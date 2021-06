Institute for Health Metrics and Evaluation

Neues Tool zeigt, dass mehr als 50 Prozent der Bevölkerung in über 580 ZIP-Codes in den USA impfscheu sind

Daten bis auf Postleitzahlenebene zeigen große Unterschiede in der Impfbereitschaft innerhalb der Bezirke

Das Institut für Gesundheitsmetriken und Evaluation (IHME) an der University of Washington School of Medicine und die COVID Collaborative Heute wurde ein neues Tool vorgestellt zeigen Daten über die Bereitschaft der Menschen, sich gegen COVID-19 impfen zu lassen, aufgeschlüsselt nach Postleitzahlen und Landkreisen für die gesamten Vereinigten Staaten. Mit Stand vom 10. Juni variiert der Prozentsatz der Personen, die ein gewisses Maß an Impfmüdigkeit äußern, zwischen benachbarten Postleitzahlen in einigen Bezirken um mehr als 50 Prozent.

"Diese Datenvisualisierung ist für Gesundheitsbehörden und andere politische Entscheidungsträger gedacht, die daran arbeiten, ihre Wähler über die Sicherheit und den Nutzen der COVID-19-Impfstoffe aufzuklären", sagte John Bridgeland, Mitbegründer und CEO der COVID Collaborative. "Indem wir diese Daten bis auf die Ebene einzelner Postleitzahlen leicht zugänglich machen, können IHME und COVID Collaborative dazu beitragen, dass diese Bemühungen die "bewegliche Mitte" erreichen: jene Menschen, die noch nicht geimpft sind, aber bereit sind, sich überzeugen zu lassen." Das Modell zeigt Schätzungen für mehr als 30.000 Postleitzahlen in den Vereinigten Staaten, verglichen mit nur 3.000 Landkreisen.

In mehr als 670 Postleitzahlen beantworteten über 20 Prozent der nicht geimpften Personen die Frage, ob sie sich gegen COVID-19 impfen lassen würden, mit "wahrscheinlich ja" oder "wahrscheinlich nein". Das Visualisierungstool ermöglicht es Gesundheitsbehörden und anderen Nutzern, diese Gruppe zu sehen, die möglicherweise am offensten für mehr Informationen über Impfstoffe ist, oder umzuschalten, um diejenigen einzuschließen, die auf die Frage nach ihren Absichten, sich impfen zu lassen, mit "definitiv nicht" geantwortet haben.

Die Daten zeigen, dass es selbst in Bezirken, in denen die Zögerlichkeit insgesamt gering ist, Postleitzahlen gibt, in denen ein viel größerer Anteil der Bevölkerung unsicher ist, ob er sich gegen COVID-19 impfen lassen soll. Im Nordosten des Bundesstaates Washington liegt die Zögerlichkeit auf Bezirksebene bei etwa 20 Prozent, aber in einigen Postleitzahlengebieten liegt die Zögerlichkeit bei bis zu 50 Prozent. In fast allen Staaten weisen benachbarte Postleitzahlen große Unterschiede auf. In Minnesota zum Beispiel haben zwei benachbarte Postleitzahlen eine Unentschlossenheit von 9 Prozent und über 60 Prozent. Wenn Beamte auf Bezirksebene daran arbeiten, die Zögerlichkeit zu beseitigen, werden diese Daten auf Postleitzahlenebene eine effektivere geografische Ausrichtung ermöglichen.

Einige weitere wichtige Erkenntnisse aus den Daten:

- Über 1.900 Postleitzahlen haben weniger als 5 Prozent Unentschlossenheit. - Der Median der Unentschlossenheit über alle Postleitzahlen liegt bei 19 Prozent. - Mehr als 6.000 Postleitzahlen haben eine Unentschlossenheit von über 30 Prozent.

Durch die Bereitstellung solch feinkörniger Daten kann das Tool dazu beitragen, dass die Bemühungen geografisch dort ansetzen, wo sie die größte Wirkung haben.

