Randstad RiseSmart

Randstad RiseSmart beschleunigt seine Expansion in Europa durch Übernahme einer deutschen Outplacement-Firma

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire)

Randstad RiseSmart, der am schnellsten wachsende Anbieter in den Bereichen Outplacement und Talent Mobility, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine definitive Vereinbarung über den Erwerb von 100 Prozent der Anteile an der Mühlenhoff + Partner GmbH und ihren Betriebsgesellschaften unterzeichnet hat, die gemeinsam zu den führenden Outplacement-Firmen auf dem deutschen Markt gehören. Mühlenhoff ist ein Full-Service-Anbieter von Personal- und Managementberatung für Unternehmen, die eine Personalumgestaltung und Umstrukturierung durchlaufen, der Mitarbeitern, Managern und Führungskräften eine Reihe von Outplacement-, Führungskräfteentwicklungs-, Beurteilungs- und Beratungsdienstleistungen einschließlich Transfermaßnahmen für die Weiterbeschäftigung bietet.

Mühlenhoff wurde vor 30 Jahren vom deutschen Outplacement-Pionier Herbert Mühlenhoff gegründet und ist heute die HR-Partnerorganisation für viele der Blue-Chip-Unternehmen in Deutschland. Mühlenhoff verfügt über ein Netzwerk von mehr als 4.000 Organisationen und kann Vermittlungsquoten von 95 Prozent aufweisen, ein Maß für die Qualität seiner Leistungen und die Wirksamkeit seiner Unterstützung für Organisationen und Talente, die sich auf alle Aspekte und Phasen der Mitarbeiterlaufbahn erstreckt.

"Diese Übernahme verstärkt unser Engagement auf dem deutschen Markt und setzt unsere aggressive Expansion in ganz Europa fort", erklärte Dan Davenport, President und General Manager von Randstad RiseSmart. "Mühlenhoff genießt auf dem Markt einen exzellenten Ruf. Wir fühlen uns geehrt, Herrn Mühlenhoffs Erbe weiterzuführen und heißen die Mitarbeiter von Mühlenhoff in der RiseSmart-Familie willkommen".

"Wir beobachten das Momentum und die weltweit hervorragende Reputation von RiseSmart schon seit einiger Zeit und sind begeistert, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das derart innovativ und kundenorientiert ist, und das hält, was es verspricht", sagte Mühlenhoff Geschäftsführerin Daniela König-Mühlenhoff, die das Unternehmen zusammen mit Herbert Mühlenhoff zu einem bekannten und hochgeschätzten Anbieter aufgebaut hat. "Die Kombination unseres lokalen Marktwissens und Know-hows mit RiseSmarts branchenführenden Lösungen wird für unsere Kunden und den deutschen Markt ein Gewinn sein".

Mühlenhoff verstärkt die bestehende Präsenz von RiseSmart in Deutschland mit Standorten in Düsseldorf, Berlin, Hannover, München, Frankfurt, Nürnberg, Hamburg und Stuttgart. Das Unternehmen ist sowohl ISO 9001- als auch AZAV-zertifiziert und Mitglied der Association of Career Firms International und des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberater.

Finanzielle Einzelheiten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Die Akquisition ist voraussichtlich innerhalb von zwei Jahren EVA-positiv.

Mühlenhoff wird nach Abschluss der Transaktion mit einem Markenwechsel beginnen, zunächst mit 'Mühlenhoff, a Randstad RiseSmart company.'

Informationen zu Mühlenhoff

Die Mühlenhoff + Partner GmbH berät seit mehr als 30 Jahren erfolgreich Unternehmen und Kunden bei personellen und organisatorischen Veränderungen. Sie ist eines der führenden Outplacement- und HR-Management-Unternehmen in Deutschland und bietet maßgeschneiderte HR-Lösungen für Personalveränderungen. Weiterführende Informationen finden Sie unter https://www.muehlenhoff.com

Informationen zu Randstad RiseSmart

Randstad RiseSmart ist der am schnellsten wachsende Anbieter in den Bereichen Career Transition und Talent Mobility. Das Unternehmen ist eine Betriebsgesellschaft von Randstad N.V., einem globalen Anbieter flexibler Arbeits- und Personaldienstleistungen mit einem Jahresumsatz von 23,8 Mrd. EUR, der jährlich mehr als zwei Millionen Kandidaten dabei unterstützt, einen passenden Arbeitsplatz zu finden. Unsere Lösungen für Outplacement, Karriereentwicklung, Personalumschichtung und zeitgemäßes Tech & Touch stärken die Arbeitgebermarken, verbessern die Mitarbeiterbindung und binden Talente wieder an das Unternehmen. Arbeitgeber nutzen unser Leistungsangebot, weil wir durch Experten-Coaching, professionelle Markenbildung, aktuelle Ressourcen und On-Demand-Analysen hervorragende Ergebnisse liefern können. Wir sind auf diese Weise zum vertrauenswürdigen humanen Partner für erfolgreiche Unternehmen in mehr als 40 Branchen geworden. Unsere Passion und unser Engagement für Innovation, Reaktionsfähigkeit und Ergebnisse haben uns umfassende Anerkennung und Auszeichnungen von Organisationen wie Bersin by Deloitte, Gartner Inc., Brandon Hall Group und Fortune Magazine eingebracht. Weiterführende Informationen finden Sie unter https://www.randstadrisesmart.de/

Pressekontakt:

Karl Emerick Hanuska

(+31) 6-1322-5136

karl.hanuska@randstad.com

