation Center des Unternehmens Huawei.

Zum Abschluss des 4. World Intelligence Congress sprach die kommunale Volksregierung von Tianjin offiziell eine Einladung an Brancheführer, Welttalente und Freunde aus der ganzen Welt aus. Herzlich Willkommen zum 5. World Intelligence Congress!