"Die Erhöhung der Impfraten ist entscheidend, um weitere Todesfälle und Infektionen durch COVID-19 zu verhindern, vor allem, da neue Varianten im Umlauf sind", sagte IHME-Direktor Dr. Christopher Murray. "Es ist jetzt gefährlicher, ungeimpft zu sein als noch vor einem Jahr, weil die Varianten sowohl übertragbarer als auch tödlicher sind. Wir hoffen, dass dieses Tool den Verantwortlichen im Gesundheitswesen eine wertvolle Hilfestellung bietet, wenn sie daran arbeiten, diejenigen zu erreichen, die noch nicht geimpft sind."

Die Visualisierung , die sich zurzeit in der Betaphase befindet, wird auf der Website von IHME gehostet. Das Institut plant, das Tool auf der Grundlage des Feedbacks der Benutzer weiter zu überarbeiten - und dieses Feedback zu nutzen, um mögliche neue Funktionen zur weiteren Nuancierung der Visualisierung zu erforschen. Es wird weiterhin alle zwei Wochen mit den neuesten Umfragedaten aktualisiert, um laufende Trends zu erfassen. Die Daten stammen aus einer laufenden Umfrage der Universität Carnegie Mellon, die jeden Tag Antworten von 50.000 Amerikanern über Facebook sammelt.

Zehn Postleitzahlen mit höchster Zögerlichkeit

Postleitzahl Landkreis Staat Prozentuale Impfstoff-Zögerlichkeit 69340 Sheridan Nebraska 98,8 83244 Butte Idaho 98,2 68837 Valley Nebraska 97,7 99759 North Slope Alaska 96,1 Borough 58643 Slope Norddakota 96,0 75475 Fannin Texas 95,4 66970 Jewell Kansas 95,0 58559 McLean Norddakota 95,0 35615 Limestone Alabama 94,9 35149 Talladega Alabama 93,7

Zehn Postleitzahlen mit der geringsten Zögerlichkeit

Postleitzahl Landkreis Staat Prozentuale Impfstoff-Zögerlichkeit 99606 Lake und Peninsula Alaska 0,049 Borough 99692 Aleutians West Census Alaska 0,087 Area 20818 Montgomery Maryland 0,118 87827 Catron New Mexico 0,165 13436 Hamilton New York 0,168 57373 Hand South Dakota 0,179 99777 Yukon-Koyukuk Alaska 0,18 Volkszählungsgebiet 78007 McMullen Texas 0,19 99741 Yukon-Koyukuk Alaska 0,19 Volkszählungsgebiet 58448 Griggs Norddakota 0,191

Daten und Methoden

Das IHME verwendet statistische Modelle, die auf diesen Umfragedaten basieren, um die Impfbereitschaft für mehr als 32.900 Postleitzahlen und 3.100 Bezirke in den Vereinigten Staaten zu schätzen. Die US-amerikanische COVID-19-Symptomumfrage, die von der Delphi Research Group der Universität Carnegie Mellon mit Unterstützung von Facebook durchgeführt wird, bittet Menschen auf Facebook, auf Fragen zu antworten, wie sie sich fühlen, einschließlich aller Symptome von COVID-19. Die Umfragen sollen Informationen liefern, die bei der Überwachung und Vorhersage der möglichen Ausbreitung von COVID-19 helfen.

Informationen zum Institut für Gesundheitsmetriken und Evaluation

Das Institut für Gesundheitsmetriken und Evaluation (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME) ist eine unabhängige Forschungseinrichtung für globale Gesundheit an der University of Washington School of Medicine, die strenge und vergleichbare Messungen der wichtigsten Gesundheitsprobleme der Welt durchführt und die Strategien zu deren Lösung bewertet. Das IHME setzt sich für Transparenz ein und macht diese Informationen weithin verfügbar, damit die politischen Entscheidungsträger über die Evidenz verfügen, die sie benötigen, um fundierte Entscheidungen über die Zuweisung von Ressourcen zur Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung zu treffen.

Informationen zu COVID Collaborative

Die COVID Collaborative, ein Projekt des Office of American Possibilities, ist eine nationale Versammlung von Experten, Führungskräften und Institutionen aus den Bereichen Gesundheit, Bildung und Wirtschaft sowie von Verbänden, die die Vielfalt des Landes repräsentieren, um die Pandemie durch die Unterstützung der bundesstaatlichen, staatlichen und lokalen COVID-19-Bekämpfungsmaßnahmen abzuwenden.

