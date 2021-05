Institute for Health Metrics and Evaluation

COVID-19 hat weltweit 6,9 Millionen Todesfälle verursacht, mehr als doppelt so viele wie in offiziellen Berichten angegeben

Seattle (ots/PRNewswire)

Neue Analyse des IHME zeigt den wahren Tribut der Pandemie

Weltweit hat COVID-19 etwa 6,9 Millionen Todesfälle verursacht, mehr als doppelt so viele wie in den offiziellen Zahlen angegeben, so eine neue Analyse des Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) an der University of Washington School of Medicine. Das IHME fand heraus, dass die Zahl der COVID-19-Todesfälle in fast allen Ländern deutlich zu niedrig angegeben wird. Die aktualisierte Analyse zeigt, dass die Vereinigten Staaten bisher mehr COVID-19-Todesfälle hatten als jedes andere Land, insgesamt mehr als 905.000. Nach Regionen aufgeschlüsselt, waren Lateinamerika und die Karibik sowie Mitteleuropa, Osteuropa und Zentralasien am stärksten betroffen, was die Gesamtzahl der Todesfälle angeht. Diese Zahl umfasst nur die Todesfälle, die direkt durch das SARS-CoV-2-Virus verursacht wurden, nicht aber die Todesfälle, die durch die Auswirkungen der Pandemie auf das Gesundheitssystem und auf die Gesellschaft zurückzuführen sind.

"Die Konsequenzen der COVID-19-Pandemie erscheinen ohnehin schon schrecklich, aber diese Analyse zeigt, dass die tatsächliche Zahl der Todesopfer noch viel schlimmer ist", sagte Dr. Chris Murray, Direktor des IHME. "Wenn wir die wahre Zahl von COVID-19-Todesfällen kennen, hilft uns das nicht nur, das Ausmaß dieser globalen Krise zu erkennen, wir erhalten auch wertvolle Informationen für politische Entscheidungsträger, die Pläne für den Umgang mit der Pandemie und der Zeit danach entwickeln."

Die 20 Länder mit den meisten COVID-19-Todesfällen, März 2020-Mai 2021

Land COVID-19 Todesfälle insgesamt Gemeldete COVID-19 Todesfälle Vereinigte Staaten von Amerika 905.289 574.043 Indien 654.395 221.181 Mexiko 617.127 217.694 Brasilien 595.903 408.680 Russische Föderation 593.610 109.334 Vereinigtes Königreich 209.661 150.519 Italien 175.832 121.257 Iran 174.177 72.906 Ägypten 170.041 13.529 Südafrika 160.452 54.390 Polen 149.855 68.237 Peru 147.765 62.739 Ukraine 138.507 46.737 Frankreich 132.680 105.506 Spanien 123.786 85.365 Deutschland 120.729 83.256 Indonesien 115.743 45.938 Japan 108.320 10.390 Rumänien 87.649 28.382 Kasachstan 81.696 5.620

Viele Todesfälle durch COVID-19 bleiben unentdeckt, weil die Länder nur Todesfälle melden, die in Krankenhäusern oder bei Patienten mit einer bestätigten Infektion auftreten. Vielerorts verschärfen schwache Meldesysteme und ein schlechter Zugang zur Gesundheitsversorgung diese Aufgabe.

Die Analyse des IHME ergab, dass die meisten nicht gemeldeten Todesfälle in den Ländern auftraten, die besonders stark von der Pandemie betroffen waren. Doch auch einige Länder, die weniger betroffen waren, verzeichneten einen starken Anstieg der Sterberate, ein Zeichen für nicht gemeldete Todesfälle. Diese Analyse zeigt, dass ihr Risiko für eine Ausbreitung der Epidemie möglicherweise höher ist, als bisher angenommen.

"Viele Länder haben außergewöhnliche Anstrengungen unternommen, um den Umfang der Pandemie zu messen, aber unsere Analyse zeigt, wie schwierig es ist, eine neue und sich schnell ausbreitende Infektionskrankheit genau zu erfassen", sagte Murray. "Wir hoffen, dass der heutige Bericht die Regierungen dazu anregt, Lücken in ihren Statistiken zur COVID-19-Mortalität zu identifizieren und zu schließen, damit sie die Ressourcen für die Pandemie besser einsetzen können." Die Vorausschau des IHME zu COVID-19, die den möglichen Verlauf der Pandemie in den nächsten Monaten vorhersagt, wird zukünftig auf diesen Schätzungen der gesamten COVID-19-Todesfälle basieren. Die Vorausschau des IHME wird wöchentlich aktualisiert und kann abgerufen werden unter covid19.healthdata.org.

Methodik

Die Schätzungen beruhen auf der langjährigen Methodik des IHME zur Messung der weltweit durch Erkrankungen verursachten Belastung. Seit 1990 misst die Global Burden of Disease Studie die gesamten humanitären Kosten von Krankheiten.

Das IHME schätzte die Gesamtzahl der COVID-19-Todesfälle, indem es basierend auf Trends vor der Pandemie die zu erwartenden Todesfälle aus allen Ursachen mit der tatsächlichen Zahl der Todesfälle aus allen Ursachen während der Pandemie verglich. Diese Übersterblichkeit wurde dann adjustiert: Es wurden Todesfälle entfernt, die indirekt der Pandemie zuzuschreiben sind (z. B. von nicht an COVID erkrankten Menschen, die Gesundheitseinrichtungen meiden), und berücksichtigt, dass Todesfälle durch die Pandemie vermieden wurden (z. B. Rückgang der Verkehrstoten aufgrund geringerer Mobilität). Die resultierenden bereinigten Schätzungen beinhalten nur Todesfälle, die direkt auf das SARS-CoV-2-Virus zurückzuführen sind, das COVID-19 verursacht. Eine detaillierte Beschreibung der Methodik ist auf der Website des IHME verfügbar.

Informationen zum Institut für Gesundheitsmetriken und Evaluation

Das Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) ist eine unabhängige globale Gesundheitsforschungsorganisation an der University of Washington School of Medicine, die die weltweit wichtigsten Gesundheitsprobleme streng und vergleichbar misst und die Strategien bewertet, mit denen sie angegangen werden. IHME setzt sich für Transparenz ein und stellt diese Informationen in großem Umfang zur Verfügung, damit die politischen Entscheidungsträger die erforderlichen Nachweise haben, um fundierte Entscheidungen über die Zuweisung von Ressourcen zur Verbesserung der Bevölkerungsgesundheit zu treffen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1156878/IHME_Logo.jpg

Original-Content von: Institute for Health Metrics and Evaluation, übermittelt durch news aktuell